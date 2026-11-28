La solicitud de Argentina para bloquear temporalmente la perforación petrolera frente a las islas Malvinas, bajo control de Reino Unido, fue rechazada el sábado por un tribunal internacional que resuelve disputas marítimas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar votó 18-3 en contra de la petición de Argentina de detener la perforación en el proyecto petrolero marino Sea Lion, en aguas de las islas Malvinas, a unos 480 kilómetros (300 millas) al este de la costa sudeste de Argentina.

Los jueces, en una audiencia especial en Hamburgo, Alemania, determinaron que las reclamaciones de Argentina no podían resolverse sin pronunciarse sobre las reivindicaciones rivales de soberanía sobre las islas en el Atlántico Sur, una cuestión que, según indicaron, queda fuera del alcance de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tratado que rige los océanos del mundo.

La disputa por la perforación prevista reavivó amargos recuerdos de la guerra de 74 días que ambos países libraron por las islas en 1982. La junta militar argentina invadió el archipiélago, que en inglés se conoce como islas Falkland y que está bajo dominio británico desde 1833. El conflicto provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 soldados británicos y tres isleños.

Reino Unido elogia el fallo mientras Argentina promete seguir luchando

El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, celebraron la decisión e instaron a Argentina a poner fin a su presión económica general.

“Este resultado reivindica la sólida defensa y estrategia jurídica de Reino Unido”, señalaron en un comunicado conjunto. “Reino Unido no tiene ninguna duda sobre nuestra soberanía de las islas Falkland, nuestra soberanía y derechos soberanos sobre las áreas marítimas circundantes, y el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas Falkland”.

En un referéndum de 2013, más del 99% de los aproximadamente 3.500 isleños votó por seguir siendo británico, un resultado que Argentina rechaza.

Argentina respeta la decisión del tribunal, pero discrepa de ella, informó la oficina del presidente Javier Milei. El gobierno argentino intentó presentar el fallo como una victoria parcial, sosteniendo que, al vincular el caso con la soberanía, el tribunal había reconocido de hecho la existencia de una disputa que Reino Unido se ha negado durante mucho tiempo a negociar.

La oficina de Milei señaló que esta decisión no es la última palabra.

Argentina avanzará rápidamente para conformar un panel arbitral separado que escuchará el caso completo y le solicitará medidas para proteger los derechos del país, indicó.

Argentina quería que se congelaran los trabajos del proyecto de 2.100 millones de dólares hasta que el panel se pronuncie sobre la disputa de fondo. Argumentó que cada barril de petróleo extraído se perdería para Argentina de manera definitiva, lo que causaría un daño irreparable a su reclamación sobre los recursos naturales de la zona.

Reino Unido replicó que la impugnación de Argentina era, en esencia, una reclamación de soberanía. En virtud del tratado de la ONU, los derechos sobre el mar y el lecho marino pertenecen al país que posee la costa cercana, por lo que el tribunal no podía fallar sobre el caso sin entrar en esa cuestión. Los jueces coincidieron, al concluir que incluso las preocupaciones ambientales de Argentina sobre el proyecto dependían de ello.

Milei pasa a la ofensiva

Milei prometió el sábado seguir castigando a las empresas que trabajan en el proyecto petrolero, al que ha calificado como un peligro claro y presente para las reclamaciones de Argentina sobre las islas.

Su gobierno anunció el viernes nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco personas o empresas involucradas, y advirtió que quienes participen en la explotación de los recursos afrontarán las consecuencias.

La línea dura marca un giro para el libertario. Milei es admirador de Margaret Thatcher, quien fue primera ministra de Reino Unido durante la guerra por las Malvinas. Asumió el cargo en 2023 con un tono conciliador sobre las islas y buscando vínculos comerciales más cálidos con el gobierno británico.

Pero su tono se ha endurecido a medida que su popularidad cae y la economía se estanca, a un año de su postulación a la reelección. También pareció alentado por señales de su estrecho aliado, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, de que Washington podría replantearse su neutralidad en la disputa.

El proyecto petrolero sigue adelante

Tras el fallo, se espera que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum sigan adelante con el plan en virtud de licencias otorgadas por el gobierno de las Malvinas y respaldadas por Reino Unido. Es probable que la decisión sea un alivio para los isleños, que desde hace tiempo sueñan con que el petróleo transforme sus vidas y su economía, que depende de la pesca.

Reino Unido ha dicho que la perforación en el yacimiento, a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, no comenzará hasta marzo, y se prevé que la extracción empiece un año después.

El fallo del sábado fue solo preliminar, y marcó el inicio de lo que podría ser una larga batalla legal. El tribunal instó a ambos países a establecer rápidamente el panel arbitral, que aún podría fallar a favor de Argentina.

La presión de Argentina sobre el proyecto va más allá de los tribunales en Alemania. En el país, presentó denuncias penales contra la empresa israelí Navitas, operadora del proyecto, y otras firmas. El gobierno afirma que también envió cartas de advertencia en tono enérgico a 180 empresas y personas en 30 países vinculadas con la actividad petrolera alrededor de las islas.

Con una de las mayores reservas de esquisto del mundo, Argentina tiene una industria petrolera mucho más grande, lo que da a las empresas que operan en ambos lugares buenas razones para mantenerse alejadas de Sea Lion. El mes pasado, Navitas informó sobre el reemplazo de dos contratistas que se habían retirado por las amenazas de Argentina.

___

Isabel DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.