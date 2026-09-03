Fallece Gloria Steinem, voz clave del feminismo en EEUU y cofundadora de Ms. Magazine

Gloria Steinem, la célebre autora y activista que se convirtió en uno de los símbolos más visibles y en una de las voces más influyentes del movimiento feminista en Estados Unidos, y una férrea defensora de sus causas a lo largo de su vida, ha muerto. Tenía 92 años.

Con su característica melena tintada con la raya al medio y sus grandes gafas de aviador, Steinem, cofundadora de la revista Ms., era una presencia inconfundible allá donde iba. E iba a todas partes: gran parte de su vida como activista la pasó viajando, dando charlas en campus universitarios y centros comunitarios, en mítines y marchas.

Murió en su casa de la ciudad de Nueva York el miércoles, según anunció su perfil y el de su fundación en redes sociales el jueves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.