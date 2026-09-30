Pakistán promete defender a Arabia Saudí de hutíes respaldados por Irán "por cualquier medio"

Pakistán utilizará “cualquier medio disponible” para defender a Arabia Saudí de los rebeldes hutíes respaldados por Irán, manifestó el martes su ministro de Defensa, en una de las señales más claras hasta ahora de Islamabad de que podría involucrarse directamente en el conflicto regional.

El ministro paquistaní de Defensa, Khawaja Muhammad Asif, evitó decir si fuerzas paquistaníes ya han participado en ataques aéreos. Sin embargo, indicó que las capacidades militares de Pakistán estarían a disposición en virtud de un nuevo pacto de defensa mutua con Arabia Saudí y Turquía.

Durante una visita a Roma y al ser consultado por los periodistas sobre si Pakistán estuvo implicado en ataques aéreos contra operadores iraníes en Yemen, Asif respondió: “No voy a entrar en detalles, pero obviamente cuando digo que estamos obligados por este acuerdo a defender a Arabia Saudí, eso significa que cualquier medio que tengamos a nuestra disposición también estará a disposición de Arabia Saudí. Creo que esa es una afirmación categórica”.

Su respuesta no confirmó de manera explícita la participación paquistaní en ningún ataque. Tampoco dijo si Arabia Saudí, que ha sido atacada repetidamente por los hutíes en las últimas semanas, había solicitado ayuda.

Los comandantes militares se reunieron recientemente

Sus declaraciones se produjeron días después de que los jefes militares de Pakistán, Turquía y Arabia Saudí se reunieron en Riad para analizar respuestas a los ataques hutíes.

Asif sostuvo que los hutíes habían intensificado los ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí y ampliado su control a lo largo de la costa yemení del mar Rojo.

Los hutíes capturaron recientemente la estratégica ciudad portuaria de Moca y varias islas del mar Rojo, ampliando su alcance hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta marítima por la que pasa un 12% del comercio mundial. Ellos, junto con milicias aliadas en Irak, también han atacado instalaciones petroleras saudíes y han intentado impedir que los petroleros saudíes utilicen el estrecho.

La nueva alianza aún está tomando forma

Asif describió a los hutíes como agresores y afirmó que el compromiso de Islamabad con Riad era inequívoco.

“Cualquier enemigo de Arabia Saudí es enemigo de Pakistán. Eso debe quedar muy claro”, expresó.

Arabia Saudí, Pakistán y Turquía firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca el 7 de agosto, declarando que un ataque contra uno de los miembros sería tratado como un ataque contra los tres. Los países han descrito el pacto como defensivo y han dicho que no está dirigido contra ningún Estado en particular.

El acuerdo reúne a la Arabia Saudí rica en petróleo, a Turquía —miembro de la OTAN— y a Pakistán, que cuenta con armas nucleares. Asif no mencionó las armas nucleares ni sugirió que formaran parte del compromiso de Pakistán con Arabia Saudí.

Los combates entre Arabia Saudí y los hutíes han creado una primera prueba para la alianza. El texto completo del pacto no se ha publicado, y sus estructuras de mando y operativas aún se están desarrollando. Asif señaló que los tres países estaban estableciendo una secretaría y poniendo en marcha el marco de la alianza.

Otros países han expresado interés en sumarse, indicó, pero no había planes inmediatos para ampliar la alianza.

Asif afirmó que la alianza refleja la convicción entre sus miembros de que los arreglos de seguridad existentes no habían logrado proteger a los países del Golfo a medida que el conflicto en el que participa Irán se extiende por la región.

“Una vez que se inicia un conflicto, no se puede controlar el resultado de ese conflicto. No se puede controlar la trayectoria de ese conflicto”, sostuvo.

Pakistán mantiene vínculos con Irán

Irán ha suministrado durante mucho tiempo a los hutíes armas y diverso tipo de apoyo, aunque Teherán niega dirigir sus operaciones militares. Asif sugirió que los hutíes y algunas milicias iraquíes podrían actuar ahora con una independencia considerable respecto de Irán.

“Algunos de estos apoderados se vuelven incontrolables”, afirmó.

Pese a la disposición de Pakistán a apoyar militarmente a Arabia Saudí, Asif dijo que Islamabad también estaba presionando para que hubiera negociaciones que pusieran fin al conflicto más amplio en el que participa Irán y respaldaba reactivar un acuerdo negociado sobre el programa nuclear iraní.

Pakistán buscó establecerse como mediador a comienzos de este año, trabajando con otros países de la región para poner fin al conflicto. Aunque las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán se han reanudado a través de mediadores, Asif no ofreció detalles sobre la participación de Pakistán en los esfuerzos más recientes.

En abril, Pakistán fue anfitrión de inusuales conversaciones directas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad. Ambas partes alcanzaron un acuerdo provisional en junio y se comprometieron a intentar llegar a un acuerdo final en un plazo de 60 días, pero el plazo venció después de que se reanudaron las hostilidades.

Los principales diplomáticos de Pakistán, Turquía y Arabia Saudí también se reunieron recientemente al margen de la Asamblea General de la ONU para debatir la implementación del nuevo pacto de defensa y coordinar una respuesta a los ataques dirigidos contra La Meca y otros lugares en Arabia Saudí.

____________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.