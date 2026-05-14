Jueza rechaza pedido del gobierno de registros de menores transgénero

Una jueza federal ha bloqueado las amplias exigencias del gobierno de Trump de obtener información confidencial de pacientes transgénero del mayor hospital de Rhode Island, que brinda atención de afirmación de género a menores.

El fallo el miércoles de la jueza de distrito Mary McElroy constituye el más reciente revés para el Departamento de Justicia después de que al menos otros siete tribunales federales anularon o limitaron las extensas citaciones civiles enviadas el verano pasado a más de 20 médicos y hospitales.

La decisión de McElroy también se hizo eco de preocupaciones de otros jueces sobre el alcance desmesurado de las citaciones, al describir al Departamento de Justicia como poseedor de una “inmensa autoridad y discrecionalidad procesal”, pero ya no digno de confianza en que ejercerá su poder de manera justa y honesta.

“El Departamento de Justicia ha demostrado no ser digno de esa confianza en cada etapa de este caso”, escribió McElroy.

Un portavoz del Departamento de Justicia indicó el jueves que esa agencia apelará y continuará sus investigaciones.

“El ataque del tribunal de Rhode Island contra el profesionalismo y la integridad de los abogados del Departamento de Justicia es indignante e injustificado”, señaló el departamento.

Según las citaciones, el Departamento de Justicia había exigido que Rhode Island Hospital entregara las fechas de nacimiento, números de Seguro Social y direcciones de todos los pacientes que recibieron atención transgénero durante los últimos cinco años. También incluía instrucciones para proporcionar todos los documentos que detallaran efectos secundarios adversos en pacientes menores que recibieron atención relacionada con el género, las evaluaciones que sirvieron de base para recetar bloqueadores de pubertad o terapia hormonal, así como formularios de admisión de pacientes y autorizaciones de tutores.

El Departamento de Justicia ha sostenido reiteradamente que la información solicitada es necesaria para investigar fraude o promoción ilegal de medicamentos para usos no autorizados. Más recientemente, durante una audiencia en Rhode Island, el Departamento de Justicia afirmó que la investigación se estaba llevando a cabo en el Distrito Norte de Texas, donde el juez principal del tribunal ordenó que Rhode Island Hospital cumpliera con la citación antes de que la decisión de McElroy la dejara sin efecto.

El fiscal federal adjunto Brantley Mayers manifestó ante McElroy durante la audiencia que el Departamento de Justicia está investigando un posible “etiquetado indebido” de medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, como los bloqueadores de pubertad para jóvenes. Aunque la prescripción para usos no autorizados es legal, Mayers explicó que al Departamento de Justicia le preocupa que las farmacéuticas estén ofreciendo “incentivos financieros” a médicos de Rhode Island para que receten esos fármacos.

Las citaciones eran cruciales para obtener los nombres de los niños y de sus familias, de modo que el Departamento de Justicia pudiera entrevistarlos.

McElroy rechazó ese argumento.

“El gobierno ha caracterizado públicamente la atención de afirmación de género para menores como abuso, ha ordenado al Departamento de Justicia poner fin a esa práctica y ha celebrado cuando los hospitales recortan esos programas como resultado de esta campaña de citaciones”, escribió McElroy.

La decisión en Rhode Island es el más reciente avance en la disputa por los historiales médicos de jóvenes transgénero. A principios de esta semana, 11 familias presentaron una demanda colectiva para intentar impedir que el Departamento de Justicia obtenga los documentos. La demanda, presentada ante un tribunal federal en Maryland, cuenta con el respaldo de familias con hijos transgénero que han recibido atención en hospitales de todo Estados Unidos.

Y, por separado, un hospital de Nueva York anunció que recibió una citación de un jurado federal en Texas, en la que se solicita información sobre niños que recibieron atención de afirmación de género y sobre los proveedores médicos que la administraron.

NYU Langone es el primer sistema hospitalario que reconoce públicamente haber recibido una citación por esos registros como parte de una investigación penal federal. Sin embargo, la institución indicó en su comunicado el martes que era una de varias que recibieron una citación del Distrito Norte de Texas el 7 de mayo. Añadió que estaba decidiendo cómo responder.

“El gobierno no puede usar su poder de citación para intimidar a las familias y disuadirlas de buscar atención médica legal. A los niños trans y de género diverso y a sus familias, les decimos: son apreciados, no están solos”, declaró en un comunicado Kevin Love Hubbard, abogado del Lawyers’ Committee of Rhode Island, quien representó a los demandantes en el caso.

La atención de afirmación de género incluye una variedad de servicios médicos y de salud mental para apoyar la identidad de género de una persona, incluso cuando es distinta al sexo asignado al nacer. Puede incluir asesoramiento, bloqueadores de pubertad, terapia hormonal para producir cambios físicos o cirugías para modificar el pecho y los genitales, aunque estas son poco frecuentes en menores.

La mayoría de los grupos médicos afirma que el acceso al tratamiento es importante para quienes tienen disforia de género, y que el género es un concepto que existe a lo largo de un espectro.

Al menos 27 estados han adoptado leyes que restringen o prohíben la atención para menores, mientras que varios otros han aprobado leyes o políticas que protegen el acceso a la atención médica para personas transgénero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.