Partido gobernante de Quebec se refiere a Trump como su "verdadero adversario"

El partido gobernante de Quebec dio inicio el jueves a su campaña electoral identificando a un adversario inusual: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Mi oponente se llama Donald Trump", afirmó Christine Fréchette, lideresa de la Coalición Avenir Québec, al comenzar la campaña de cara a los comicios del 5 de octubre, en los que se elegirá la Asamblea Nacional de Quebec, la legislatura provincial. "Él es el verdadero adversario”.

La guerra comercial de Trump con Canadá se ha convertido en tema político provincial, especialmente en Quebec, donde los aranceles de Estados Unidos afectan a importantes industrias y donde las reiteradas alusiones del mandatario estadounidense de convertir a Canadá en el estado número 51 del país han complicado un debate de varias décadas sobre si la provincia de mayoría francófona debería independizarse de Canadá.

Fréchette sostuvo que su gobierno está en una mejor posición para proteger a las empresas y a los trabajadores de Quebec de la incertidumbre económica procedente de Estados Unidos.

“Estoy pidiendo un mandato para avanzar en medio de una tormenta”, afirmó.

Su principal rival es el separatista Parti Québécois, que de formar un nuevo gobierno ha prometido llevar a cabo un nuevo referéndum sobre la independencia.

Pero el líder del partido, Paul St-Pierre Plamondon, declaró hace unas semanas que no celebraría una votación de este tipo mientras Trump sea presidente de Estados Unidos, argumentando que los quebequenses deberían ser capaces de sopesar su futuro sin la incertidumbre creada por el mandatario estadounidense.

Los aranceles de Trump y su retórica sobre el “estado 51” han complicado el argumento separatista al avivar el nacionalismo entre los canadienses y darle a algunos quebequenses francófonos otra razón para valorar la protección que supone el formar parte de Canadá.

St-Pierre Plamondon advirtió el jueves que no se debe permitir que Trump domine la elección en Quebec.

“No dejemos que los aranceles del gobierno de Donald Trump se apoderen de este importante debate; no dejemos que se apodere de nuestra elección”, puntualizó.

Fréchette asumió el liderazgo de la coalición Avenir Québec en abril pasado, después de la renuncia del ex primer ministro François Legaulta. El partido ha gobernado Quebec desde hace ocho años.

El líder del Partido Liberal de Quebec, Charles Milliard, planteó un argumento completamente opuesto al de los separatistas, asegurando que la guerra comercial de Trump es un claro ejemplo de por qué le conviene a Quebec seguir siendo parte de Canadá.

“En el contexto de una guerra comercial internacional, somos más fuertes como 41 millones de personas”, señaló.

Los aranceles de Trump y sus repetidas amenazas contra Canadá se convirtieron en un tema clave en la elección federal de 2025, ayudando a impulsar a los liberales del primer ministro Mark Carney hacia la victoria, después de que el partido se rezagara en las preferencias antes de que Trump regresara al poder.

Quebec, hogar de 9,1 millones de personas, alrededor del 80% de las cuales son francófonas, cuenta con una amplia autonomía dentro de Canadá, incluido su propio sistema de impuesto sobre la renta, políticas migratorias que favorecen a los francófonos y leyes que dan prioridad al francés sobre el inglés.

La disputa comercial también ha tocado uno de los asuntos más sensibles de Quebec. El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, dijo el jueves que Washington había retirado sus objeciones a medidas que promueven el contenido en francés y el contenido cultural canadiense, después de que Carney afirmó que los negociadores estadounidenses se habían referido a esos temas como obstáculos comerciales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.