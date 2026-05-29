Legisladores de Luisiana aprueban nuevo mapa parlamentario para dar otro escaño a republicanos

Los legisladores de Luisiana aprobaron el viernes un nuevo mapa parlamentario diseñado para sumar un escaño republicano, con lo que solo uno de los dos distritos parlamentarios del estado con mayoría de población negra estará representado por demócratas.

La aprobación del nuevo mapa de la Cámara se produce un mes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el mapa vigente del estado por considerarlo una manipulación ilegal de distritos basada en criterios raciales, lo que debilitó la histórica Ley federal del Derecho al Voto de 1965. Esa decisión intensificó una batalla nacional por la redistribución de distritos, alimentada por los esfuerzos del presidente Donald Trump para proteger la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato.

Los republicanos de Luisiana habían considerado la posibilidad de trazar un mapa que le diera al partido la posibilidad de ganar los seis escaños del estado en la Cámara de Representantes. Pero eso habría requerido añadir más votantes negros a distritos en manos republicanas, con el riesgo de que la estrategia se volviera en su contra y provocara derrotas. Algunos republicanos señalaron que un mapa 5-1 protege mejor al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, de enfrentar una reelección complicada.

Se espera que el gobernador republicano Jeff Landry firme el nuevo mapa para convertirlo en ley.

En las semanas posteriores a la decisión de la Corte Suprema, varios estados del sur controlados por republicanos han aprovechado el debilitamiento de la Ley federal del Derecho al Voto para intentar redibujar sus propios distritos parlamentarios. Es el más reciente recrudecimiento de una intensa batalla nacional por la redistribución de distritos de cara a las elecciones de noviembre, impulsada por el presidente Donald Trump.

Hasta ahora, los republicanos van adelante en la disputa de la redistribución. Pero eso no significa necesariamente que vayan a ganar en noviembre una Cámara de Representantes estrechamente dividida. Por el momento, los republicanos creen que podrían sumar hasta 14 escaños gracias a sus esfuerzos de redistribución, mientras que los demócratas consideran que podrían ganar seis escaños a partir de nuevos distritos en California y Utah.

En Luisiana, los republicanos controlan actualmente cuatro de los seis escaños parlamentarios en un mapa ordenado por un tribunal y trazado en 2024 para cumplir con la Ley del Derecho al Voto al incluir un segundo distrito con mayoría de población negra.

Sin embargo, ese mapa fue impugnado en los tribunales, y la Corte Suprema respondió el 30 de abril anulándolo por considerarlo una manipulación ilegal de distritos basada en criterios raciales.

Landry pospuso hasta los siguientes meses de este verano las primarias para la Cámara de Representantes en el estado, programadas para el 16 de mayo, para dar tiempo a que los legisladores republicanos elaboren y aprueben un nuevo mapa.

El mapa propuesto redistribuye el distrito de la representante demócrata Cleo Fields, agrupándolo en torno a comunidades predominantemente blancas en el área de Baton Rouge y el sur de Luisiana. También añade parte de Baton Rouge a un distrito fuertemente demócrata y de mayoría negra con base en New Orleans, actualmente representado por el demócrata Troy Carter.

Se esperaban más demandas por el nuevo mapa.

Los demócratas sostienen que el mapa propuesto aún podría constituir una manipulación racial de distritos porque concentra a los votantes negros en un solo distrito parlamentario. Mientras tanto, los demandantes en el caso decidido por la Corte Suprema criticaron el mapa de la Asamblea Legislativa por mantener en pie un distrito con mayoría de población negra.

Otros estados del sur también han actuado en materia de redistribución desde la decisión de la Corte Suprema.

La Asamblea Legislativa de Florida aprobó nuevos distritos parlamentarios pocas horas después del fallo, completando un rediseño que ya estaba en marcha en anticipación de la decisión. Podría darles a los republicanos hasta cuatro escaños adicionales en las elecciones de mitad de mandato.

Tennessee adoptó nuevos distritos para la Cámara de Representantes una semana después del fallo, dividiendo un distrito con mayoría de población negra con sede en Memphis en un intento republicano por ganar un escaño adicional.

En Alabama, los republicanos intentan sumar otro escaño al redistribuir dos distritos donde los residentes negros constituyen una mayoría o están cerca de serlo. Los demócratas controlan ambos escaños, y la propuesta está atrapada en una batalla judicial.

Por su parte, el Senado de Carolina del Sur decidió no redistribuir distritos, pese a la presión de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.