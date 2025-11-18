Repartidora de DoorDash enfrenta cargos por grabar a cliente desnudo tras denunciar “agresión sexual”

Una repartidora de DoorDash que denunció haber sido agredida sexualmente por un cliente al que vio dormido sin pantalones se enfrenta ahora a cargos de delito grave por grabar al hombre y compartir su video en Internet.

Olivia Henderson, de 23 años, llegó a repartir comida el 12 de octubre en casa de un hombre en Oswego, Nueva York. En un video que publicó en TikTok, dijo que cuando llegó, vio al hombre a través de una puerta abierta, inconsciente en su sofá y sin pantalones, según AZFamily.

Dejó la comida y denunció al hombre argumentando que no quería que les ocurriera una situación similar a otras mujeres que trabajaban como repartidoras.

Sin embargo, la policía que investigó el incidente declaró que su versión no coincidía con las pruebas que habían recolectado. Determinaron que no se había producido ninguna agresión sexual.

Si bien Henderson afirma que la puerta estaba abierta cuando ella llegó, y dejaba ver el interior de la casa del hombre, las imágenes que captó la cámara Ring de la casa al parecer muestran que ella abrió la puerta por su cuenta, según el New York Post.

La exrepartidora de DoorDash Olivia Henderson, de 23 años, se enfrenta a dos cargos de vigilancia ilegal después de que grabara a un cliente inconsciente con los pantalones abajo y publicara el video en TikTok ( Tiktok / @irlmonsterhighdoll )

Según la policía, no hay pruebas que sugieran que el hombre la había invitado a entrar en su casa, y ella admitió en su propio video de TikTok que la orden del hombre le pedía que le dejara la comida en la puerta, no dentro de su casa.

Desde que ocurrió el incidente, Henderson ha publicado varios videos en TikTok acusando a TikTok, DoorDash y la policía local de “silenciarla” o “castigarla” por denunciar los hechos.

“Simplemente me castigaron por denunciar mi agresión sexual mientras estaba repartiendo en DoorDash”, aseguró en un clip.

Afirmó en otro que TikTok estaba “silenciando” su historia.

Henderson fue acusada de un cargo de primer grado por la difusión de una imagen de vigilancia ilegal y un cargo de segundo grado por vigilancia ilegal, según la policía de Oswego.

DoorDash desactivó la cuenta de Henderson y del hombre a raíz de la polémica.

“Publicar un video de un cliente en su casa, y revelar sus datos personales públicamente, es una clara violación de nuestras políticas”, manifestó la empresa en un comunicado tras su detención. “Esa es la única razón por la que la cuenta de esta repartidora fue desactivada, junto con la del cliente, mientras investigábamos”.

Si la declaran culpable, Henderson se enfrenta a hasta 8 años de prisión.

Deberá comparecer ante el tribunal el 4 de diciembre.