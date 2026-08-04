Michigan pone a prueba a los demócratas en las primarias del 4 de agosto

Michigan ofrecerá a Estados Unidos su indicador más claro hasta ahora sobre el rumbo del Partido Demócrata, mientras los votantes de las primarias en ese estado clave eligen entre un abanderado progresista y una candidata respaldada por el sistema.

Aunque ha habido contiendas similares en todo el país, esta tendrá un peso adicional porque Michigan es un estado clave en las elecciones presidenciales. Abdul El-Sayed, respaldado por el senador Bernie Sanders, se enfrenta a la representante Haley Stevens, que lleva cuatro mandatos y cuenta con el apoyo del líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Los votantes demócratas y republicanos en Michigan también están en proceso de elegir a los nominados de sus partidos para suceder a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, quien no puede buscar la reelección por límites de mandato.

En Kansas, Missouri, Virginia y el estado de Washington, los votantes definen las primarias en una serie de contiendas, entre ellas, una revancha clave entre demócratas en una elección para la Cámara de Representantes de Missouri. También está en juego si los demócratas, que intentaron redistribuir distritos en Virginia a su favor, pero fueron rechazados por la corte suprema estatal, pueden elegir candidatos capaces de derrotar a los republicanos en otoño.

Prueba de fuego para los demócratas en la contienda por el Senado en Michigan

La elección entre El-Sayed y Stevens se ha convertido en un punto focal para los demócratas este año, y la contienda se ha enconado. Quien gane, necesitará volver a integrar a facciones fracturadas para derrotar al excongresista republicano Mike Rogers.

El escaño está vacante porque el senador demócrata Gary Peters se retira, y los demócratas enfrentan presión para defenderlo y preservar su posibilidad de ganar el control de la cámara.

Otra dinámica en juego ha sido la influencia del American Israel Public Affairs Committee, o AIPAC, y sus grupos afiliados, que han gastado casi 30 millones de dólares en apoyo a Stevens.

El tema se ha convertido en un detonante en la política demócrata desde que la guerra en Gaza dividió al partido por el respaldo de Estados Unidos a Israel. El AIPAC apoya a candidatos que respaldan fortalecer las relaciones entre Washington y Tel Aviv. Este es un asunto importante en Michigan, que alberga la mayor población árabe-estadounidense del país.

El-Sayed planteó el gasto como una cuestión de si la organización de base puede superar millones en aportes externos.

Esa tensión también estuvo presente en 2024, cuando activistas demócratas presionaron a la ahora senadora por Michigan Elissa Slotkin para que adoptara una postura más dura sobre la guerra de Israel en Gaza. Slotkin, que es judía, ya se había distanciado antes del AIPAC. Finalmente derrotó a Rogers por menos de 20.000 votos.

Rogers se postula nuevamente al Senado este año y no tiene oponentes en la primaria republicana.

¿La aprobación de Trump se impondrá sobre un candidato a gobernador que se autofinancia?

Los votantes republicanos también elegirán el martes a su nominado para gobernador de Michigan. El presidente Donald Trump ha respaldado al representante John James.

El apoyo del mandatario suele tener un peso significativo en la política republicana, pero podría haber un factor que complique el panorama. El empresario Perry Johnson ha prestado a su campaña más de 30 millones de dólares, según registros de financiamiento de campañas de Michigan.

Una dinámica similar se vio este año en la contienda por la gobernación de Georgia, donde Rick Jackson gastó 100 millones de dólares, en gran medida de su propio dinero, para superar en una segunda vuelta a Burt Jones, respaldado por Trump.

Del lado demócrata, la secretaria de gobierno Jocelyn Benson se enfrenta al jefe policial del condado de Genesee, Chris Swanson.

Los demócratas de Virginia buscan superar la decepción por la redistribución de distritos

Virginia ha sido uno de los mayores arrepentimientos de los demócratas este año, después de que la corte suprema del estado anulara un referendo aprobado por los votantes para redistribuir el mapa de su Cámara de Representantes y crear cuatro nuevos escaños ganables para el partido.

El fracaso de la medida dejó a los republicanos con una clara ventaja nacional en escaños ganables en la Cámara de Representantes en la contienda partidista desencadenada por el inusual impulso de Trump para redistribuir distritos a mitad de década.

Los demócratas esperan recortar esa ventaja a la antigua usanza: ganando elecciones. El primer paso es la primaria del martes, en la que el partido observará contiendas en tres de los 11 distritos del estado para ver si los candidatos que sus estrategas consideran más competitivos pueden ganar la nominación.

Dos de esos candidatos son exmiembros de la Cámara de Representantes. Elaine Luria, excomandante naval, busca regresar a su escaño pendular centrado en Virginia Beach, que perdió por un estrecho margen en 2022 ante la representante republicana Jen Kiggans. Luria se enfrenta en la primaria a otros tres demócratas, ninguno de los cuales ha ocupado un cargo electivo.

El exrepresentante Tom Perriello se postula para recuperar su antiguo escaño en el centro de Virginia, en el 5to distrito parlamentario del estado. El distrito se ha inclinado aún más hacia la derecha desde que Perriello representó brevemente a la región tras la elección del presidente Barack Obama en 2008.

Perriello se postuló este año con la esperanza de que un nuevo mapa lo hiciera más favorable para los demócratas, pero afirma que aun así competirá y esperará revertirlo en noviembre. Se enfrenta al comentarista político Robert Tracinski y a la médica Suzanne Krzyzanowski.

Muchos estrategas demócratas ven a Shannon Taylor, fiscal del condado de Henrico desde hace mucho tiempo, como su mejor apuesta entre los siete candidatos que compiten por la nominación del partido en el 1er distrito parlamentario del estado, un escaño pendular que ocupa el representante republicano Rob Wittman.

La última vez, el progresista perdió en Missouri. ¿Quién saldrá de la revancha?

Todas las miradas han estado en Michigan, pero hay otro enfrentamiento entre las alas centrista e izquierdista de los demócratas que se desarrolla en un escaño seguro para los demócratas en la Cámara de Representantes en el área de St. Louis.

Hace dos años, el fiscal Wesley Bell desbancó en la primaria demócrata a la combativa representante izquierdista Cori Bush en el distrito que incluye Ferguson, la ciudad donde la muerte de un adolescente negro a manos de la policía ayudó a detonar las protestas de Black Lives Matter en 2014.

Ahora Bush está de vuelta, desafiando a Bell y sosteniendo que los votantes pueden vengarse del AIPAC por haberla atacado en el ciclo anterior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.