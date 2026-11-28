El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobla su apuesta por ideas que desagradan a los votantes, una respuesta históricamente singular a una paliza en las elecciones de mitad de mandato en la que los demócratas obtuvieron mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.

Tan solo esta semana, Trump pareció rechazar el tipo de giro postelectoral que han hecho varios presidentes antes que él. En cambio, reafirmó su compromiso con los aranceles, los multimillonarios tecnológicos y los autócratas, y no hizo nada para corregir el rumbo y responder a las presiones por el costo de vida que llevaron a los votantes a darle la espalda a los republicanos.

Trump logró que el multimillonario Jensen Huang fuera reinstalado como director ejecutivo de Nvidia, después de que 7 de cada 10 personas respondieron a la encuesta de votantes de la AP que la economía se ha amañado en favor de los ricos.

“Está muy feliz de volver. Lo llama su segundo mandato”, dijo Trump el jueves sobre su aliado, quien fue destituido tras admitir una aventura extramatrimonial con una mujer, Alice Huang, vinculada al gobierno chino. Beijing niega que ella fuera una espía.

Trump presentó el miércoles una nueva ronda de aranceles que afectó a China, así como a socios tradicionales como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Pero dos tercios de los votantes dijeron que sus impuestos a las importaciones ya habían perjudicado a la economía, a medida que la inflación empeoraba. El presidente republicano ha elogiado el término “arancel” como una de sus palabras favoritas en el idioma inglés, pero en este caso, no se tomó el tiempo de promover personalmente las tasas más altas.

En su mensaje del Día de Acción de Gracias, publicado en redes sociales, el mandatario defendió su obsesión por renovar la Casa Blanca y acusó a su propio gobierno de divulgar datos económicos falsos. En los días previos a la semana festiva, defendió el hecho de haber llamado amigo al líder ruso Vladímir Putin y no ofreció ninguna garantía sobre sus próximos pasos en la guerra con Irán.

No es una respuesta típica a una derrota en elecciones de mitad de mandato

Los presidentes anteriores cambiaron de estrategia tras sufrir derrotas en elecciones de mitad de mandato, señaló Matthew Dallek, profesor e historiador político de la Universidad George Washington.

El demócrata Bill Clinton reformó el sistema de asistencia social tras las elecciones de 1994. El republicano George W. Bush incrementó el envío de tropas a Irak tras el revés de su partido en 2006. El demócrata Barack Obama alcanzó un acuerdo bipartidista para reducir el déficit tras las derrotas electorales de 2010.

Pero la aparente falta de disposición de Trump para adaptarse a las nuevas realidades de su impopularidad y a un Congreso controlado por los demócratas es una señal de que la Casa Blanca podría estar emprendiendo un camino de autodestrucción, afirmó Dallek.

“Si vas a cometer harakiri político, Trump parece estar haciéndolo en nombre de su partido”, manifestó.

Dallek añadió que los resultados de mitad de mandato fueron un “repudio más profundo” hacia Trump a escala nacional que “potencialmente sacude la suposición fundamental de la política estadounidense de que hay estados rojos (republicanos) y azules (demócratas) y un puñado de estados morados (mixtos)”.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre si el resultado de la elección la está llevando a reconsiderar seriamente sus políticas o si cree que el público podría eventualmente alinearse con su agenda.

Trump ha insinuado su disposición a trabajar con los demócratas, incluso mientras publicaba en internet una caricatura de sí mismo como el jefe mafioso de “El Padrino”. El meme de Trump como Vito Corleone jugaba con la broma de que él “vetaría” libremente lo que los demócratas le enviaran.

Sin embargo, el jueves, frente a las cámaras de video en su residencia de Mar-a-Lago en Florida, sostuvo que esperaba una “relación muy bipartidista” porque los demócratas —que prometen exigirle cuentas a Trump— se sentirían intimidados por su capacidad de vetar leyes.

“Así que estoy escuchando a los demócratas”, afirmó Trump. “Están llamando porque tengo el poder de veto, y no busco usarlo, pero es un poder muy fuerte”.

El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, publicó en X que el presidente había respondido a un “repudio histórico” atrincherándose en políticas impopulares como deportar inmigrantes, alinearse con multimillonarios tecnológicos y promover aranceles.

“¡Lean el ambiente!”, escribió Kaine.

Trump aún parece ignorar las preocupaciones de los estadounidenses sobre el costo de vida

Los votantes enviaron un mensaje en las elecciones de mitad de mandato: esperan que Washington ayude a que los artículos de primera necesidad sean más asequibles. Trump aún no ha presentado soluciones concretas.

El miércoles, el mandatario eludió hablar de un informe del gobierno según el cual el principal índice de precios del gasto de consumo personal, que es el indicador clave de inflación que sigue la Reserva Federal, subió 3,8% en los últimos 12 meses.

En su lugar, Trump se centró en la reciente caída de los precios de la gasolina, insinuando que habían subido artificialmente antes de las elecciones del 3 de noviembre como una forma de presión política sobre los republicanos. Los costos de la energía subieron inicialmente después de que Trump iniciara la guerra con Irán en febrero.

“La gasolina está bajando muchísimo”, afirmó Trump el jueves. “Eso ocurrió justo después de que terminaron las elecciones”.

En un informe publicado este mes sobre la caída de los precios, el American Petroleum Institute indicó que el inicio del clima frío ha desempeñado un papel importante, al señalar que “a medida que los estadounidenses conducen menos, las refinerías cambian a mezclas de gasolina menos costosas y se reconstituyen los inventarios de combustible”.

Yuval Levin, investigador de alto nivel del American Enterprise Institute, un centro de análisis conservador, dijo que Trump no ha impulsado “ninguna respuesta de política organizada a las elecciones” y que tampoco espera que lo haga. Las insinuaciones de Trump sobre estar dispuesto a trabajar para ampliar el acceso a la atención médica y emprender una reforma migratoria no han sido acompañadas por decisiones presidenciales formales.

“Esperaría que siga desempeñando una función más reactiva e irregular, manteniendo desequilibradas a las personas dentro y fuera de la administración, pero sin seguir un rumbo constante”, expresó Levin.

Trump ofreció una demostración de esta estrategia el jueves, al conmemorar el feriado, en parte, acusando a su propio Departamento de Comercio de publicar un informe “falso” del producto interno bruto antes de las elecciones.

El miércoles, el departamento revisó al alza el PIB del tercer trimestre hasta una sólida tasa anual de 4,3%, muy por encima de la “estimación preliminar” de 3,4% publicada a finales de octubre. Esto formaba parte de un procedimiento estándar para actualizar las cifras del PIB.

Pero Trump afirmó sin pruebas que se trató de un error “intencional” y recurrió a las redes sociales para ordenar una investigación.

Cuando un reportero le preguntó quién encabezaría la investigación, Trump cambió de tema.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.