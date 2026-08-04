Arco triunfal de Trump podría dañar la integridad de sitios históricos de Washington, según informe

El arco conmemorativo propuesto por el presidente Donald Trump, cuya altura proyectada es de 76 metros (250 pies), podría alterar la importancia histórica de decenas de sitios cercanos a su ubicación prevista, según una evaluación del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés).

Muchos de los monumentos, edificios y sitios de Washington han sido planificados cuidadosamente a lo largo de las décadas para reflejar momentos importantes de la historia del país y evocar un simbolismo al estar unidos por líneas de visión con otros lugares.

El imponente arco dorado, que el mes pasado recibió la aprobación inicial de una comisión federal clave, afectaría la “integridad” de decenas de esas propiedades históricas porque cambiaría las “relaciones visuales y espaciales que definen el carácter” entre ellas.

En el informe del NPS, publicado el lunes, se indica que el área inmediata del proyecto se encuentra dentro del paisaje cultural del Corredor de Memorial Avenue, “un paisaje histórico diseñado de importancia nacional que se extiende entre el Monumento a Lincoln en Washington, D.C., y el Cementerio Nacional de Arlington en Arlington, Virginia”.

Uno de los elementos más evidentes mencionados en el informe es que el arco rompería la alineación entre el Monumento a Lincoln, el Puente Memorial y Arlington House, que anteriormente fue el hogar del general confederado Robert E. Lee.

“El alineamiento del puente y el paisaje ceremonial asociado estaban destinados a unir física y simbólicamente al Norte y al Sur mediante una composición monumental coordinada que se extiende a través del río Potomac”, se explica en el informe.

El informe supone un obstáculo para un proyecto que ha avanzado sin mayores problemas por varias etapas del proceso de aprobación ante organismos de planificación integrados por designados y aliados de Trump.

El arco propuesto es uno de varios proyectos que el presidente republicano impulsa para dejar una huella duradera en Washington. Con el potencial de cambiar las líneas de visión de la ciudad, ya ha generado oposición, incluso mediante una demanda presentada por un grupo de veteranos y un historiador.

El diseño del arco, propuesto por Trump, ya recibió una primera aprobación de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos. Todos los comisionados fueron nombrados por Trump. La Comisión de Planificación del Área de la Capital Nacional aprobó el emplazamiento y los planes preliminares en su reunión de julio. Se espera que el organismo vuelva a abordar el asunto en su reunión de septiembre.

El arco es uno de varios proyectos propuestos por Trump que enfrentan litigios. Los demandantes, tres veteranos y un historiador, han impugnado su construcción al afirmar que requiere la aprobación del Congreso.

“Nuestra demanda, en esencia, es que nada de esto tiene autorización para estar ocurriendo”, manifestó Nicolas Sansone, abogado del Public Citizen Litigation Group que representa a los demandantes. La autorización para la construcción de un monumento “en el núcleo de Washington, D.C., en terrenos del Servicio de Parques Nacionales” requiere una ley del Congreso, sostuvo.

En la evaluación del Servicio de Parques Nacionales se confirma lo que, de acuerdo con los demandantes, hará la construcción a esa simbólica y solemne área, añadió.

“Creo que es muy significativo que el propio Servicio de Parques Nacionales entienda que este es el efecto que va a tener”, expresó Sansone.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.