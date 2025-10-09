Palestinos en Gaza expresan alivio y cautela por acuerdo de alto el fuego

Ansiosos por que cesen el derramamiento de sangre, el desplazamiento y la destrucción, muchos palestinos en Gaza se sintieron aliviados al escuchar la noticia de que Israel y Hamás acordaron una pausa en la devastadora guerra de dos años. Pero esto se mezcló con el dolor de las pérdidas abrumadoras y la preocupación por lo que vendrá después.

"Una vez que escuchamos la noticia sobre la tregua, nos sentimos felices", expresó Ibrahim Shurrab, de Jan Yunis. “Le pedimos a Dios que la felicidad continúe para nosotros y para nuestro pueblo palestino y que podamos regresar a nuestros hogares a pesar del dolor y el sufrimiento", agregó hablando en Muwasi, un área llena de tiendas de campaña que albergan a palestinos que se vieron obligados a huir de sus hogares.

Nevin Qudeeh dijo que sintió el mayor alivio desde que la guerra estalló hace dos años. Agregó que estará aún más feliz cuando pueda regresar a casa.

"Estamos quedándonos en las calles”.

La ofensiva en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, ha matado a decenas de miles de palestinos y causado una vasta destrucción, desplazamiento y sufrimiento en Gaza. La guerra también trajo hambruna a partes del territorio.

En Deir al-Balah, algunos niños recibieron la noticia con silbidos, aplausos y cánticos de celebración de "Allahu akbar", la frase árabe que significa "Dios es grande".

Mahmoud Wadi expresó que recibió la noticia con "una felicidad inmensa y un sentimiento indescriptible".

Otros en la Franja de Gaza lucharon con emociones encontradas.

"Estoy feliz e infeliz", expresó Mohammad Al-Farra. "Hemos perdido a mucha gente y hemos perdido seres queridos, amigos", familiares y hogares que son mucho más que piedras y edificios físicos, dijo.

Uno no puede evitar preguntarse cómo será el día después, dijo, o por dónde empezar a recoger los pedazos. "La situación es muy difícil".

Pero afirmó que superarían las dificultades futuras tal como lo han estado haciendo.

Taghreed al-Jabali, desplazada de Jan Yunis, compartió los sentimientos encontrados.

"No sabemos si sentirnos felices o tristes", lamentó, refiriéndose a los asesinatos y pérdidas de los últimos dos años, incluidos los niños que perdieron dos años completos de escuela.

"Nuestros hijos e hijas no recibieron educación. Se perdió toda una generación. Se perdieron dos generaciones, no solo una. Que Dios nos lo compense", dijo.

Mohamed al-Nashar, de Ciudad de Gaza, dijo que la gente se siente "muy cautelosa y temerosa de lo que está por venir".

Le preocupaba que una tregua pudiera ser violada en cualquier momento, añadiendo que los ataques israelíes han sido persistentes en áreas donde el Ejército aún está operando.

Algunos dudan si Israel cumplirá con el acuerdo, pero mantenían la esperanza.

Se vieron explosiones el jueves por la mañana en el norte de Gaza mientras continuaban los ataques israelíes. El Ejército israelí no comentó sobre los ataques, pero más temprano en el día dijo que había comenzado los preparativos para la implementación del alto el fuego y que las tropas planeaban cambiar a "líneas de despliegue ajustadas".

Israel y Hamás acordaron una pausa en su guerra y la liberación de los 48 rehenes restantes, de los cuales se cree que alrededor de 20 están vivos, a cambio de cientos de prisioneros palestinos.

La incertidumbre persiste sobre algunos de los aspectos más espinosos del plan avanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como si Hamás se desarmará y cómo lo hará, y quién gobernará Gaza. Pero las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en meses de poner fin a la guerra.

En la Franja de Gaza, donde gran parte del territorio está en ruinas, los palestinos han estado desesperados por un avance. Miles de personas que huyen de la última ofensiva terrestre de Israel han instalado tiendas de campaña improvisadas a lo largo de la playa en la parte central del territorio, a veces usando mantas como refugio.

En su ataque de 2023 a Israel, militantes liderados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron unos 1.200, en su mayoría civiles. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que el número de muertos palestinos ha superado las 67.000 personas. El ministerio, no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que alrededor de la mitad de las muertes fueron mujeres y niños, es parte del gobierno dirigido por Hamás. Las Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

"Somos un pueblo que ha sufrido la injusticia de la ocupación (israelí) y la injusticia de la guerra", señaló Samir Moammer, desplazado de Rafah. "La educación se ha detenido. Las vidas de las personas se han detenido".

Dijo que reza a Dios para que la guerra y el derramamiento de sangre terminen.

"La ocupación nos ha devuelto a la Edad de Piedra", afirmó. "Le pedimos a Dios que complete esta felicidad y que las personas vuelvan a ser como eran antes."

_____

Fam y Toqa Ezzidin informaron desde El Cairo.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.