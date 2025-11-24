Mujer de Wisconsin involucrada en apuñalamiento es hallada tras huir de hogar grupal

Una mujer de Wisconsin que admitió haber apuñalado casi hasta la muerte a una compañera de clase a los 12 años para complacer al personaje ficticio "Slender Man" ha sido encontrada en Illinois después que se zafó de su dispositivo de monitoreo electrónico y se escapó de su hogar grupal, informaron las autoridades.

La policía de Madison emitió una alerta el domingo para Morgan Geyser, ahora de 23 años, diciendo que fue vista por última vez alrededor de las 8 de la tarde del sábado con un conocido adulto.

El departamento emitió una actualización tarde el domingo informando que Geyser fue detenida en Illinois.

Fue encontrada en una parada de camiones en Posen, Illinois, confirmó el Departamento de Policía de Posen temprano el lunes. Posen está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Chicago. La comunidad está a unos 274 kilómetros (unas 170 millas) al sur de Madison.

Geyser fue encontrada con un hombre de 42 años que fue acusado de allanamiento criminal y obstrucción de identificación, confirmó la policía de Posen. Desde entonces, ha sido liberado.

Geyser fue colocada en un hogar grupal este año después de recibir una liberación condicional del Instituto de Salud Mental de Winnebago, a donde fue enviada en 2018 después de declararse culpable de intento de homicidio intencional en primer grado en un acuerdo con los fiscales para evitar la prisión. El apuñalamiento ocurrió en 2014.

El abogado de Geyser, Tony Cotton, dijo el domingo que no sabía qué había pasado con su cliente e instó a Geyser a entregarse.

El Departamento de Policía de Madison declaró el domingo que no fue informado de que Geyser estaba desaparecida hasta casi 12 horas después de que dejó el hogar grupal. El Departamento de Correcciones del estado recibió una alerta el sábado por la noche de que el monitor de tobillo de Geyser había fallado. El departamento contactó al hogar grupal donde vivía unas dos horas después y se le informó que ella no estaba allí y que se había sacado el brazalete, indicó la policía de Madison.

El Departamento de Correcciones emitió una solicitud de aprehensión poco después de la medianoche. El Departamento de Policía de Madison dijo que no supo que Geyser estaba desaparecida hasta que alguien del hogar grupal llamó a la mañana siguiente. El departamento de correcciones por ahora no ha respondido a un correo electrónico solicitando comentarios.

Las autoridades dicen que Geyser y su amiga, Anissa Weier, también de 12 años, atrajeron a su compañera de clase, Payton Leutner, a un parque suburbano de Milwaukee después de una pijamada. Geyser apuñaló a Leutner más de una docena de veces mientras Weier la incitaba. Leutner apenas sobrevivió.

Las niñas luego dijeron a los investigadores que atacaron a Leutner para ganarse el derecho de ser sirvientes de "Slender Man" y temían que él dañara a sus familias si no cumplían.

Slender Man fue creado en línea por Eric Knudson en 2009 como una figura misteriosa editada en fotos cotidianas de niños jugando. Se convirtió en un personaje popular en videojuegos, historias en línea y una película de 2018.

Weier se declaró culpable de intento de homicidio intencional en segundo grado. También fue enviada al centro psiquiátrico pero fue liberada en 2021.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.