Demanda acusa a Massachusetts de segregar a alumnos de color en distritos con pocas oportunidades

Una demanda presentada el miércoles en nombre de estudiantes y organizaciones comunitarias en Massachusetts sostiene que el estado mantiene ilegalmente escuelas segregadas por raza, al concentrar a estudiantes negros y latinos en distritos de alta pobreza con menos oportunidades.

La demanda impugna la práctica del estado de asignar a los estudiantes a escuelas basándose únicamente en dónde viven, lo que puede llevar a reproducir patrones de segregación residencial en sistemas escolares.

El caso es el ejemplo más reciente de los esfuerzos por abordar la segregación y las desigualdades de financiamiento mediante litigios a nivel estatal. Incluso antes de que el gobierno de Trump comenzara a tomar medidas para eximir a distritos del sur de esfuerzos de desegregación, las iniciativas de integración ya habían quedado muy rezagado con respecto a su auge décadas atrás, cuando el gobierno federal intervino en sistemas escolares en todo el país.

Los demandantes incluyen a nueve estudiantes y cuatro organizaciones comunitarias de distritos escolares segregados en todo Massachusetts, entre ellos Springfield, Holyoke, Boston, Lawrence, Brockton, Lynn y Worcester. Los distritos colindan con otros más acomodados y predominantemente blancos, en los que los demandantes no pueden inscribirse.

En respuesta a la demanda, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts indicó que no tiene autoridad para cambiar los límites de los distritos escolares, ni la facultad de obligar a las escuelas a permitir la inscripción de estudiantes de otros distritos. En una declaración, señaló que el estado ha invertido en esfuerzos para reducir las brechas en las tasas de graduación y que buscó inversiones adicionales para distritos de alta pobreza.

“Massachusetts lidera a la nación en el rendimiento estudiantil, y estamos comprometidos a aprovechar este progreso para fortalecer nuestro sistema educativo para cada estudiante en nuestro estado”, declaró la portavoz Jacqueline Reis.

Los demandantes sostienen que el estado está fallando a los estudiantes negros y latinos

Un informe de 2024 de un consejo asesor estatal concluyó que el 63% de todas las escuelas en Massachusetts están segregadas o intensamente segregadas, y que el departamento estatal de educación no cumplió con sus deberes de supervisión. Las escuelas con mayores concentraciones de estudiantes de color registraron peores resultados en métricas como la graduación y el ingreso a la universidad.

Aunque la constitución estatal garantiza a los estudiantes el derecho a una educación adecuada y a la igualdad de protección ante la ley, en la práctica no lo ha garantizado para los estudiantes negros y latinos, indicó Jillian Lenson, abogada principal de Lawyers for Civil Rights, que presentó la demanda junto con Brown's Promise.

“No es el potencial de los estudiantes; son las condiciones de sus escuelas las que impulsan estos resultados dispares, condiciones que el estado ha mantenido y perpetuado durante décadas”, señaló Lenson.

La demanda, presentada ante un tribunal estatal de Massachusetts en el condado de Suffolk, solicita que se obligue al estado a abordar las disparidades surgidas de las normas que asignan estudiantes a escuelas en las zonas donde viven.

GeDá Jones Herbert, asesora jurídica de Brown's Promise, explicó que la demanda no busca una integración obligatoria, sino una inversión en prácticas respaldadas por evidencia que beneficien a todos los estudiantes.

Entre ellas se incluyen ampliar los programas regionales de escuelas imán e invertir más en escuelas con recursos insuficientes. El estado cuenta con escuelas vocacionales regionales y traslados voluntarios entre distritos, pero un sistema complejo de exenciones y el tamaño reducido de la mayoría de los programas impiden un acceso equitativo, sostuvieron los demandantes.

“A los estudiantes negros y latinos se les bloquea el acceso a esas oportunidades, y eso es inconstitucional”, apuntó Jones Herbert.

Defensores buscan remedios contra la segregación a nivel estatal

Otros ejemplos recientes de litigios a nivel estatal también se han centrado en abordar la segregación residencial.

En 2018, la Latino Action Network y el capítulo de Nueva Jersey de la NAACP, entre otros demandantes, presentaron una demanda en la que argumentaron que el sistema del estado de asignar a los estudiantes según su residencia ha creado escuelas segregadas por raza. Y en Minnesota, una demanda de 2015 sostuvo que la segregación de las escuelas en Saint Paul y Minneapolis derivó en educaciones inadecuadas y desiguales para estudiantes de color.

Ambos casos han seguido su curso en los tribunales estatales, sin una resolución decisiva.

Los casos estatales se producen en medio de cambios en la aplicación federal de la desegregación escolar. Para comienzos de la década de 2000, una serie de fallos de la Corte Suprema había limitado de manera significativa las herramientas disponibles para que los distritos integraran de forma sustantiva las escuelas sobre la base de la raza.

Las constituciones estatales, que incluyen cláusulas sobre la igualdad y la educación, pueden servir como vía para impugnar la segregación que resulta de la economía y de los patrones de vivienda, indicó Robert Williams, profesor emérito de derecho en la Universidad Rutgers.

“El gobierno lo sabe, pero no es el gobierno el que lo hace directamente", sostuvo Williams. "Estos casos sostienen que tener tantos distritos escolares diferentes que se alinean con los patrones de vivienda y tener leyes que dicen que tienes que ir a la escuela donde vives, todo eso, en cierto modo, equivale a segregación gubernamental”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.