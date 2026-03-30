Ejército de EE. UU. investiga sobrevuelo de helicópteros cerca de la mansión de Kid Rock

Las autoridades militares estadounidenses están investigando después de que el músico Kid Rock compartiera un video durante el fin de semana en el que aparentemente se ven dos helicópteros del Ejército de EE. UU. sobrevolando cerca de su mansión en el área de Nashville, Tennessee, mientras el cantante, partidario de Trump, aplaudía y saludaba.

“Los mandos de Fort Campbell están al tanto de un video que circula en las redes sociales en el que se ven helicópteros AH-64 Apache operando en las cercanías de una residencia privada asociada con el Sr. Robert Ritchie (también conocido como Kid Rock)”, dijo el mayor Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101.ª División Aerotransportada, en un comunicado al noticiero NewsChannel5 Nashville.

Según añadió Bless, los responsables de la base, que se extiende a ambos lados de la frontera entre los estados de Kentucky y Tennessee, han “iniciado una investigación para revisar las circunstancias que rodean esta actividad”.

El sobrevuelo tuvo lugar cerca de la mansión del músico en Whites Creek, un suburbio de Nashville, un complejo que, según se informa, incluye una sección conocida como la “Casa Blanca del Sur”. En el video de Kid Rock se puede ver un letrero con esas palabras, sobre una réplica de la Estatua de la Libertad.

En X, donde el artista publicó el video el sábado, Kid Rock también arremetió contra el gobernador de California, Gavin Newsom.

open image in gallery El Ejército de EE. UU. está investigando después de que Kid Rock compartiera un video en el que parecen verse dos helicópteros Apache sobrevolando su mansión en las afueras de Nashville, mientras el cantante aplaudía y hacía un saludo militar ( Kid Rock )

“Este es un nivel de respeto que el estúpido gobernador de California jamás conocerá”, escribió Kid Rock, y añadió: “Dios bendiga a EE. UU. y a todos aquellos que han hecho el máximo sacrificio para defenderlo”.

El cantante, originario de Michigan, es un aliado cercano del presidente Donald Trump. A principios de este año, acaparó titulares por su actuación en el espectáculo “All-American Halftime Show” de Turning Point USA, transmitido para competir con el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL, que contó con la participación de la estrella puertorriqueña Bad Bunny. Esta elección indignó a los conservadores, quienes cuestionaron las críticas que el artista había hecho en el pasado al presidente Trump y el hecho de que Bad Bunny cante en español.

Un portavoz de la 101.ª División Aerotransportada añadió en un comunicado al canal WSMV que los helicópteros no estaban relacionados con la protesta del sábado conocida como “No Kings” (no a los reyes), en Nashville, que congregó a miles de participantes. Dos helicópteros militares fueron filmados volando cerca de la manifestación.

“Estos helicópteros sobrevolaban una ruta en las inmediaciones de Nashville con fines de entrenamiento”, declaró un portavoz de la división al medio, y agregó: “Cualquier relación con la manifestación ‘No Kings’ que también tuvo lugar ese día en Nashville es pura coincidencia”.

The Independent se ha puesto en contacto con el Ejército de EE. UU. y la 101.ª División Aerotransportada para recabar sus comentarios.

open image in gallery Kid Rock es un aliado cercano del presidente Trump y actuó en el reciente espectáculo alternativo del descanso del Super Bowl organizado por el grupo activista conservador Turning Point USA ( Getty Images )

Durante el último año, el Gobierno de Trump ha sido acusadao de utilizar al ejército y tecnología de estilo militar con fines políticos internos.

Trump ha pronunciado discursos inusualmente partidistas con soldados de pie al fondo, y la Administración fue acusada de sobrevolarlas protestas contra ICE en Los Ángeles con drones Predator, aeronaves autónomas normalmente asociadas con guerras estadounidenses en el extranjero.

Traducción de Sara Pignatiello