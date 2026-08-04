Millones de musulmanes chiíes se unen a la peregrinación del Arbaín en Irak

Millones de musulmanes chiíes observaron la peregrinación anual del Arbaín el martes en la ciudad santa iraquí de Kerbala, bajo la sombra de las tensiones regionales en curso y el temor a otra ronda de escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Arbaín se celebra 40 días después del Ashoura, que conmemora la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, y de miembros de su familia, en la Batalla de Kerbala en el año 680 d.C.

El gobernador de Kerbala, Nasseif Jassim al-Khattabi, informó el martes que más de 22 millones de personas ingresaron a la ciudad durante la peregrinación, incluidos unos 5 millones de visitantes no iraquíes, además de iraquíes de distintas regiones del país.

El evento es considerado una de las mayores concentraciones religiosas anuales del mundo.

Entre los visitantes extranjeros de mayor perfil estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, quien llegó el lunes a la ciudad iraquí de Nayaf y continuó hacia Kerbala para participar en la peregrinación.

La presencia de Araghchi fue un recordatorio del delicado equilibrio que Irak —que mantiene estrechos vínculos tanto con Washington como con Teherán— ha llevado adelante desde el inicio de la guerra. Irak se ha encontrado en la mira de ambos bandos y ha evitado meterse más al conflicto.

Como es habitual, los peregrinos iraníes llegaron en grandes cantidades, pero algunos observadores señalaron que el número de peregrinos de otros países se había reducido.

Aqeel al-Rubaie, de 45 años, un peregrino de Bagdad que se dirigía a Kerbala, comentó que las banderas iraníes eran particularmente visibles a lo largo de la carretera Nayaf-Kerbala, mientras que había menos banderas que de costumbre de países europeos, árabes y de otras naciones islámicas.

Atribuyó esto a “la guerra y los acontecimientos que se desarrollan en toda la región, que han afectado el número de peregrinos árabes y extranjeros”.

“Casi no vi banderas que no fueran iraníes, que eran claramente visibles a lo largo de la carretera, así como dentro y alrededor de la ciudad de Kerbala”, dijo Hassan al-Sarai, de 35 años, otro peregrino de Bagdad.

Procesiones de voluntarios que ofrecían comida, agua, atención médica y otros servicios se alinearon a lo largo de las carreteras que conducen a Kerbala desde distintos puntos de Irak.

La peregrinación se realiza este año mientras Irak enfrenta difíciles condiciones económicas tras la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, que ha interrumpido las exportaciones iraquíes de petróleo. Más del 90% de los ingresos estatales iraquíes provienen de las exportaciones de petróleo, lo que hace que la economía del país sea altamente vulnerable a cualquier interrupción en los envíos de crudo.

También ocurre mientras Bagdad lidia con una difícil tarea: desarmar la red de milicias del país, muchas de ellas respaldadas por Irán.

Una de las milicias más poderosas respaldadas por Irán, Kataib Hezbollah, señaló en un comunicado con motivo del Arbaín que rechaza los llamados a desarmarse y sigue comprometida con conservar lo que describió como las “armas de la resistencia”.

Mientras tanto, en Irán, muchos chiíes practicantes que no pudieron realizar la peregrinación a Kerbala llevaron a cabo sus propias conmemoraciones, que en ocasiones adquirieron un tono político.

En la capital, Teherán, dolientes vestidos de negro se congregaron a lo largo de una ruta de casi 20 kilómetros (12 millas) hacia un santuario chií en el sur de la ciudad, partiendo desde el centro de la capital.

Los dolientes corearon consignas en las que exigían represalias por la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en los ataques de Estados Unidos e Israel, mientras algunos manifestantes pisoteaban banderas de esos países.

Los medios estatales informaron que se realizaron concentraciones similares en otras ciudades y localidades iraníes.

________

Nasser Karimi contribuyó desde Teherán.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.