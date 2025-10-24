Fuerza Aérea de EEUU voló bombarderos supersónicos B-1 hasta la costa de Venezuela

Las fuerzas armadas de Estados Unidos volaron un par de bombarderos pesados y supersónicos hasta la costa de Venezuela, poco más de una semana después de que otro grupo de bombarderos estadounidenses realizara un viaje similar como parte de un ejercicio de entrenamiento para simular un ataque.

Los militares estadounidenses han acumulado una fuerza inusualmente grande en el mar Caribe y en las aguas frente a Venezuela, lo que ha generado especulaciones de que el presidente Donald Trump pudiese intentar derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, que enfrenta cargos de narcoterrorismo en Washington.

En accones que han azuzado las especulaciones, desde septiembre los militares de Estados Unidos han estado llevando a cabo ataques letales contra embarcaciones en aguas frente a Venezuela, que según Trump trafican drogas.

De acuerdo con datos de seguimiento de vuelos, un par de bombarderos B-1 Lancer despegaron el jueves de la Base Dyess de la Fuerza Aérea en Texas y volaron a través del Caribe hasta la costa de Venezuela. Un funcionario estadounidense, que habló a condición de guardar el anonimato para declarar sobre operaciones militares delicadas, confirmó que se llevó a cabo un vuelo de entrenamiento de aviones B-1 en el Caribe.

El bombardero B-1 puede llevar más bombas que cualquier otro avión en el inventario de Estados Unidos.

Un vuelo similar de bombarderos B-52 Stratofortress —de avance más lento— se llevó a cabo en la región la semana pasada. Los bombarderos estuvieron acompañados por aviones de combate furtivos F-35B del Cuerpo de la Infantería de Marina —actualmente hay un escuadrón de ellos en Puerto Rico— para lo que el Pentágono llamó una "demostración de ataque de bombarderos" en fotos publicadas en línea.

Cuando se le preguntó a Trump sobre el vuelo de los B-1 del jueves, y si tenía la intención de incrementar la presión militar sobre Caracas, respondió: "es falso, pero no estamos contentos con Venezuela por muchas razones. Las drogas son una de ellas".

La fuerza estadounidense en el Caribe incluye ocho buques de guerra, aviones P-8 de patrulla marítima, drones MQ-9 Reaper y un escuadrón de cazas F-35. También se ha confirmado que un submarino está operando en aguas frente a Sudamérica.

Trump indicó el miércoles que tiene la "autoridad legal" para llevar a cabo los ataques a los supuestos botes que transportan drogas, y planteó que se podrían realizar ataques similares en tierra.

"Los golpearemos muy fuerte cuando entren por tierra", les dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estamos totalmente preparados para hacerlo. Y probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que estamos haciendo cuando lleguemos a tierra".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el miércoles que las fuerzas armadas habían realizado su noveno ataque, matando a tres personas en el este del océano Pacífico. Ello siguió a un ataque el martes por la noche, también en el Pacífico oriental, en el cual murieron dos personas y con el que el número total de fallecimientos por los ataques subió a cuando menos 37.

Los dos ataques más recientes expandieron la campaña del gobierno de Trump contra el narcotráfico en Sudamérica desde las aguas del Caribe hasta el Pacífico oriental.

Hegseth ha hecho una comparación directa entre la guerra contra el terrorismo que Estados Unidos declaró después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la actual ofensiva del gobierno de Trump.

"Nuestro mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras es que los trataremos como hemos tratado a Al Qaeda", les dijo Hegseth a los periodistas el jueves en la Casa Blanca.

"Los encontraremos, haremos mapas de las redes de ustedes, los cazaremos y los mataremos", advirtió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.