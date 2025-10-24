Alaska Airlines mantiene sus aviones en tierra debido a una falla tecnológica

Una falla tecnológica obliga a Alaska Airlines a mantener en tierra sus aviones, informó la aerolínea el jueves.

La compañía indicó en la red social X que impuso una "parada temporal" de vuelos. Recomendó a los pasajeros que verifiquen el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

"Ofrecemos disculpas por los inconvenientes", expresó la compañía.

La aerolínea no respondió de momento a un correo electrónico en busca de más información.

La falla afectó los vuelos de Alaska Air y Horizon Air.

Hawaiian Airlines, que fue adquirida por Alaska Air Group el año pasado, afirmó que sus vuelos operan según lo programado.

Alaska Airlines mantuvo todos sus vuelos en tierra en julio pasado durante unas tres horas debido a la falla de un componente crítico en un centro de datos.

No es la primera vez que problemas informáticos interrumpen los vuelos en la industria, aunque la mayoría de las veces las interrupciones son solo temporales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.