Video expone cómo ICE usa vuelos comerciales para trasladar migrantes

Un video de seguridad aeroportuaria reveló una nueva táctica de agentes federales para trasladar inmigrantes a centros de detención: el uso de vuelos comerciales, con escoltas vestidos como pasajeros comunes.

La grabación, obtenida mediante una solicitud de registros públicos, mostró a Liam Conejo Arias, el niño de 5 años que se hizo conocido en Minneapolis por su detención con un gorro de conejo, siendo transportado en un vuelo de Delta Air Lines junto a su padre, Adrian Conejo Ramos, hacia Texas. Esto ocurrió apenas un día después de su detención.

En el video, padre e hijo se mostraron tranquilos mientras eran acompañados por el Aeropuerto Internacional Minneapolis-St. Paul por un hombre y dos mujeres de civil. Dado que no parecían estar bajo custodia, su viaje a San Antonio probablemente pasó desapercibido para los demás viajeros.

Aunque el gobierno de Trump, al igual que administraciones anteriores, emplea principalmente vuelos chárter de ICE Air Operations para deportar a cientos de miles de personas, esta práctica de usar vuelos comerciales añade una capa de discreción.

Monitores de derechos humanos continúan documentando cómo los detenidos son subidos a aviones, a menudo con grilletes, en zonas aeroportuarias ocultas al público.

El video de Liam y su padre, señalan, deja al descubierto otra vía que les resulta más difícil de documentar ( Policía del aeropuerto de Minneapolis-St. Paul via AP )

El video de Liam y su padre, señalan, deja al descubierto otra vía que les resulta más difícil de documentar, pese a que ocurre a plena vista dentro de las mismas terminales aeroportuarias donde ahora se está desplegando a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con equipo táctico de estilo militar para apoyar los puntos de control de seguridad.

¿Qué ocurrió en este caso?

El padre, que buscaba asilo desde Ecuador, y su hijo fueron detenidos por agentes de ICE en Minnesota el 20 de enero y llevados a Texas. Fueron liberados por orden de un juez y regresaron a Minnesota, pero luego un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo. El abogado de la familia indicó que están apelando.

El video que reveló su viaje en una aerolínea comercial fue obtenido primero por Nick Benson, un entusiasta de la aviación y activista de MN 50501, un grupo de base involucrado en protestas contra el gobierno de Donald Trump. Benson contó que nunca ha visto niños mientras monitorea vuelos chárter de ICE, por lo que sospechó que ICE los estaba trasladando en vuelos comerciales. Identificó la hora y el día en que el padre y el hijo salieron en avión de Minneapolis, presentó una solicitud de registros públicos para el video de seguridad, y allí estaban.

The Associated Press obtuvo el mismo video mediante una solicitud similar al Departamento de Policía del Aeropuerto. En él se ve al papá de Liam cargando la mochila de Spider-Man del niño mientras una mujer le muestra a un agente de la aerolínea sus pases de abordar. Un hombre y la otra mujer los siguen por el pasillo de abordaje.

Delta declinó hacer comentarios sobre el video. Pero la aerolínea señaló que la mayoría de los viajes del gobierno se reservan a través de agencias externas, sin aviso previo sobre quién vuela o por qué. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a mensajes en los que se solicitaban comentarios.

¿Qué es ICE Air?

ICE Air Operations traslada y deporta a personas principalmente mediante vuelos fletados a través del corredor aéreo CSI Aviation, que ha subcontratado a aerolíneas pequeñas como GlobalX, Eastern Air Express, Bighorn Airways, Key Lime Air y Avelo Airlines.

ICE Air sigue expandiendo rápidamente tanto los vuelos de traslado interno como los de deportación, según Human Rights First, que documentó 1.630 vuelos de control migratorio solo en febrero —un promedio de 42 al día, frente a 39 en enero. De ese total, 183 fueron vuelos de deportación y 1.170 fueron vuelos de traslado interno.

ICE también utiliza aviones de la Guardia Costera. Flight Monitor apuntó que rastreó cientos de vuelos desde junio de 2025 en los que se usaron aviones de la Guardia Costera para transportar inmigrantes dentro del país.

“Parece que ICE a veces usa vuelos comerciales hacia destinos donde no realizan ese tipo de vuelos de deportación de ICE Air a mayor escala”, manifestó Savi Arvey, directora de investigación y análisis sobre derechos de refugiados e inmigrantes en Human Rights First.

Los monitores usan sitios web de seguimiento de vuelos para seguir a los aviones chárter, pero estas herramientas no pueden rastrear a pasajeros individuales en vuelos comerciales, lo que los hace “menos visibles para el público”, explicó Arvey. “Añade otro nivel de opacidad”.