Se forman las tormentas tropicales Karina y Lowell en el Pacífico; Dolly continúa en el Atlántico

Las tormentas tropicales Karina y Lowell se formaron el jueves en el océano Pacífico, y se prevé que se conviertan en huracanes en los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Karina se ubicaba a unos 1.330 kilómetros (825 millas) al sur del extremo sur de la península mexicana de Baja California, con vientos máximos sostenidos de unos 75 kilómetros por hora (45 millas por hora), según un aviso del NHC (siglas en inglés del centro de huracanes, ubicado en Miami). Por su parte, la tormenta tropical Lowell se situaba a unos 2.840 kilómetros (1.765 millas) al oeste-suroeste del extremo de Baja California, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 65 km/h (40 mph).

No había avisos preventivos en vigor para ninguna de las dos tormentas, aunque el NHC advirtió que la marejada de Karina podría provocar oleaje peligroso y corrientes de resaca potencialmente mortales en partes del suroeste de México y de Baja California el fin de semana.

Más temprano el jueves, la tormenta tropical Dolly se formó en el océano Atlántico lejos de tierra, y los meteorólogos indicaron que podría llevar fuertes lluvias a partes del Caribe.

La tormenta se encontraba a unos 2.500 kilómetros (1.555 millas) al este de las Islas de Barlovento norteñas, y tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h (40 mph), informó el NHC. Dolly se desplazaba hacia el oeste.

La tormenta y su nombre no tenían ninguna conexión con la muerte de la cantante Dolly Parton el martes.

Los sistemas de tormentas reciben nombres mediante procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, y las listas de nombres se reutilizan cada seis años. Para la región del Atlántico, las listas son alfabéticas y alternan nombres masculinos y femeninos.

Dolly fue la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

No había avisos preventivos en vigor, pero el centro indicó que las Islas de Barlovento norteñas podrían recibir fuertes lluvias el sábado y el domingo. Las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española podrían registrar fuertes lluvias el domingo y el lunes.

Se pronostican pocos cambios en la intensidad durante los próximos días, agregó el centro, pero podría haber inundaciones repentinas.

La temporada de huracanes del Atlántico comenzó cuando la tormenta tropical Arthur tocó tierra en junio en la costa estadounidense del Golfo de México, y la tormenta tropical Bertha arrojó lluvias en Luisiana y Texas en julio. La tormenta tropical Cristóbal se formó y se disipó rápidamente en el Atlántico previamente en agosto.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha pronosticado una temporada de huracanes del Atlántico por debajo del promedio debido al fenómeno de El Niño. Vaticinó de ocho a 14 tormentas con nombre, de las cuales tres a seis de ellas alcanzarán fuerza de huracán y de una a tres de esas se intensificarán a huracanes de categoría 3 o superior.

El NHC y otras agencias meteorológicas le dan nombre a las tormentas para comunicarle fácilmente a la gente las advertencias sobre ellas y para evitar confusiones. La OMM dice que se eligen nombres cortos, fáciles de pronunciar y familiares para las regiones del mundo donde se utilizan. El organismo se reúne periódicamente con el fin de evaluar posibles nombres, y algunos de ellos se retiran por razones de sensibilidad, especialmente en el caso de tormentas que causan muertes y destrucción.

En la temporada de 2025 se retiró el nombre de Melissa, pues fue un huracán de categoría 5 que causó devastación en el Caribe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.