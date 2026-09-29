Un grupo de arqueólogos acaba de desenterrar una tumba de 1.700 años de antigüedad en la zona desértica occidental de Egipto que contenía poesía escrita en griego antiguo, un descubrimiento que revela aspectos de los rituales funerarios de la zona durante el dominio romano.

La tumba de piedra caliza con forma de pirámide estaba dedicada al entierro de un hombre influyente y su esposa, y se caracterizaba por su arquitectura única, así como por las raras inscripciones y textos funerarios que contenía.

En el lugar del enterramiento, la misión arqueológica egipcia desenterró una placa de piedra con una inscripción escrita en griego antiguo, una mesa para los muertos, una palangana para lavar la arenisca, así como un conjunto diverso de cerámica.

Los investigadores también encontraron en la tumba una moneda de bronce con una inscripción destacada del emperador romano Constantino y una jofaina para lavarse hecha de arenisca.

open image in gallery Yacimiento arqueológico en el Nuevo Valle de Egipto ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto )

Según Sherif Fathi, ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, los hallazgos ofrecen una visión de la sucesión de civilizaciones y sus culturas que Egipto presenció a lo largo de los siglos.

También proporcionan información importante sobre los rituales funerarios y la vida cultural y religiosa de la zona durante la época romana, declaró Hisham Al-Lithi, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

El cementerio comienza con una escalera de 14 escalones que conduce a su entrada principal, la cual está adornada con una losa de piedra principal, decorada con inscripciones y jeroglíficos al estilo egipcio.

Los investigadores también encontraron una singular vista de una tumba en la parte superior de la entrada, que representa el “Amudat”, un antiguo libro egipcio que narra la historia del viaje del dios Sol Ra a través del inframundo.

También encontraron inscripciones jeroglíficas de conjuros destinados a proteger al difunto en el más allá.

open image in gallery Yacimiento arqueológico en Egipto ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto )

La entrada a la tumba conducía a una sala adornada con ladrillos enyesados, y a su derecha, los investigadores encontraron dos enterramientos.

Aquí, los arqueólogos realizaron los hallazgos más importantes de las excavaciones.

Encontraron una placa de piedra monumental con la inscripción “Mártir” fijada en la pared, junto con un poema de duelo de 19 versos, dedicado a una persona llamada “Bisichthes”.

En el poema, al difunto se le llama “consejero en la vida” y se le elogia por su sabiduría.

Según los investigadores, esta persona probablemente fue un juez que vivió entre finales del siglo III y principios del siglo IV d. C.

open image in gallery Palangana de arenisca ( Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto )

En los últimos versos del poema, su hijo “Sarapio” lo alaba, dirigiéndose directamente a él: “¡Escucha, padre!”, y le pide que acepte las ofrendas de sus hijos afligidos, según informó LiveScience en primicia.

Según afirman las autoridades, la combinación de inscripciones griegas antiguas junto con la arquitectura religiosa egipcia pone de relieve el carácter multicultural de la región del desierto occidental de Egipto durante el período romano.

El griego se convirtió en una lengua administrativa y cultural importante en Egipto tras la conquista de Alejandro Magno en el 332 a. C., y siguió siéndolo después de que se convirtiera en provincia romana en el 30 a. C.

Los arqueólogos también encontraron cerámica y una moneda de bronce con una inscripción destacada del emperador romano Constantino, lo que indica que la tumba fue reutilizada en un período posterior.

Sin embargo, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto no ha confirmado si se encontraron restos humanos en las recientes excavaciones.

Traducción de Sara Pignatiello