Líderes de Irán sobrevivieron a bombardeos, pero negociaciones presentan nuevo desafío

Después de que el bombardeo israelí-estadounidense eliminara al líder supremo de Irán y a buena parte de sus máximos jerarcas, el liderazgo de la República Islámica no se desmoronó, pero las negociaciones para poner fin a la guerra plantean una nueva prueba.

Durante décadas, el líder supremo gestionó con éxito varias facciones poderosas, sometiendo a quienes desafiaban su autoridad mientras escuchaba opiniones rivales. Ahora no está claro quién ejerce ese tipo de autoridad sobre el conjunto de figuras civiles y poderosos generales de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar que parece estar al mando.

Han encontrado unidad —por ahora— adoptando una línea dura. Pero los desacuerdos sobre cuánto ceder en las negociaciones con Estados Unidos podrían dejar al descubierto fisuras, mientras mediadores paquistaníes intentan albergar una nueva ronda de conversaciones esta semana.

Un comité parece estar ahora al mando

En el pasado, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, podía imponer su voluntad sobre los distintos centros de poder de la República Islámica. Después de que ataques israelíes lo mataran el primer día de la guerra, lo sucedió su hijo, el ayatolá Moytabá Jamenei.

Pero siguen circulando dudas sobre el papel de Jamenei hijo tras informes de que resultó herido en los ataques. Aún oculto, no ha aparecido en público desde que se convirtió en líder supremo, y es un misterio cómo da órdenes a los principales dirigentes.

En el centro del poder ahora se encuentra un órgano similar a un politburó conocido como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que incluye a los principales funcionarios civiles y militares de Irán. Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento y veterano del sistema con fuertes contactos en todos los bandos, se ha convertido en su rostro y en el principal negociador con Estados Unidos.

El fallecido Jamenei empezó a otorgar más autoridad al consejo antes de su muerte, pero la guerra ha consolidado su poder.

El consejo reúne una gama de opiniones políticas y, a menudo, rivalidades agudas. Un rival político de Qalibaf y opositor intransigente de Estados Unidos, Saeed Jalili, representa al líder supremo en el consejo, mientras que el jefe nominal del órgano es el presidente reformista Masoud Pezeshkian.

Entre los miembros de línea dura figuran el nuevo comandante en jefe de la Guardia, Ahmad Vahidi, y el nuevo secretario del consejo, Mohammad Bagher Zolghadr, también comandante en la Guardia.

Pero la estrategia de Israel de eliminar a los principales dirigentes refleja una comprensión equivocada de cómo funciona la República Islámica, según expertos.

El liderazgo sobrevivió “precisamente porque hay múltiples centros de poder con autoridades superpuestas”, afirmó Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group. “El faccionalismo está incorporado en el ADN de este sistema”.

Pero desde la guerra, el creciente peso de la Guardia en el consejo también ha alimentado especulaciones de que podría avecinarse un cambio fundamental.

Negociaciones con EEUU pondrán a prueba la estructura de poder

El consejo enfrenta ahora preguntas potencialmente divisivas sobre hasta dónde llegar para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que exige concesiones importantes destinadas a garantizar que Irán nunca pueda desarrollar un arma nuclear. Teherán ha insistido en que su programa es pacífico, al tiempo que sostiene que tiene derecho al enriquecimiento de uranio.

En una entrevista con la televisión estatal iraní el domingo, Qalibaf declaró que Irán quiere un acuerdo integral que traiga “una paz duradera” en la que Estados Unidos deje de atacar al país.

“Este círculo vicioso debe acabar”, manifestó. Estados Unidos ha lanzado ataques contra Irán en dos ocasiones durante negociaciones de alto nivel: una vez en la guerra de 12 días en junio y luego de nuevo en el conflicto actual.

Los miembros del consejo han proyectado confianza en que Irán lleva ahora la ventaja, en particular porque su control del estrecho de Ormuz —un paso crucial para el petróleo mundial— le permite elevar los precios del combustible, amenazando así la economía global y ejerciendo presión política sobre el presidente estadounidense Donald Trump.

