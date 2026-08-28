Gobierno de Trump inicia obra de muro fronterizo en Arizona pese a objeciones de pueblos indígenas

El gobierno del presidente Donald Trump ha dado inicio a la construcción de un tramo del muro fronterizo en el sur de Arizona que atraviesa parte de la reserva de una tribu indígena, mientras avanza con uno de sus proyectos emblemáticos a pesar de las protestas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) asegura que la zona forma parte de una peligrosa ruta de contrabando y que la construcción del muro cerrará una brecha de seguridad de larga data. Pero integrantes de la tribu Tohono O'odham, cuyos miembros se extienden a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, han acusado al gobierno de entrar sin autorización y sostienen que la obra causará daños en sus tierras sagradas.

El tramo forma parte de una labor de 46.000 millones de dólares por parte del gobierno federal para cubrir la frontera con muros de bolardos de acero de 9 metros (30 pies) de altura, barreras para vehículos y tecnología diseñada para frenar la inmigración y el contrabando ilegal.

Pero a medida que se intensifican los trabajos de construcción, el gobierno se ha topado con la oposición de propietarios de tierras, grupos ambientalistas y tribus indígenas, que aseguran que la obra viola sus derechos de propiedad y profana sitios indígenas sagrados.

La tribu Tohono O'odham indicó el martes en un comunicado que unos 20 agentes de la CBP acompañados de contratistas ingresaron a territorio de la tribu esa mañana para iniciar la construcción.

Videos tomados con drones y publicados por miembros de alto rango de la tribu mostraban aproximadamente 14 vehículos y un taladro industrial en uno de los sitios.

Un juez federal permitió hace unas semanas al gobierno seguir adelante con la construcción, pero la tribu afirma que los contratistas han violado los códigos tribales e ingresado sin autorización para acceder al lugar de la obra.

La tribu, que tiene 37.000 miembros —incluidos miles que viven en México—, interpuso una demanda contra el gobierno federal en junio pasado en su intento por bloquear la construcción del muro fronterizo. Argumentó que el muro causaría una “devastación significativa” en la reserva, incluida la destrucción de picos montañosos sagrados para la tribu, además de alterar los límites de su territorio.

El juez federal Richard Leon, en Washington, D.C. —designado por el expresidente George W. Bush—, falló a favor del gobierno y señaló que el muro fronterizo se construiría en una zona de amortiguamiento de 18 metros (60 pies) de ancho en terrenos federales de la Reserva Roosevelt.

“La parte demandada aún no ha expuesto planes para construir fuera de la Reserva Roosevelt”, escribió el juez en su dictamen.

La tribu Tohono O'odham sostuvo que, incluso si la construcción se llega a limitar a la Reserva Roosevelt, conducir por tierras tribales para acceder al área sigue siendo una entrada sin autorización.

“Los contratistas, que se encuentran en la tribu de manera ilegal, estuvieron acompañados por agentes mientras trabajaban en tres ubicaciones distintas cerca de la frontera con camiones perforadores para realizar muestreos de suelo y otras actividades”, señalaron funcionarios tribales en un comunicado.

Los agentes de la CBP llevaban el rostro cubierto, estaban armados y montaron un bloqueo vehicular para impedir que la policía tribal retirara a los contratistas, afirmaron funcionarios de Tohono O'odham. La tribu había colocado letreros de “Prohibido el paso”.

Hasta el momento no se han reportado enfrentamientos físicos entre policías o miembros de la tribu.

La CBP defendió la necesidad del muro, asegurando que el desierto que se extiende por la tribu Tohono O’odham es un corredor para el contrabando de drogas.

“El proyecto cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos en la frontera suroeste: un desierto remoto que ha facilitado los cargamentos de drogas, los muertes de migrantes y la actividad de los cárteles desde hace décadas”, afirmó el comisionado de la CBP, Rodney Scott.

Funcionarios tribales dijeron que están explorando nuevas acciones legales en su intento por retirar a los contratistas.

SLSCO Ltd., la empresa con sede en Texas que construye el tramo en Arizona, ha asegurado más de 390 millones de dólares en financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional desde 2023 para construir el muro fronterizo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.