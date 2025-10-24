Lo que dicen los legisladores sobre la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

Están divididos según las líneas de su partido en cuanto a políticas. Están divididos sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos. Y ahora los legisladores federales están divididos con respecto a la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un enorme salón de baile por órdenes del presidente Donald Trump.

Las impactantes imágenes de la demolición esta semana generaron indignación entre los legisladores demócratas. Mientras tanto, los republicanos lo comparan con una larga serie de renovaciones de la mansión ejecutiva a lo largo de los años. Mencionaron la piscina que Franklin Delano Roosevelt añadió, y que ya ha sido cubierta. Estaba la cancha de baloncesto de Barack Obama, una cancha de tenis adaptada con el fin de que pudiera usarse para tenis y baloncesto. Y William Taft añadió el Despacho Oval, apuntó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“El salón de baile va a ser glorioso”, manifestó Johnson.

En el Capitolio, los senadores demócratas incorporaron las fotos de la demolición en el discurso de más de 22 horas del senador Jeff Merkley en el pleno del Senado.

El senador Tim Kaine le mostró a Merkley una foto del Ala Este destruida y le pidió que describiera lo que veía y su significado.

“Aquí tenemos evidencia de que el presidente está derribando un símbolo de nuestra República y construyendo un símbolo que en realidad es un símbolo de poder autoritario, de un gobierno que sirve a los ricos”, respondió Merkley.

Trump dice que la Casa Blanca necesita un gran espacio para eventos y se ha quejado de que la Sala Este —el espacio más grande que hay actualmente en la Casa Blanca— es demasiado pequeña, con capacidad para unas 200 personas. Ha desaprobado la práctica de otros presidentes de organizar cenas de Estado y otros grandes eventos en carpas en el Jardín Sur.

La Casa Blanca ha dicho que el salón de baile de 8.360 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados) estará listo para su uso mucho antes de que termine el mandato de Trump en enero de 2029, un cronograma ambicioso. Trump indicó que “yo y algunos amigos míos” pagarán el nuevo salón, sin costo para los contribuyentes.

El Ala Este fue añadida a la mansión ejecutiva en 1942 para albergar personal y oficinas adicionales. La Asociación Histórica de la Casa Blanca dice que su construcción fue controversial debido al momento que se eligió para hacerla, pues el país estaba en guerra. Los republicanos del Congreso en esa época denunciaron que era un derroche, y algunos acusaron a Roosevelt de usar el proyecto para mejorar la imagen de su presidencia.

En sus declaraciones de apertura en el pleno del Senado el miércoles, el líder de los demócratas en ese recinto, Chuck Schumer, intentó vincular el trabajo del presidente en el Ala Este con el actual cierre del gobierno, diciendo que Trump no estaba enfocado en abordar el problema de la cobertura de salud en riesgo para millones de estadounidenses, sino en “proyectos de vanidad como este que no hacen nada para beneficiar al pueblo estadounidense. Sólo benefician a Trump y su ego”.

En ocasiones, los senadores republicanos se mostraron displicentes ante las preguntas sobre la demolición del Ala Este. Al preguntársele si le agradaban las renovaciones, el senador John Kennedy respondió: “No me interesa mucho la arquitectura. No soy muy buen arquitecto”.

El senador Markwayne Mullin dijo que la diferencia entre el salón de baile de Trump y una letanía de proyectos de construcción anteriores que les recordó a los periodistas era que los contribuyentes no financiarán este.

“O sea, tienes a un constructor (Trump) que tiene ojo para la construcción y la excelencia. ¿Qué mejor persona querrías para renovar la Casa Blanca?”, preguntó Mullin.

El senador demócrata Richard Blumenthal cuestionó que los republicanos compararan el salón de baile con otros proyectos de renovación a lo largo de los años.

“Rellenaron la piscina. Podrían haber quitado un boliche. No han destruido un ala entera de la Casa Blanca de una manera que es irreversible”, dijo Blumenthal. “... Creo que es simplemente desgarrador”.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.