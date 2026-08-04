Policía de Brasil lanza operativo por presunto uso de químicos para deforestar Amazonía

La policía en Brasil lanzó un operativo el martes contra un grupo sospechoso de usar sustancias químicas para despejar una vasta zona de la selva amazónica en el estado norteño de Pará, informaron las autoridades en un comunicado.

La policía ejecutó 13 órdenes de allanamiento e impuso tres medidas cautelares como parte del operativo. No se realizaron detenciones. Se alega que los sospechosos estuvieron vinculados con la fumigación de sustancias químicas sobre 10.180 hectáreas (unos 25.200 acres) de bosque nativo en la ciudad de Uruará para degradar la vegetación antes de talar los árboles.

Posteriormente, la tierra despejada se convirtió en pastizales para uso comercial, indicaron los investigadores.

Hasta el momento, se desconoce cuándo se aplicaron las sustancias químicas ni cuándo ocurrió la deforestación.

Las autoridades señalaron que las actividades de los sospechosos iban desde la compra de sustancias químicas hasta el ocultamiento de información ambiental. Los investigados podrían enfrentar cargos que incluyen delitos ambientales, uso ilegal de sustancias tóxicas, fraude en procedimientos ambientales y asociación delictiva.

Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, desempeña un papel crucial en la regulación del clima mucho más allá de Sudamérica. Los científicos advierten que su degradación podría acelerar el calentamiento global y alterar la agricultura incluso en la región centro-norte de Estados Unidos y en distintas partes de Europa.

Brasil ha logrado avances en la reducción de la deforestación, pero la ganadería sigue siendo su principal motor. Los ganaderos despejan grandes extensiones de bosque para permitir el pastoreo del ganado.

Según MapBiomas, una organización que monitorea el uso del suelo en Brasil, la deforestación en Amazonía cayó un 23,5% en 2025 en comparación con el año anterior. Aun así, se despejaron casi 290.000 hectáreas (716.605) acres de bosque. La agricultura y la ganadería representaron el 99% de la pérdida de vegetación nativa.

—-

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.