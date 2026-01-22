EEUU completa su retiro de la Organización Mundial de la Salud

Estados Unidos ha finalizado su retiro de la Organización Mundial de la Salud un año después de que el presidente Donald Trump anunció que su país pondría fin a su compromiso de 78 años, informaron funcionarios federales el jueves.

Pero no se puede considerar una ruptura amistosa.

Estados Unidos le debe más de 130 millones de dólares a la agencia global de salud, según el organismo. Además, los funcionarios del gobierno estadounidense reconocen que no han terminado de resolver algunos problemas, como la pérdida de acceso a datos de otros países que le podrían dar a Estados Unidos una advertencia temprana sobre una nueva pandemia.

La retirada perjudicará la respuesta global a nuevos brotes y obstaculizará la capacidad de científicos y empresas farmacéuticas estadounidenses para desarrollar vacunas y medicamentos contra nuevas amenazas, aseguró Lawrence Gostin, experto en derecho de salud pública de la Universidad de Georgetown.

“En mi opinión, es la decisión presidencial más desastrosa que haya visto”, afirmó.

La OMS es la agencia de salud de las Naciones Unidas a la que pertenecen casi todos los países del mundo y es responsable de coordinar la respuesta a amenazas de salud globales, como brotes de viruela símica, ébola y polio. También brinda asistencia técnica a países más pobres; ayuda a distribuir vacunas, suministros y tratamientos escasos; y establece directrices para cientos de condiciones de salud, como la salud mental y el cáncer.

Trump mencionó la pandemia de COVID-19 al retirar a EEUU de la OMS

Funcionarios estadounidenses ayudaron a encabezar la creación de la OMS, y el país ha sido durante mucho tiempo uno de los principales donantes para el organismo, poniendo a disposición cientos de millones de dólares y a cientos de empleados con experiencia especializada en salud pública.

En promedio, Estados Unidos paga 111 millones de dólares anuales en cuotas de membresía y alrededor de 570 millones adicionales en contribuciones voluntarias anuales, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

En una orden ejecutiva emitida poco después de asumir el cargo, Trump dijo que Estados Unidos se retiraría de la OMS debido al mal manejo de la pandemia de COVID-19 y otras crisis de salud globales por parte del organismo. También mencionó el “fracaso de la agencia en la adopción de reformas urgentes” y su “incapacidad para demostrar independencia de la indebida influencia política de los Estados miembros”.

La OMS, al igual que otras organizaciones de salud pública, cometió costosos errores durante la pandemia, incluida su recomendación en algún momento de la crisis de salud de que las personas no usaran mascarillas. También afirmó que el COVID-19 no se transmitía por el aire, una postura que no revirtió oficialmente sino hasta 2024.

Otra queja del gobierno de Trump: Ninguno de los directores ejecutivos de la OMS —nueve desde la creación del organismo en 1948— ha sido estadounidense. Funcionarios de la Casa Blanca consideran que es algo injusto, tomando en cuenta lo mucho que la OMS depende de las contribuciones financieras de Estados Unidos y del personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés).

Expertos: Salida de EEUU obstaculizará respuesta a amenazas

Los expertos afirman que la salida de Estados Unidos podría paralizar varias iniciativas de salud global, como los esfuerzos para erradicar la polio, los programas de salud materna e infantil, y las investigaciones para identificar nuevas amenazas virales.

El doctor Ronald Nahass, presidente de Infectious Diseases Society of America, calificó la medida como “equivocada” e "imprudente”.

Estados Unidos ha cesado su participación oficial en comisiones auspiciadas por la OMS, organismos de liderazgo, estructuras de gobernanza y grupos de trabajo. Eso parecería incluir al grupo de la OMS que evalúa qué cepas de influenza circulan y toma decisiones críticas sobre la actualización de vacunas contra la influenza.

También indica que Estados Unidos ya no es parte del intercambio global de información sobre la influencia en el que se basan las decisiones sobre vacunas.

Este tipo de inteligencia sobre enfermedades ha ayudado a que los estadounidenses estén “al frente de la línea” cuando ocurren nuevos brotes y se necesita rápidamente de nuevas vacunas y medicamentos para contrarrestarlos y salvar vidas, manifestó Gostin.

Funcionarios federales afirman que ya tienen relaciones de salud pública con muchos países y están trabajando para asegurar el intercambio directo de ese tipo de información, en lugar de que la OMS actúe como intermediario, aunque no detallaron cuántos de esos acuerdos están en vigor.

Gostin, experto en tratados y colaboración internacional de salud pública, afirmó que es poco probable que Estados Unidos alcance acuerdos con más de puñado de países.

Muchos virus emergentes se detectan primero en China, pero “¿China va a firmar un contrato con Estados Unidos?”, se preguntó Gostin. “¿Los países de África lo harán? ¿Los países a los que Trump ha impuesto un enorme arancel nos van a enviar sus datos? La afirmación es casi risible”.

Gostin también cree que Trump excedió su autoridad al retirarse de la OMS. Estados Unidos se unió a la organización a través de una acción del Congreso y se supone que se requiere de una acción del Congreso para retirarse, argumentó.

Estados Unidos aún debe dinero, dice la OMS

Estados Unidos está obligado legalmente a dar aviso con un año de anticipación para retirarse —lo cual hizo— pero también a pagar cualquier obligación financiera pendiente.

Estados Unidos no ha pagado ninguna de sus cuotas para 2024 y 2025, dejando un saldo de más de 133 millones de dólares, según la OMS.

Un funcionario del gobierno refutó estas afirmaciones el jueves, señalando que Estados Unidos no no tenía la obligación de pagar antes de retirarse como miembro. ___

Shastri informó desde Milwaukee. ___

El Departamento de Salud y Ciencia de Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.