Nicole Hockley seguía sumida en un profundo dolor cuando llevó una foto de su hijo Dylan, de 6 años, al Capitolio de Connecticut. La imagen del niño, con sus brillantes ojos azules y su mechón de cabello castaño, estaba marcada con el año en que nació y el año en que fue asesinado por disparos de un rifle de estilo AR-15.

Ella formaba parte de una ola de personas que ayudaron a persuadir al estado de ampliar su prohibición de armas de fuego como la utilizada para masacrar a 20 niños, entre ellos Dylan, y a seis miembros del personal en la escuela primaria Sandy Hook en 2012.

Más de una década después, sigue convencida de que la prohibición de armas de asalto ha ayudado a evitar más tiroteos masivos en escuelas.

“Esto no se trata solo de leyes. Se trata de personas, y se trata de garantizar que las personas estén protegidas”, afirmó Hockley, quien cofundó el grupo Sandy Hook Promise.

Hockley viajará a Washington la próxima semana, junto con otras familias y sobrevivientes de tiroteos masivos. La Corte Suprema, de mayoría conservadora, escuchará argumentos el miércoles sobre si las prohibiciones estatales y locales de armas de asalto violan el derecho de la Segunda Enmienda a “poseer y portar armas”, lo que pondrá a los magistrados en el centro de uno de los temas más amargamente disputados en el derecho sobre armas de fuego.

El gobierno de Trump afirma que las prohibiciones son inconstitucionales

Defensores del derecho a la posesión de armas, respaldados por el gobierno del presidente Donald Trump, sostienen que es inconstitucional prohibir el rifle con más propietarios en el país, el cual se relaciona con una porción relativamente pequeña de la violencia armada total.

“Este es el problema más grande y pernicioso que tenemos en el ámbito del control de armas”, señaló Bill Sack, director sénior de operaciones legales de la Second Amendment Foundation. “Todos vemos esto como el Super Bowl de los derechos de posesión de armas en este momento”.

Alrededor de una docena de estados tienen leyes similares que prohíben armas como el AR-15. Abarcan grandes ciudades, entre ellas, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, donde la próxima semana también se presentará ante el máximo tribunal una prohibición a nivel de condado. Una ley federal que restringía su venta y fabricación expiró en 2004.

Desde entonces, la popularidad de estas armas ha aumentado con fuerza a medida que se volvieron ampliamente disponibles a precios más bajos. En encuestas de minoristas de armas se muestra que las ventas de armas tipo AR-15 solo son superadas por las de pistolas semiautomáticas, según documentos judiciales.

También se han utilizado en varios tiroteos masivos de alto perfil, como los ocurridos en una escuela primaria en Uvalde, Texas, en un festival de música country en Las Vegas y en un desfile del Día de la Independencia en Highland Park, Illinois.

Los tiroteos con AR-15 dejan grandes números de muertos

Sheila Gutman formó parte de las decenas de personas heridas el 4 de julio de 2022, cuando un atacante disparó 83 rondas contra la multitud del desfile en menos de un minuto, matando a siete personas. Una sola bala le provocó una herida del tamaño de una pelota de béisbol en el pie.

Todavía cojea al caminar y sufre un dolor nervioso casi constante, pese a que pasó semanas en el hospital y se sometió a 17 cirugías. “No tenía idea del daño que podía causar”, comentó.

En varios de los tiroteos masivos más mortales del país se han utilizado rifles semiautomáticos, indicó James Alan Fox, profesor de criminología de la Universidad Northeastern, quien mantiene una base de datos de asesinatos masivos en una alianza con The Associated Press y USA Today.

En promedio, en esos ataques han muerto casi el doble de personas que en otros tiroteos masivos. “Las armas de asalto no cambian la probabilidad de cometer el delito, pero sí influyen en el nivel de matanza”, explicó.

Pero en la mayoría de los tiroteos masivos, en particular los que no ocurren en lugares públicos, no se usan rifles semiautomáticos, precisó Fox. Las pistolas son más frecuentes en la violencia armada en general y en los tiroteos masivos.

Con todo eso en mente, Adam Winkler, profesor de derecho en la Universidad de California en Los Ángeles, cuestionó cuánto efecto tendrá la decisión de la Corte Suprema sobre la violencia armada en un sentido más amplio. “No creo que vaya a tener un gran impacto en la seguridad pública en ningún sentido”, sostuvo.

Pero el fallo podría tener un impacto importante en otras leyes sobre armas.

Los estadounidenses poseen unos 40 millones de armas de fuego de estilo AR

En 2022, la mayoría conservadora de la Corte Suprema emitió una decisión histórica que amplió los derechos sobre posesión de armas, al dictaminar que las restricciones a las armas de fuego deben estar arraigadas en la historia del país.

Esa opinión desató una avalancha de impugnaciones a leyes sobre armas en todo el país, aunque desde entonces la Corte Suprema ha mantenido algunas regulaciones. Mientras tanto, jueces de tribunales inferiores han expresado confusión sobre qué significa exactamente la nueva prueba del tribunal y cómo aplicarla.

El caso sobre armas de asalto podría ser otro hito. Un asunto jurídico clave en el centro del caso es si la amplia posesión de rifles semiautomáticos significa que no pueden estar sujetos a una prohibición general.

El gobierno argumenta que, si bien se han mantenido prohibiciones sobre armas especialmente peligrosas como las ametralladoras, no existe una base histórica para imponer restricciones similares sobre armas “de uso común” por ciudadanos respetuosos de la ley.

Se calcula que los estadounidenses poseen cerca de 40 millones de rifles tipo AR-15, según una encuesta de 2026 citada por quienes impugnan las prohibiciones, lo que los hace más comunes que las camionetas Ford F-Series.

“Como sociedad, hemos acordado que ciertas opciones de política pública están fuera de la mesa en términos de intentar abordar un problema”, manifestó Sack, de la Second Amendment Foundation.

Armas diseñadas primero como “armas de guerra” provocan un “daño catastrófico”

Quienes defienden las leyes en Connecticut e Illinois sostienen que las armas fueron diseñadas originalmente como “armas de guerra” y siguen siendo especialmente peligrosas. Los rifles semiautomáticos actuales disparan una bala por cada presión del gatillo, pero sus proyectiles de alta velocidad causan “daño catastrófico” al cuerpo humano, afirmaron los abogados de Connecticut.

Que los rifles se hayan vendido a millones de personas no significa que no puedan estar sujetos a regulaciones estatales aprobadas por legisladores elegidos democráticamente, argumentan los abogados.

“Una vez que queda claro que un arma nueva representa una amenaza inaceptable para la vida humana, las Asambleas Legislativas deberían poder actuar”, escribieron los abogados del condado de Cook, Illinois.

Se prevé que la Corte Suprema emita un fallo hacia finales de junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.