Más personas están quedando rezagadas en el pago de sus facturas bajo Trump

Más personas están quedando rezagadas en el pago de sus facturas para mantener la luz y calentar sus hogares, según un nuevo análisis de datos de consumidores, lo que representa una señal de advertencia para la economía de Estados Unidos y otro dolor de cabeza político para el presidente Donald Trump.

Los saldos vencidos con las compañías de servicios públicos aumentaron un 9,7% anualmente a 789 dólares entre los períodos de abril a junio de 2024 y 2025, indicó The Century Foundation, un grupo de expertos liberal. El aumento ha coincidido con un incremento del 12% en las facturas mensuales de energía durante el mismo período.

Los consumidores suelen priorizar sus facturas de servicios públicos junto con sus hipotecas y deudas de automóviles, señaló Julie Margetta Morgan, presidenta de la fundación. El aumento tanto en los costos de energía como en las morosidades puede sugerir que los consumidores también están quedando rezagados en otras facturas.

"Hay mucha información sobre el aumento de los costos de los servicios públicos, pero aquí podemos ver realmente cuál ha sido el impacto en las familias en términos de cómo se están quedando atrás", expresó Margetta Morgan.

Los problemas para pagar las facturas de electricidad y gas natural reflejan algo de un dilema económico para Trump, quien está promoviendo el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial como una parte clave de un auge económico que ha prometido. Pero los centros de datos de IA usan electricidad en enormes cantidades y amenazan con aumentar aún más las facturas de servicios públicos para los ciudadanos comunes.

Estos problemas también surgen mientras Trump enfrenta presión política de votantes hartos del alto costo de vida.

Desde que los republicanos vieron caer su fortuna en las elecciones de medio término este mes y se identificó la asequibilidad como el principal problema, Trump ha estado tratando de convencer al público de que los precios están bajando. Las facturas de electricidad podrían ser un problema en algunos distritos electorales en las elecciones de mitad de período del próximo año.

Trump ha puesto énfasis particular en los precios en las gasolineras. La gasolina representa aproximadamente el 3% del índice de precios al consumidor, un poco menos que la parte correspondiente a las facturas de electricidad y gas natural, lo que significa que los posibles ahorros en combustible podrían ser más que compensados por facturas de servicios públicos más altas.

El presidente sostiene que cualquier dato preocupante sobre la inflación es falso y que los demócratas simplemente están tratando de dañar la reputación de su administración.

"De hecho, los costos bajo la ADMINISTRACIÓN TRUMP están cayendo en picada, ayudados en gran medida por la gasolina y la ENERGÍA", publicó Trump en las redes sociales el viernes. "El argumento de los precios altos es una mentira cuando lo usan los demócratas".

Casi seis millones de hogares tienen deudas de servicios públicos "tan severas" que pronto serán reportadas a agencias de cobro, según el análisis de la fundación, extraído del Panel de Crédito al Consumidor de la Universidad de California.

Durante los primeros seis meses de Trump en el cargo, hubo un aumento del 3,8% en los hogares con facturas de servicios públicos gravemente atrasadas.

"Los votantes están frustrados y las familias están sufriendo porque estos gigantes tecnológicos están haciendo tratos a puerta cerrada con políticos, y eso está causando que sus facturas de energía aumenten", sostuvo Mike Pierce, director ejecutivo del grupo de defensa Protect Borrowers, que contribuyó al análisis. "Si la administración Trump no quiere hacer su trabajo y proteger a las familias y hacer la vida más asequible, supongo que esa es decisión suya".

Tanto Margetta Morgan como Pierce trabajaron anteriormente en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, una agencia gubernamental formada en parte para rastrear tendencias en el endeudamiento de los hogares para prevenir posibles abusos. La administración Trump esencialmente ha cerrado esa oficina.

La administración ha dicho hasta ahora que no tiene responsabilidad por los aumentos en los precios de la electricidad, ya que a menudo son regulados por juntas de servicios públicos estatales. La Casa Blanca sostiene que los costos de los servicios públicos son más altos en los estados demócratas que dependen de formas de energía renovable.

"Los precios de la electricidad son un problema estatal", aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a ABC News este mes. "Hay cosas que el gobierno federal puede controlar. Los precios locales de la electricidad no son una de ellas".

Sin embargo, el análisis de The Century Foundation asevera que la administración Trump está contribuyendo a los mayores costos de servicios públicos "al obstaculizar la generación de energía renovable", incluida la solar y eólica.

Si bien el nuevo análisis es una señal de advertencia, otros análisis económicos sobre los consumidores sugieren que sus finanzas son estables a pesar de algunas presiones emergentes.

La Reserva Federal de Nueva York ha dicho que las tasas de morosidad de 90 días o más para hipotecas, préstamos para automóviles y deudas estudiantiles han aumentado en los últimos 12 meses, aunque reconoció que las morosidades hipotecarias son "relativamente bajas". Un análisis del gasto con tarjetas de débito y crédito por el Instituto del Bank of America Institute mostró que la "salud financiera general de los consumidores parece sólida".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.