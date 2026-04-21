Ninguna delegación iraní ha viajado a Islamabad, según TV estatal, entre especulación sobre reunión

La televisión estatal iraní emitió una alerta en pantalla el martes en la que afirmó que “ninguna delegación de Irán ha visitado Islamabad... por ahora”, mientras crecen las especulaciones sobre posibles conversaciones con Estados Unidos.

La alerta en pantalla probablemente refleja el debate interno que continúa dentro de la teocracia iraní, mientras sopesa cómo responder a la incautación, durante el fin de semana, de un buque portacontenedores iraní por parte de la Marina de Estados Unidos.

La televisión estatal iraní ha estado controlada desde hace tiempo por los sectores de línea dura dentro de la teocracia iraní.

Hasta ahora, ningún funcionario ha reconocido que una delegación se dirija a Islamabad, donde las autoridades llevan días en espera ante la posibilidad de conversaciones.

Se espera que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabece un equipo estadounidense en las conversaciones. Irán no ha dicho quién podría liderar su delegación. La última vez, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, encabezó la parte iraní.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.