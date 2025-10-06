Jimmy Kimmel es más popular que Trump, según una nueva encuesta

Jimmy Kimmel es mucho más popular que Donald Trump, según una nueva encuesta, tras la riña pública entre los dos hombres que acabó con la suspensión breve del programa de entrevistas.

La encuesta, realizada por YouGov, preguntaba a los encuestados si tenían una opinión favorable de ambos hombres.

Cuando se les preguntó por Kimmel, el 44 % aseguró tener una opinión favorable del cómico, mientras que el 41% contestó que no. Un 15 % se declaró indeciso, lo que da a Kimmel una preferencia neta de +3.

Cuando se les preguntó por Trump, el 41 % tenía una opinión favorable frente al 54 % que dijo que no y el 5 % se mostró indeciso, lo que da al presidente una preferencia neta de -13.

Los resultados dieron a Kimmel una ventaja de 16 puntos a favor, según la encuesta de YouGov.

open image in gallery El mes pasado ABC anunció que el programa de Kimmel había sido retirado del aire de manera “indefinida”, debido a los comentarios que el comediante hizo sobre el asesinato del comentarista del sector MAGA Charlie Kirk, en los que acusó a los republicanos de utilizar la muerte para ganar puntos políticos ( Disney )

Trump estaba encantado el mes pasado después de que ABC anunciara que el programa de Kimmel había sido retirado del aire de manera “indefinida”, debido a los comentarios que hizo sobre el asesinato del comentarista del sector MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) Charlie Kirk, en los que acusó a los republicanos de usar la muerte para ganar puntos políticos.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, a quien el presidente nombró, calificó los comentarios de Kimmel de “verdaderamente enfermizos” y también sugirió que la licencia de ABC podría estar en peligro por ello.

YouGov también preguntó a los encuestados si creían que los comentarios eran suficientes para justificar una suspensión, y más de la mitad (55 %) dijeron que no, y el 30 % que sí.

No obstante, poco después se anunció que Kimmel volvería, después de que la empresa matriz del programa, Disney, afirmara que había tenido “conversaciones reflexivas” con Kimmel sobre los comentarios, que tachó de “inoportunos”.

“No puedo creer que la cadena de paparrucha ABC le devolviera el trabajo a Jimmy Kimmel”, expresó Trump enfurecido en Truth Social tras el anuncio. “ABC le había comunicado a la Casa Blanca la cancelación de su programa. Algo pasó, porque su público desapareció, y su ‘talento’ nunca estuvo ahí”, escribió

open image in gallery Donald Trump se mostró encantado con la noticia de la suspensión de Jimmy Kimmel. El presidente es ahora menos popular que Kimmel, según una nueva encuesta ( Jim Watson/AFP via Getty Images )

El regreso de Kimmel al aire fue visto por 6,3 millones de espectadores, más del triple de la audiencia normal del programa nocturno. Su monólogo de regreso también se hizo viral, ya que acumuló más de 14 millones de visitas en YouTube y 5,7 millones en Instagram al día siguiente de su emisión.

En el monólogo, Kimmel contuvo lágrimas y se mostró conmocionado al explicar sus intenciones en el episodio de la semana pasada.

“Quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención menospreciar el asesinato de un joven”, manifestó Kimmel. Y enfatizó: “No creo que tenga nada de gracioso”.

El cómico continuó diciendo a su público que había enviado palabras de afecto a la familia de Kirk, a quienes pidió compasión.