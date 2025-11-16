EEUU dice que detuvo a decenas de personas en redadas migratorias en Carolina del Norte

Decenas de personas fueron detenidas en redadas migratorias en la ciudad más grande de Carolina del Norte, informaron autoridades el domingo, mientras los residentes de Charlotte denuncian la presencia de agentes en iglesias y complejos de apartamentos.

La administración de Trump ha convertido a esta ciudad de aproximadamente 950.000 habitantes en su último objetivode la ofensiva que, según dice, busca combatir el crimen, a pesar de las fuertes objeciones de los líderes locales y las tasas de criminalidad en descenso.

Gregory Bovino, quien lideró a cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en una operación similar en Chicago, recurrió a las redes sociales para documentar algunos de los arrestos que, según él, habían superado los 80. Publicó fotos de personas que la administración de Trump comúnmente llama "extranjeros ilegales criminales", refiriéndose a personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal y que tienen presuntos antecedentes penales. Eso incluyó a un hombre con un presunto historial de condenas por conducir bajo la influencia del alcohol.

“Lo arrestamos, sacándolo de las calles de Charlotte para que no pueda seguir ignorando nuestras leyes y conduciendo intoxicado en las mismas carreteras en las que tú y tus seres queridos están”, escribió Bovino en X.

El esfuerzo fue denominado “Operación Charlotte’s Web” como un juego de palabras con el título de un famoso libro infantil que no trata sobre Carolina del Norte. Pero la actividad inmediatamente generó preguntas, incluyendo a dónde son llevados los detenidos, cuánto tiempo durará la operación y cómo se aplicarán en Carolina del Norte las tácticas que han sido denunciadas en otros lugares.

Operaciones anteriores en Chicago y Los Ángeles desencadenaron una serie de demandas e investigaciones sobre preguntas acerca del uso de la fuerza, incluyendo el despliegue amplio de agentes químicos. Líderes demócratas en ambas ciudades denunciaron que la presencia de los agentes inflamó las tensiones comunitarias y condujo a violencia. Durante la operación en el área de Chicago, agentes federales mataron a tiros a un hombre durante un intento de detener el tráfico.

Bovino y otros funcionarios de la administración de Trump han calificado el uso de la fuerza como necesario debido a amenazas a los agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al departamento de fronteras, no respondió a las consultas sobre los arrestos en Charlotte. El portavoz de Bovino no respondió a una solicitud de comentarios el domingo.

En otros lugares, Seguridad Nacional no ha ofrecido detalles sobre a quién está arrestando. Por ejemplo, en Chicago, la agencia solo proporcionó nombres y detalles de un puñado de sus más de 3.000 arrestos en la región metropolitana desde septiembre hasta la semana pasada. En varios casos, ciudadanos estadounidenses fueron esposados y detenidos durante las operaciones y decenas de manifestantes también fueron acusados, a menudo en enfrentamientos comunitarios sobre arrestos o protestas.

Para el domingo, los reportes de la actividad oficial eran “abrumadores” y difíciles de cuantificar, declaró Greg Asciutto, director ejecutivo del grupo de desarrollo comunitario CharlotteEast, en un correo electrónico.

“En las últimas dos horas hemos recibido innumerables informes de actividad de (la agencia fronteriza) en iglesias, complejos de apartamentos y una ferretería”, indicó.

JD Mazuera Arias, concejal local, señaló que los agentes federales parecían estar enfocados en iglesias y complejos de apartamentos.

“Están atacando casas de culto, es decir, esto es simplemente horrible”, sostuvo. “Estos son santuarios para personas que buscan esperanza y fe en tiempos oscuros como estos y que ya no pueden sentirse seguras debido a la grave violación del derecho religioso de las personas”.

Tareen y Dale reportaron desde Chicago. Witte reportó desde Annapolis, Maryland.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.