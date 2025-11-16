Cámara de Representantes de EEUU votará sobre archivos de Epstein a pesar de oposición de Trump

Los legisladores que buscan forzar la liberación de archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein pronostican una gran victoria esta semana en la Cámara de Representantes, cuando una “avalancha de republicanos” voten a favor de su proyecto de ley y desafíen a los líderes del Partido Republicano y al presidente Donald Trump, quienes durante meses han menospreciado su esfuerzo.

El proyecto de ley obligaría al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información acerca de la investigación de su muerte en una prisión federal. Se permitiría redactar información sobre las víctimas de Epstein o investigaciones federales en curso.

“Podría haber 100 o más” votos de republicanos, afirmó el representante de Kentucky Thomas Massie, entre los legisladores que hablaron de la legislación el domingo en programas de noticias. “Espero obtener una mayoría a prueba de veto en esta legislación cuando se someta a votación”.

Massie y el representante de California, Ro Khanna, presentaron una petición de dispensa en julio para forzar una votación sobre su proyecto de ley. Esa es una herramienta que rara vez tiene éxito y que permite que la mayoría de los miembros pase por alto a los líderes de la Cámara y fuercen una votación en el pleno.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, criticó el esfuerzo de la petición de dispensa y envió a los miembros a casa antes de tiempo para su receso de agosto cuando la agenda legislativa del Partido Republicano fue trastocada por el clamor por una votación sobre Epstein. Los demócratas también sostienen que la toma de posesión de la representante demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, se retrasó para demorar que se convirtiera en el miembro número 218 en firmar la petición y alcanzar el umbral necesario para forzar una votación. Ella se convirtió en la firma número 218 momentos después de prestar juramento la semana pasada.

Massie dijo que Johnson, Trump y otros funcionarios que han criticado sus esfuerzos “sufrirán una gran derrota esta semana”.

“Aún no me canso de ganar, pero estamos ganando”, expresó Massie.

La perspectiva de los líderes del Partido Republicano

Johnson parece esperar que la Cámara respalde decisivamente el proyecto de ley sobre Epstein.

“Simplemente haremos esto y lo llevaremos adelante. No hay nada que ocultar”, añadió, señalando que el Comité de la Cámara sobre Vigilancia y Reforma Gubernamental ha liberado “mucha más información que la petición de dispensa, su pequeña táctica”.

La votación se produce en un momento en que surgen nuevos documentos que plantean nuevas preguntas sobre Epstein y sus asociados, como un correo electrónico de 2019 que el magnate escribió a un periodista diciendo que Trump “sabía sobre las chicas”. La Casa Blanca ha acusado a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente.

Johnson dijo que Trump “no tiene nada que ocultar acerca de esto”.

“Están haciendo esto para ir tras el presidente Trump con esta teoría de que él tiene algo que ver con esto. No es así”, manifestó Johnson.

La asociación de Trump con Epstein está bien establecida y el nombre del presidente fue incluido en registros que su propio Departamento de Justicia liberó en febrero como parte de un esfuerzo por satisfacer el interés público en la información sobre la investigación de tráfico sexual.

Trump nunca ha sido acusado de irregularidades en relación con Epstein, y la mera inclusión del nombre de alguien en los archivos de la investigación no implica lo contrario. El financiero, que se suicidó en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio, también tenía muchos conocidos prominentes en círculos políticos y de celebridades además de Trump.

Khanna expresó expectativas más modestas que Massie sobre el conteo de votos. Aun así, dijo que esperaba que 40 o más republicanos se unieran al esfuerzo.

“Ni siquiera sé cuán involucrado estaba Trump”, comentó. “Hay muchas otras personas involucradas que deben rendir cuentas”.

Khanna también le pidió a Trump que se reuniera con las personas que sufrieron abusos. Algunos estarán en el Capitolio el martes para una conferencia de prensa, dijo.

Massie afirmó que los legisladores republicanos que temen perder el respaldo de Trump debido a cómo votan tendrán una marca en su historial, si votan “no”, que podría perjudicar sus perspectivas políticas a largo plazo.

“El registro de esta votación durará más que la presidencia de Donald Trump”, expresó Massie.

Una división en MAGA

En el lado republicano, tres miembros de ese partido se unieron a Massie en la firma de la petición de dispensa: las representantes Marjorie Taylor Greene de Georgia, Nancy Mace de Carolina del Sur y Lauren Boebert de Colorado.

Trump rompió públicamente con Greene la semana pasada y dijo que respaldaría a quien contienda con ella en 2026 “si se postula la persona adecuada”.

Greene atribuyó la ruptura con Trump a que “desafortunadamente, todo se reduce a los archivos de Epstein”. Dijo que el país merece transparencia sobre el tema y que la crítica del presidente hacia ella es confusa porque las mujeres con las que ha hablado dicen que él no hizo nada malo.

“No tengo idea de lo que hay en los archivos. Ni siquiera puedo adivinar. Pero esa es la pregunta que todos se hacen, ¿por qué luchar tan duro contra esto?” comentó Greene.

Incluso si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara, no hay garantía de que los republicanos del Senado lo apoyen. Massie dijo que solo espera que el líder de la mayoría del Senado, John Thune, “haga lo correcto”.

“Habrá presión si obtenemos una gran votación en la Cámara”, dijo Massie, quien cree que “podríamos tener una avalancha de republicanos”.

Massie apareció en “This Week” de ABC, Johnson estuvo en “Fox News Sunday”, Khanna habló en “Meet the Press” de NBC y Greene fue entrevistada en “State of the Union” de CNN.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.