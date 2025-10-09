EEUU sanciona a 50 personas, empresas y barcos por presunto apoyo a comercio de crudo y gas de Irán

El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones a un grupo de 50 personas, empresas y barcos, en su mayoría provenientes de los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y China, alegando que están facilitando el envío de petróleo iraní y la venta de gas licuado de petróleo.

Incluidos en las sanciones están dos docenas de barcos de la "flota en la sombra" con banderas de múltiples naciones, que ocultan el origen del petróleo iraní y eluden sanciones anteriores; una terminal de petróleo crudo con sede en China; y una refinería china no estatal. El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó que son clave para la capacidad de Irán de exportar petróleo y productos derivados del petróleo.

El Departamento señaló que las entidades e individuos mencionados permitieron la exportación de productos de petróleo y gas por valor de miles de millones de dólares, ayudando al gobierno de Irán.

El gobierno de Trump está citando una colección de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente republicano, incluida una en febrero que exige que Estados Unidos "reduzca a cero la exportación de petróleo de Irán".

Entre otras cosas, las sanciones niegan a las personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activos financieros en Estados Unidos y evitan que las empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos.

La "máxima presión" de Trump sobre Irán tiene como objetivo negar a Teherán el acceso a armas nucleares, y durante el verano, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo varios bombardeos en sitios nucleares y militares de Teherán.

Naciones Unidas reimpuso sanciones a Irán en septiembre debido a su programa nuclear, presionando aún más al país cuando los iraníes se encuentran cada vez más excluidos del mercado de alimentos y preocupados por su futuro. La moneda rial de Irán está en un mínimo histórico, aumentando la presión sobre los precios de los alimentos y haciendo que la vida diaria sea aún más desafiante.

Desde enero, el gobierno ha impuesto sanciones a 166 barcos vinculados al comercio de petróleo iraní. Las nuevas sanciones apuntan a una segunda terminal de petróleo china y a una cuarta refinería de propiedad independiente en China.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que el gobierno estadounidense está interrumpiendo la "capacidad del gobierno iraní para financiar grupos terroristas que amenazan a Estados Unidos".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.