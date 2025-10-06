Las memorias de un exrehén de Gaza se centran en los que siguen en manos de Hamás

Eli Sharabi pasó 16 meses en túneles sucios bajo la Franja de Gaza con las piernas encadenadas, sobreviviendo a base de pita mohosa. Dos años después del ataque de Hamás que inició la guerra en Gaza, teme que un compañero de cautiverio al que llegó a considerar como un hijo adoptivo esté soportando algo aún peor.

Israel ha golpeado a sus enemigos en toda la región y ha devastado Gaza. Pero el martes se cumplía otro sombrío aniversario de guerra y aún no ha logrado devolver a los últimos 48 rehenes tomados en el ataque, de los cuales se cree que alrededor de 20 siguen vivos. Un nuevo plan de paz respaldado por Estados Unidos ha elevado las esperanzas de traerlos de regreso a casa.

Sharabi, de 53 años, fue liberado en febrero. Fue solo cuando se enteró de que su esposa y sus dos hijas adolescentes habían sido asesinadas en su hogar por milicianos liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. No puede cerrar este capítulo de su vida, dice, hasta que regresen todos los rehenes, incluyendo a su compañero más cercano en cautiverio, Alon Ohel, y el cuerpo de su hermano mayor, Yossi.

Hambre, humillación y violencia

Sharabi documentó sus experiencias en "Hostage", un libro publicado en hebreo a principios de este año. La traducción al inglés del primer libro de memorias de un exrehén se publicará el 7 de octubre.

En el libro, Sharabi describe cómo fue retenido principalmente en túneles oscuros llenos de insectos y ratas. A él y a tres compañeros rehenes solo se les permitía lavarse cada pocos meses, y en una ocasión un guardia enojado lo golpeó, rompiéndole varias costillas.

La única vez que salieron a la superficie fue cuando los trasladaron por calles llenas de escombros de un túnel a otro.

"Lo más difícil fue, por supuesto, el hambre", dijo Sharabi en una entrevista con The Associated Press. "Es algo que realmente no puedes imaginar, cuánta hambre puedes tener".

A medida que la crisis humanitaria en Gaza empeoraba, los rehenes pasaron de dos comidas al día a una, generalmente pan de pita mohoso. Sharabi dijo que sus captores comían "como reyes", revisando alegremente cajas de ayuda humanitaria destinada a los civiles.

Pesaba solo 44 kilogramos (97 libras) cuando fue liberado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él y los otros dos rehenes liberados junto a él "parecían sobrevivientes del Holocausto".

La supervivencia proviene de pequeñas victorias

Los milicianos liderados por Hamás mataron a un total de 1.200 personas y secuestraron a 251 en el ataque del 7 de octubre. La mayoría ha sido liberada en ceses al fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia israelí en Gaza ha matado a más de 67.000 personas, destruido vastas áreas de la franja, desplazado a alrededor del 90% de la población de unos dos millones y causado una catástrofe humanitaria. Los expertos dicen que la Ciudad de Gaza está experimentando hambruna.

El último recuerdo de Sharabi de su familia fue la mirada de puro terror en sus ojos mientras lo arrastraban fuera de su casa en el Kibutz Be'eri. Mientras estaba en cautiverio, antes de saber que habían sido asesinadas, estaba decidido a trasladar a su familia lejos del kibutz, posiblemente a Inglaterra, de donde era su esposa. Solo ha regresado al kibutz una vez, visitando el exterior de su casa.

Sabe que necesitará caminar por su hogar en algún momento, como parte de su proceso de rehabilitación. Necesitará ver por sí mismo las manchas de sangre, las paredes rociadas con balas y las ventanas rotas. Pero dijo que aún no está listo para entrar.

El kibutz fue devastado en el ataque del 7 de octubre y sufrió la mayor pérdida de vidas de cualquier pueblo, con 106 residentes del kibutz asesinados y 30 secuestrados. Las casas fueron quemadas y bombardeadas, incluso por el ejército israelí, en el caos.

Durante las primeras semanas, Sharabi estuvo retenido en un apartamento con un trabajador agrícola tailandés secuestrado que apenas podía comunicarse en inglés, hebreo o árabe. Después de que un cese al fuego de una semana en noviembre de 2023 se rompiera, fue trasladado a los túneles y retenido con tres israelíes que habían sido capturados en un festival de música.

Sharabi, que tenía casi el doble de años que los otros rehenes, asumió el papel de figura paterna.

Les ayudó a crear programas de ejercicio para mantener sus cuerpos en movimiento a pesar de las cadenas en sus piernas. Cada día, intentaban compartir algo bueno que hubiera sucedido: obtener un poco más de comida o no ver a un guardia especialmente violento.

Ninguno de los hombres era religioso antes del 7 de octubre, pero en cautiverio rezaban juntos regularmente. Los viernes por la noche, uno de ellos tomaba una taza de agua y recitaba la bendición tradicional del Sabbath hecha sobre el vino. A menudo, durante esas oraciones, había lágrimas.

"Entiendes que en cualquier momento, pueden matarte si deciden hacerlo, así que intentas encontrar la luz y los momentos especiales", dijo. "Sobrevivir se construye a partir de muchas pequeñas victorias".

Todo por Alon

Después de su liberación, Sharabi se unió a la campaña que pide el regreso de los rehenes restantes. Escribió el libro, se reunió con Trump y se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU.

Su frenética actividad está impulsada en gran medida por sus temores por Alon Ohel, de 24 años, aún retenido en Gaza mientras Israel lleva a cabo otra gran ofensiva.

En enero, los captores de Hamás le dijeron a Sharabi y a los demás que tres de ellos serían liberados como parte de un cese al fuego acordado ese mes. Cuando Ohel, un pianista sensible y talentoso, se dio cuenta de que se quedaría atrás, tuvo un ataque de pánico, dijo Sharabi.

"Pensamos que sería el mensaje más feliz que jamás recibiríamos, el día que te dejan saber que vas a ser liberado, pero debido a Alon, se volvió muy complicado", dijo. "El día que lo dejé fue uno de mis días más difíciles en cautiverio".

La próxima vez que vio a Ohel fue en un video de rehenes publicado el mes pasado, demacrado y pálido.

Sharabi espera que la prosa contundente de su libro lleve a los lectores a los túneles. Quiere que los líderes belicistas de Israel, y cualquier otra persona con poder o influencia, terminen la guerra y traigan a los cautivos a casa.

Quiere que Ohel sepa que sus seres queridos están "luchando como leones" por su liberación.

"Estoy seguro de que tienes la fuerza para mantenerte vivo en cautiverio y sobrevivir a este infierno", dijo Sharabi, dirigiéndose a Ohel. "Entonces, un día, estarás con nosotros. Y haremos todo lo que prometimos el uno al otro".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.