La posible nota de suicidio de Epstein ha estado oculta durante años, según informe

Una posible nota de suicidio, encontrada por el excompañero de celda de Jeffrey Epstein semanas antes de su muerte, ha permanecido oculta al público durante casi siete años, y hasta el Departamento de Justicia afirma que nunca la ha visto, según un informe publicado el jueves.

Sin embargo, la nota se menciona en una cronología “enigmática” de los hechos que el Departamento de Justicia hizo pública como parte de la divulgación de los llamados “archivos de Epstein”, informa The New York Times.

Según se informa, el documento ha estado guardado en una bóveda del juzgado desde que un juez federal ordenó que se sellara durante una disputa entre los abogados del expolicía Nicholas Tartaglione, quien fue compañero de celda de Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York después de que el financiero fuera arrestado por cargos de tráfico sexual de menores en julio de 2019.

Tartaglione, quien cumple cuatro condenas de cadena perpetua por un cuádruple homicidio relacionado con drogas en el norte del estado de Nueva York, comentó al NYT que descubrió la nota entre las páginas de una novela gráfica a finales de julio de 2019, tras un aparente intento de suicidio por parte de Epstein.

El NYT informó que el jueves solicitó al juez federal de distrito Kenneth Karas, con sede en White Plains, Nueva York, que desclasificara la nota.

open image in gallery Según se informa, una posible nota de suicidio escrita por Jeffrey Epstein se encuentra guardada en la cámara acorazada de un juzgado ( AFP/Getty )

Sin duda, este hecho reavivará las especulaciones sobre la muerte de Epstein el 10 de agosto de 2019, que la oficina del forense de la ciudad de Nueva York dictaminó como un suicidio.

Dos encuestas realizadas el año pasado revelaron que alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses encuestados creían que Epstein había sido asesinado, mientras que solo un 14 % creía que se había suicidado.

Durante una serie de entrevistas desde una prisión federal en California, Tartaglione le dijo al NYT que la nota que encontró estaba escrita en un trozo de papel amarillo de un bloc de notas y que, en ella, Epstein escribió que los investigadores no habían “encontrado nada” después de investigarlo durante meses.

Tartaglione aseguró que Epstein escribió, en esencia: “¿Qué quieren que haga, ponerme a llorar? Es hora de decir adiós”.

El NYT informa que no pudo encontrar la nota en el repositorio en línea del Departamento de Justicia de documentos relacionados con Epstein y una portavoz le dijo al medio que el departamento no había visto la nota.

open image in gallery Nicholas Tartaglione, un policía jubilado condenado por el asesinato de cuatro personas, fue sentenciado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas. Él declaró al ‘New York Times’ que había encontrado la supuesta nota de Epstein entre las páginas de una novela gráfica ( CBS )

La portavoz también declaró a The New York Times que el Departamento de Justicia “llevó a cabo un exhaustivo esfuerzo para recopilar todos los documentos que obraban en su poder”, incluidos los de la Oficina de Prisiones y la Oficina del Inspector General, en respuesta a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein del año pasado.

El Departamento de Justicia declaró que recopiló alrededor de 6 millones de documentos y publicó más de 3,5 millones en línea, pero retuvo el resto porque contienen pornografía infantil o información que goza de privilegio legal, es redundante o no está relacionada con Epstein.

La nota que Tartaglione dijo haber encontrado no se ha mencionado en las investigaciones oficiales sobre la muerte de Epstein, incluido un informe de 2023 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, que se negó a hacer comentarios, según el NYT.

Pero la cronología de dos páginas publicada en el sitio web del Departamento de Justicia detalla los acontecimientos relacionados con una nota entre el 23 de julio de 2019 y el 5 de enero de 2020. El documento, titulado “Cronología”, identifica a varias personas, entre ellas a Epstein y Tartaglione, por sus iniciales.

Según el NYT, entre los demás mencionados se encuentran los abogados defensores de Tartaglione, Bruce Barket y John Wieder.

open image in gallery La pantalla de una tableta digital muestra la página web del Departamento de Justicia con documentos relacionados con Jeffrey Epstein, quien podría haber dejado una nota de suicidio que, según el Departamento de Justicia, nunca ha visto ( AFP/Getty )

Según la cronología de los hechos, Barket hizo autentificar la nota a finales de 2019 o principios de 2020. El NYT informó que se negó a hacer comentarios.

Karas, el juez que llevó el caso de Tartaglione, ordenó que la nota se entregara al tribunal, según declararon Tartaglione y Wieder al NYT.

Wieder aseguró al medio que llevó la nota en auto al juzgado de White Plains y se la entregó a un secretario, pero que no recordaba lo que decía.

Cuando la nota aparentemente se convirtió en parte de una disputa entre los abogados de Tartaglione, Karas designó a un abogado externo para que investigara el asunto y ordenó que todos los documentos relacionados fueran sellados por motivos de privilegio abogado-cliente, según el NYT.

El medio también indica que el juez posteriormente recusó a Wieder del caso en una breve orden que citaba una orden separada y sellada, y agrega que Wieder se negó a comentar sobre su recusación.

Un portavoz del tribunal se negó a comentar sobre la existencia de cualquier documento sellado, pero señaló que dichos registros se guardan en las bóvedas del juzgado para su custodia, informa el NYT.

Si vives en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita asistencia de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988 o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.