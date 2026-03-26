Senadores en EEUU debaten oferta "final" para acabar con la falta de fondos

Con la presión en aumento, los senadores se movieron con rapidez el jueves para debatir una oferta “última y definitiva” destinada a poner fin al estancamiento en la financiación que ha atascado aeropuertos y puesto en peligro el sustento de personal de seguridad, mientras los republicanos intentan atender las exigencias demócratas de cambios a las medidas de control migratorio del presidente Donald Trump.

Una votación de prueba no lograba avanzar una propuesta anterior, mientras el nuevo enfoque parecía tomar forma a puerta cerrada.

“Ya basta”, manifestó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, al anunciar que había entregado la oferta final a los demócratas.

Thune no reveló detalles del nuevo marco de trabajo, pero indicó que retomaba la oferta republicana del fin de semana, antes de que se rompieran las conversaciones con la Casa Blanca y los demócratas.

“Con suerte... habrá un cierre definitivo de esto muy pronto”, expresó Thune.

La falta de financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, que lleva 41 días, ha provocado interrupciones en los viajes, salarios suspendidos e incluso advertencias de cierres de aeropuertos, pero los legisladores aún no han resuelto el asunto de fondo: frenar las operaciones de control migratorio y deportaciones masivas.

Los demócratas sostienen que las propuestas del Partido Republicano no han ido lo suficientemente lejos para imponer límites a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de otras agencias federales que participan en las redadas migratorias, en particular tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra esas acciones en Minneapolis.

Trump, que en gran medida ha dejado que el Congreso resuelva el tema, amenazó con enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos, además del despliegue de agentes del ICE que ahora están revisando las identificaciones de los viajeros, un hecho que genera preocupación.

“Necesitan terminar este cierre de inmediato o tendremos que tomar medidas drásticas”, dijo Trump el jueves durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Con el Congreso a punto de irse a su receso de primavera al terminar la semana, se intensifican los llamados a poner fin al punto muerto que ha dejado sin pago a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y ha provocado que muchos no se presenten a trabajar.

Varios aeropuertos están registrando tasas de ausencias superiores al 40% entre los trabajadores de la TSA, y casi 500 de sus casi 50.000 agentes de seguridad en el transporte ya han renunciado durante el cierre. A nivel nacional el miércoles, más del 11% de los empleados de la TSA faltaron al trabajo, según el Departamento de Seguridad Nacional. Eso equivale a más de 3.120 ausencias.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, algunos viajeros informaron que perdieron vuelos tras pasar horas en las filas de seguridad.

Melissa Gates dijo que no alcanzaría su vuelo a Baton Rouge, Luisiana, después de esperar más de 2 horas y media y aún no llegar al control de seguridad. Señaló que no había otros vuelos disponibles hasta el viernes.

“Debería haber manejado, ¿no?”, comentó Gates sobre su viaje de 418 kilómetros (260 millas). “Cinco horas habrían sido una broma al lado de esto”.

Una última oferta sobre la mesa

Los senadores se retiraron para discutir en privado la oferta más reciente, mientras un grupo central de más de 10 senadores, demócratas y republicanos, trabajaba para pulir los detalles. Era posible que hubiera más votaciones.

“Creo que todos nos damos cuenta de que no iremos a ninguna parte hasta que esto se termine”, afirmó el senador Mark Warner, demócrata de Virginia.

A principios de esta semana, la oferta republicana añadió una nueva restricción a los agentes migratorios: financiar el uso de cámaras corporales, algo que ya se había acordado previamente. Excluyó otras políticas que los demócratas han exigido, como que los agentes federales lleven identificación, se quiten las máscaras y se abstengan de realizar redadas cerca de escuelas, iglesias u otros lugares sensibles.

Thune indicó que la nueva propuesta retomaba el punto en el que se habían interrumpido las negociaciones anteriores. Durante el fin de semana, las conversaciones con la Casa Blanca, incluidas las sostenidas con el “zar de la frontera” Tom Homan, parecían avanzar hacia un acuerdo. La Casa Blanca presentó su propia oferta con varios puntos que los demócratas venían exigiendo, entre ellos identificaciones para los agentes y capacitación.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que necesitaban ver cambios reales. “Hemos estado hablando de reformas al ICE desde el primer día”, señaló.

Casi con seguridad, cualquier acuerdo tendrá que incluir un compromiso, mientras legisladores de los flancos izquierdo y derecho se rebelan. Republicanos conservadores han descalificado sus propias propuestas del Partido Republicano, exigiendo financiación total para las operaciones migratorias y mostrando escepticismo ante la promesa de los líderes de que abordarían el proyecto de ley de Trump sobre votación con prueba de ciudadanía en un paquete legislativo posterior.

Trump se mantiene al margen de la disputa

El presidente republicano inicialmente dio su visto bueno a un plan que los senadores republicanos le llevaron tarde el lunes. Para el martes, dijo que no estaría contento con ningún acuerdo.

Trump no abordó directamente el estado de las negociaciones la noche del miércoles durante una cena anual de recaudación de fondos del comité de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes, mientras el presidente de la cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, trabaja para mantener el control de la mayoría en las elecciones de noviembre.

El jueves, el presidente reactivó su campaña para que los senadores eliminen el obstruccionismo como forma de imponerse a la oposición a las políticas republicanas, algo que la mayoría de los senadores republicanos no quiere hacer.

El gran proyecto de ley de recortes de impuestos del Partido Republicano que Trump promulgó el año pasado canalizó miles de millones hacia el Departamento de Seguridad Nacional, incluidos 75.000 millones de dólares para operaciones del ICE, garantizando que el dinero siga fluyendo para su agenda de inmigración y deportación incluso con el cierre de la financiación. El ICE y otros agentes migratorios siguen cobrando.

Los republicanos dicen que el gobierno de Trump ya ha dado pasos para atender las exigencias demócratas, en particular después de juramentar al senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, como nuevo secretario de Seguridad Nacional para reemplazar a Kristi Noem.

Crecen las filas en aeropuertos mientras los trabajadores de la TSA soportan dificultades

Se espera que las filas y los tiempos de espera aumenten el jueves y el viernes en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston debido a un “tráfico de pasajeros significativamente mayor”, según una actualización en el sitio web del aeropuerto.

“Esta es una situación desesperada”, declaró la administradora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, en una audiencia de la Cámara de Representantes el miércoles.

Describió las múltiples dificultades que enfrentan los trabajadores de la TSA sin sueldo —facturas acumuladas y avisos de desalojo, incluso donaciones de plasma para llegar a fin de mes— y advirtió sobre posibles cierres de aeropuertos si más empleados se niegan a ir a trabajar.

“En este punto, tenemos que considerar todas las opciones sobre la mesa”, afirmó.

McNeill también dijo que los agentes de la TSA que trabajan en los aeropuertos del país han experimentado un aumento de más del 500% en la frecuencia de agresiones desde que comenzó el cierre.

“Esto es inaceptable”, sostuvo McNeill.

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Los periodistas de The Associated Press Joey Cappelletti, Mary Clare Jalonick, Rebecca Santana y Ben Finley en Washington; Lekan Oyekanmi en Houston; Wyatte Grantham-Philips en Nueva York; Rio Yamat en Las Vegas; Russ Bynum en Savannah, Georgia; y Gabriela Aoun Angueira en San Diego contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.