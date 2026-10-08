Niño de seis años que disparó a su maestra en Virginia aparece en video insultando a policías

Las imágenes de la cámara corporal de la policía captaron el momento en que un niño de 6 años que disparó a su maestra en Newport News, Virginia, comenzó a insultar y golpear a otra maestra que lo sujetaba mientras la policía allanaba el aula.

El tiroteo tuvo lugar en enero de 2023 en la escuela primaria Richneck, y las imágenes ya fueron desclasificadas.

Las imágenes de la cámara corporal, obtenidas por los periódicos The Virginian-Pilot y The Daily Press muestran al niño de primer grado gritándoles a los oficiales que respondieron al incidente, diciendo “Quieren camorra o qué p****”.

En el video, la imagen del niño aparece pixelada, pero es evidente que está siendo sujetado por otra maestra, a quien insulta y golpea durante la investigación policial.

“¡J***te p***a!”, dice el niño de 6 años.

open image in gallery Amy Kovac, profesora de la escuela primaria Richneck, sostiene en brazos al niño de 6 años que, en 2023, disparó e hirió a la profesora de primer curso Abby Zwerner con el arma de su madre ( Newport News, Virginia )

El joven, identificado como JT para proteger su identidad, disparó contra su maestra, Abby Zwerner, de 25 años, el 6 de enero de 2023. El arma se atascó antes de que pudiera volver a disparar y el niño fue reducido. Zwerner sobrevivió al incidente.

La policía descubrió que el arma que usó el niño pertenecía a su madre, Deja Taylor. Ella fue sentenciada a casi cuatro años de prisión por los delitos estatales y federales relacionados con su hijo y el tiroteo.

Las imágenes muestran a Amy Kovac, la maestra que sujeta al niño, diciéndole a la policía que el pequeño de 6 años “tiene un horario modificado. Su madre debe recogerlo a las 2:30 p. m.. Esta es su primera semana sin que su madre venga con él a la escuela”.

open image in gallery La maestra Abby Zwerner sobrevivió al tiroteo ( Abby Zwerner/Facebook )

Kovac explica entonces cómo corrió por el pasillo para ver cómo estaba Zwerner después de oír el disparo, y dice que encontró al profesor herido de bala y cubierto de sangre.

JT grita “¡J***te p***a!” mientras intenta explicar lo que vio. Eso provoca que un agente pregunte: “¿Tenemos unas esposas pequeñas?”.

El niño continúa provocando a los agentes.

open image in gallery Deja Taylor, la madre del niño, fue condenada a cuatro años de cárcel por este incidente ( @GMA/Twitter/ABC )

“No me importa si pides refuerzos. No me importa si voy a la cárcel, z****”, grita el niño.

Kovac lo reta por su comportamiento, a lo que el chico responde golpeándola en la cara y le tira las gafas. La profesora mantiene la compostura a pesar de las circunstancias.

Finalmente, un jurado de Virginia otorgó a Zwerner una indemnización de 10 millones de dólares tras demandar al ahora exsubdirector de la escuela primaria Richneck, quien, según ella, se enteró de que el niño portaba un arma el día anterior al tiroteo.

Tras el tiroteo, JT quedó bajo la custodia de su bisabuelo, que vive en Newport News.

Traducción de Olivia Gorsin