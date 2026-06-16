Muerte en salto bungee en Brasil: investigación señala que los instructores no amarraron a la víctima a la cuerda

Una joven de 21 años murió durante un salto extremo sin llevar equipo de seguridad, según informó este lunes una investigadora de la Policía de Brasil.

Andrea Levy señaló que los tres instructores involucrados en el accidente admitieron que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no estaba sujeta a las cuerdas de seguridad cuando realizó el salto el sábado, en una zona rural del estado de São Paulo.

La investigadora indicó que los tres instructores fueron arrestados y podrían enfrentar cargos por homicidio involuntario.

"No recuerdan si olvidaron asegurar las cuerdas, quién debía hacerlo o quién tenía que verificarlo. Pero lo cierto es que ella no estaba sujeta a las cuerdas de seguridad", declaró Levy.

Maria Eduarda fue sepultada el domingo, un día después del accidente ocurrido en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado ubicado en Limeira, ciudad situada a 148 kilómetros al norte de São Paulo.

De acuerdo con la investigación, la joven había solicitado realizar el salto "al estilo avión", una modalidad en la que dos instructores la sostienen sobre sus hombros mientras ella extiende los brazos. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos hombres con cascos blancos la lanzan desde el puente hacia un vacío de aproximadamente 40 metros de altura.

En las imágenes, los instructores aparecen usando arneses que parecen estar conectados a una cuerda de seguridad.

El rope jump o salto con cuerda es un deporte extremo distinto al puenting o bungee jumping. Mientras el puenting utiliza cuerdas elásticas que generan un rebote vertical, el rope jump emplea cuerdas de escalada con baja elasticidad, transformando la caída en un movimiento pendular horizontal.

Traducción de Leticia Zampedri