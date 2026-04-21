Fuerzas de EEUU abordan petrolero sancionado en el océano Índico, dice el Pentágono

Fuerzas estadounidenses abordaron un petrolero que ya había sido sancionado por contrabandear crudo iraní en Asia, informó el Departamento de Defensa el martes.

En una publicación en redes sociales, el Pentágono indicó que sus fuerzas “realizaron una interdicción marítima de derecho de visita” y abordaron el M/T Tifani “sin incidentes”.

Se trata de la medida más reciente en la guerra de Estados Unidos contra Irán para detener a cualquier barco vinculado a Teherán o a aquellos sospechosos de transportar suministros que podrían ayudar a su gobierno, desde armas y petróleo hasta metales y productos electrónicos. El anuncio se produce horas antes de que expire un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, y mientras Pakistán intenta mediar conversaciones entre Washington y Teherán.

Datos navales muestran que el Tifani transportaba petróleo en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia. El Pentágono describió al Tifani como “sin nacionalidad”, pese a que se trata de una embarcación con bandera de Botsuana. El anuncio no precisó exactamente dónde ni a qué hora del martes fue abordado el barco.

“Como hemos dejado claro, impulsaremos esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones sancionadas que brinden apoyo material a Irán —en cualquier lugar donde operen”, dice el anuncio del Pentágono en línea con declaraciones previas de funcionarios del gobierno de Trump. “Las aguas internacionales no son un refugio para embarcaciones sancionadas”.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, manifestó la semana pasada que el bloqueo se extenderá más allá de las aguas iraníes y del teatro de guerra bajo control del Comando Central.

Las fuerzas norteamericanas en otras áreas de responsabilidad, dijo Caine a periodistas en el Pentágono, “perseguirán activamente cualquier embarcación con bandera iraní o cualquier embarcación que intente brindar apoyo material a Irán”. Señaló en particular las operaciones en el Pacífico y explicó que Estados Unidos apuntará a embarcaciones que hubieran zarpado antes de que comenzara el bloqueo fuera del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para la energía y otros envíos.

Los militares también detallaron una amplia lista de bienes que consideran contrabando, al declarar que los abordarán, registrarán y confiscarán “independientemente de su ubicación”. Un aviso publicado el jueves indica que cualquier “bien destinado a un enemigo y que pueda ser susceptible de uso en un conflicto armado” está “sujeto a captura en cualquier lugar más allá del territorio neutral”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.