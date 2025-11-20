Exempleada republicana habría pagado por mutilarse y fingir un secuestro “anti-Trump”

La empleada de un congresista del Partido Republicano de EE. UU. ha sido acusada de planear un elaborado engaño en el que supuestamente afirmaba haber sido secuestrada por activistas anti-Trump.

Natalie Greene (26) supuestamente se ató las extremidades con bridas en un bosque, con la ayuda de un cómplice, y se escribió las palabras “P**a de Trump” en el estómago.

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey, Greene ordenó a su cómplice que se pusiera en contacto con las fuerzas de seguridad a altas horas de la noche del 23 de julio de 2025, y que afirmara que habían sido atacados por hombres que conocían a la empleada por su nombre.

El coconspirador también afirmó que los hombres habían hecho referencia al empleo de Greene por un hombre nombrado en el comunicado de prensa como “Funcionario Federal 1”.

Greene fue encontrada cerca de una reserva natural próxima a Egg Harbor Township, Nueva Jersey, a 16 km de Atlantic City, con las manos y los pies atados con bridas y con la camisa puesta sobre la cabeza.

Además de las palabras “P**ta de Trump” escritas en su estómago, la frase “[Funcionario Federal 1] es racista” estaba escrita en su espalda, según el comunicado de prensa.

La empleada federal Natalie Greene fue encontrada en un bosque con precintos alrededor de sus extremidades, antes de que los investigadores descubrieran que todo podría haber sido un elaborado engaño orquestado por ella misma ( Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey )

La mujer fue encontrada con las palabras "P**ta de Trump" escritas en el torso ( Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey )

Greene dijo a los agentes que sus tres agresores la habían amenazado con una pistola. Días después, recibió atención médica por heridas lacerantes, que se cree que fueron causadas por las bridas.

Sin embargo, una investigación, en la que participó un agente del FBI, descubrió que las marcas de laceración habían sido supuestamente cortadas deliberadamente en la cara, el cuello, la parte superior del pecho y el hombro por un artista de modificación corporal.

Los agentes recuperaron más tarde un patrón propuesto para las cicatrices, que Greene presuntamente entregó al artista, según el comunicado de prensa. La denuncia penal presentada contra Greene afirmaba que pagó 500 dólares por el doloroso procedimiento.

Los investigadores también encontraron, en el interior del vehículo de Greene, bridas similares a las utilizadas para atar las extremidades de la mujer. Un registro del teléfono de su cómplice también arrojó una búsqueda en Internet que decía “bridas cerca de mí”.

En el comunicado de la Fiscalía se indica que Greene compareció por primera vez ante un tribunal federal el 19 de noviembre de 2025. Desde entonces ha sido puesta en libertad bajo fianza no garantizada de $200.000, con condiciones no reveladas.

Greene presentaba numerosas cicatrices y laceraciones infligidas, según ella, durante su presunto secuestro ( Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey )

Las lesiones de Greene coinciden con las indicaciones detalladas que dio a un artista de modificación corporal ( Fiscalía del Distrito de Nueva Jersey )

Greene ha sido acusada de un cargo de conspiración para transmitir declaraciones falsas y bulos, y otro de hacer declaraciones falsas a las fuerzas de seguridad federales.

Según CNN, la oficina del congresista republicano Jeff Van Drew confirmó que Greene trabajaba allí, aunque se desconoce si su nombre estaba escrito en el cuerpo de la joven.

“La noticia de hoy nos entristece profundamente, y aunque Natalie ya no está asociada con la oficina gubernamental del congresista, nuestros pensamientos y oraciones están con ella”, dijo la oficina de Van Drew en un comunicado, visto por CNN. Añadieron: “Esperamos que reciba los cuidados que necesita”.

The Independent se ha puesto en contacto con la oficina de Van Drew para obtener más comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello