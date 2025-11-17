Explosión en casa del sur de California hiere a ocho y daña viviendas cercanas

Una casa explotó en un vecindario del sur de California, hiriendo a ocho personas y dañando dos casas cercanas, un incidente en el que los bomberos evacuaron un total de 16 viviendas.

Los bomberos en Chino Hills no indicaron qué causó la explosión el domingo, pero mencionaron que detuvieron una fuga de gas. Fotos y videos del lugar mostraban la casa reducida a un montón de escombros.

"Las cuadrillas permanecerán en el lugar para continuar con la revisión y la investigación", publicó en línea el Distrito de Bomberos de Chino Valley.

El Departamento de Bomberos informó que cuatro personas fueron llevadas de la casa a un hospital, y otras cuatro se trasladaron por sus propios medios. De momento se desconoce su estado de salud.

KABC-TV reportó que testigos dijeron haber visto a personas corriendo desde la casa que explotó, incluyendo niños pidiendo ayuda.

Las autoridades permitieron a las personas cuyas casas no resultaron dañadas regresar más tarde a sus viviendas.

Se dejó un mensaje telefónico solicitando comentarios a la Compañía de Gas del Sur de California.

Chino Hills tiene aproximadamente 78.000 habitantes y está a unos 56 kilómetros (35 millas) al sureste de Los Ángeles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.