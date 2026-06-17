Familiares esperan sentencia al asesino serial de Gilgo Beach

Tras décadas de espera por justicia, familiares de las mujeres muertas a manos del “asesino serial de Gilgo Beach”, en Nueva York, lo increparon el miércoles a la espera de conocer su sentencia.

“Me llenas de tanta repugnancia que no lo soporto”, le dijo Jasmine Robinson, prima de Jessica Taylor, una de las víctimas.

Con las manos entrelazadas y apoyadas sobre la mesa de la defensa en una sala de tribunal del este de Long Island, Rex Heuermann miraba al frente y tamborileaba suavemente con los dedos. El arquitecto de Long Island, que llevó durante años una vida secreta de violencia antes de admitir que mató a ocho mujeres, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

“Un millón de años no es suficiente”, expresó Robinson.

La sentencia pone fin a una investigación extraordinaria que resolvió uno de los misterios más desconcertantes de Nueva York, y que comenzó con las desapariciones de mujeres jóvenes aparentemente inconexas, pero que se convirtió en el foco de documentales, libros y podcasts de crímenes reales después de que la policía empezó a descubrir restos óseos de las víctimas en la maleza arenosa a lo largo de una autopista costera junto a un parque.

“Se ha hecho justicia, pero no se puede reemplazar lo que se ha arrebatado”, manifestó JoAnn Mack, madre de Valerie Mack. “Ella tenía sueños, y tú se los quitaste todos”.

Heuermann, que ha permanecido en gran medida en silencio durante múltiples comparecencias judiciales desde su arresto en 2023, también tendrá la oportunidad de hablar el miércoles, pero no está claro si lo hará. Sus abogados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Asa Ellerup, su exesposa, y sus dos hijos ya adultos han dicho a través de sus abogados que no asistirán a la sentencia por respeto a las familias de las víctimas.

Reconoce asesinato de 8 mujeres

Heuermann, de 62 años y residente de Massapequa Park, se declaró culpable en abril de los cargos de haber asesinado a siete mujeres: Mack, Taylor, Megan Waterman, Melissa Barthelemy, Amber Lynn Costello, Maureen Brainard-Barnes y Sandra Costilla.

La sentencia coincidió con lo que habría sido el cumpleaños número 43 de Taylor, señaló su prima Violet Swager.

“Feliz cumpleaños, Jess”, dijo Swager, al tiempo que señaló a Heuermann como un “cobarde débil y asqueroso”.

Heuermann también admitió ante el tribunal haber matado a una octava víctima, Karen Vergata, aunque nunca fue acusado por su muerte. Dijo que estranguló a sus víctimas, muchas de ellas trabajadoras sexuales, y que desmembró algunos de sus cuerpos.

Melissa Cann, hermana de Brainard-Barnes, le dijo al tribunal que vivió durante décadas con “culpa del sobreviviente”, preguntándose si podría haber hecho algo más para proteger a su hermana.

“Era un peso que llevaba a todas partes”, afirmó, sollozando profundamente. “La culpa me cambió. No podía permitirme ser feliz. Me convencí de que todo esto era culpa mía”.

Pero, añadió, esa culpa “no me corresponde cargarla. Es de Rex y solo de Rex”.

Hallan restos en 1996

La mayoría de las mujeres desaparecieron entre 2000 y 2010, y la mayoría de sus restos fueron hallados en una autopista desolada no lejos de Gilgo Beach, en Long Island, a unos 80 kilómetros (50 millas) de Manhattan.

Pero dos de los asesinatos ocurrieron años antes. Los restos de Costilla fueron encontrados en 1993, a más de 100 kilómetros (60 millas) de distancia en los Hamptons, mientras que los restos de Vergata fueron hallados en 1996 en Fire Island, a más de 32 kilómetros (20 millas) al este de Gilgo Beach.

El caso salió a la luz en 2010, cuando los investigadores empezaron a encontrar restos a lo largo de Ocean Parkway mientras indagaban la desaparición de otra trabajadora sexual, Shannan Gilbert, cuya muerte finalmente se determinó que fue un ahogamiento accidental.

La búsqueda del asesino de las otras mujeres, sin embargo, se estancó durante años hasta que una investigación renovada identificó a Heuermann como posible sospechoso en 2022.

Los detectives lo vincularon con una camioneta pickup que un testigo dijo haber visto cuando una de las víctimas desapareció en 2010.

Con el tiempo, compararon ADN de una corteza de pizza que Heuermann había desechado en un basurero de Manhattan con material genético extraído de fragmentos de cabello muy degradados encontrados en los restos de las mujeres.

Los investigadores reunieron otras pruebas, incluidos datos de teléfonos celulares y de rastreo que mostraban que Heuermann concertó encuentros con algunas de las víctimas poco antes de sus desapariciones.

Luego, en 2024, después del arresto de Heuermann, los fiscales recuperaron de sus archivos informáticos lo que describieron como un “plano” de los asesinatos. Entre los documentos había una serie de listas de verificación con recordatorios para limitar el ruido, limpiar los cuerpos y destruir pruebas.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Heuermann aceptó cooperar con la unidad de análisis de conducta del FBI para ayudar a atrapar a otros asesinos en serie.

Heuermann ha pasado los últimos tres años solo en una celda segregada en la cárcel de condado, leyendo novelas de crímenes, recibiendo ocasionalmente visitas de sus abogados o su familia, y entablando una breve correspondencia con el infame “asesino de la cara feliz”, según el jefe de policía del condado Suffolk, Errol Toulon, quien supervisa la cárcel de Riverhead.

Cumplirá su condena en una prisión estatal que se determinará más adelante.

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Philip Marcelo está en X como @philmarcelo. Jennifer Peltz en Nueva York contribuyó a esta historia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.