Altos funcionarios han insistido en que pueden resistir hasta obtener garantías de que Irán no será atacado de nuevo —incluso arriesgándose a que la guerra se reavive— porque creen que Irán puede soportar el dolor durante más tiempo que Estados Unidos y sus aliados.

Pero, en última instancia, la prioridad del liderazgo sigue siendo su propia supervivencia. La guerra y el bloqueo de Estados Unidos amenazan el comercio petrolero y la agobiada economía de Irán.

Las penurias económicas han alimentado oleadas de malestar durante las últimas dos décadas, incluidas protestas en enero que pidieron abiertamente el derrocamiento de la República Islámica. Un acuerdo con Occidente que levante sanciones podría ayudarle a mantener el control en el frente interno.

“Es más fácil imaginar que el régimen intentaría hacer una concesión a Occidente para asegurar su supervivencia que a su propio pueblo”, señaló Vaez.

Señales de desacuerdo

Los acontecimientos del fin de semana en torno al estrecho de Ormuz dieron una indicación de diferencias serias sobre cuánto ceder en las negociaciones. El acercamiento a Washington ha dividido durante mucho tiempo a las máximas esferas de Irán, pese a una profunda desconfianza compartida hacia Estados Unidos.

El viernes, el ministro de Exteriores Abbas Araghchi anunció en una publicación en X que Irán estaba abriendo el estrecho al tráfico comercial como parte del acuerdo de alto al fuego con Estados Unidos. Horas después, Trump proclamó que Estados Unidos continuaría su bloqueo para mantener la presión sobre Irán a fin de alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

La mañana del sábado, el ejército iraní anunció que estaba cerrando de nuevo el estrecho en represalia por el bloqueo.

Algunos medios iraníes criticaron a Araghchi, al sugerir que su publicación creó la impresión de debilidad, y dejando al descubierto las diferencias de opinión. Un reporte de la agencia de noticias Tasnim, considerada cercana a la Guardia, indicó que la posición sobre el estrecho debería haber salido del propio Consejo de Seguridad Nacional.

La oficina de Araghchi respondió, afirmando que el Ministerio de Exteriores “no toma ninguna medida sin coordinar con instituciones de nivel superior”.

En su entrevista del domingo, Qalibaf intentó disimular cualquier división, subrayando que todos en el liderazgo estaban en sintonía respecto a la estrategia de Irán en las conversaciones con Estados Unidos.

Un posible constructor de puentes

Qalibaf, de 64 años, está en la mejor posición para tender puentes entre las facciones de Irán, estimó Arash Azizi, periodista iraní y columnista de The Atlantic que ha escrito sobre el político del círculo interno y la Guardia.

Qalibaf es exgeneral de la Guardia y exjefe de la policía nacional, y se mantuvo cercano a la Guardia a lo largo de su extensa carrera política. Como alcalde de Teherán de 2005 a 2017, se ganó reputación de pragmático capaz de lograr resultados —como reformar un sistema de transporte público deteriorado— incluso mientras enfrentaba graves acusaciones de corrupción y abusos de derechos humanos.

Qalibaf tiene capital político dentro de la Guardia, “y tiene a los conservadores de su lado. Pero ahora también cuenta con un respaldo muy sólido de los reformistas y los centristas”, comentó Azizi.

Ali Rabie, un conocido reformista y asistente del presidente, escribió la semana pasada en el editorial de un periódico que Qalibaf era “el representante del país y del régimen”.

Al mismo tiempo, Qalibaf es cercano a la familia Jamenei, ya que ambos son originarios de la zona de Mashhad, indicó Mohsen Sazegara, uno de los fundadores de la Guardia Revolucionaria en la década de 1980 y que ahora es una figura opositora que vive en Estados Unidos. Durante el gobierno de su padre, Moytabá Jamenei respaldó varios intentos fallidos de Qalibaf de postularse para presidente.

Qalibaf también es cercano a las figuras veteranas de la Guardia que intervinieron para reemplazar a quienes murieron a manos de Israel y que son ampliamente vistas como quienes tienen la clave de cualquier acuerdo futuro con Estados Unidos. Su respaldo transversal entre facciones podría permitirle asegurar apoyo interno para un acuerdo frente a la reacción de ideólogos que se resistirán a cualquier compromiso.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.