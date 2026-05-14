El atropellamiento de un intruso en una pista en Denver revela falla en la seguridad aeroportuaria

En menos de tres minutos, un intruso aprovechó una brecha de seguridad en uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos y se metió en la trayectoria de un avión que avanzaba a toda velocidad por una pista con 231 personas a bordo.

El hombre, de 41 años, pasó inadvertido junto a detectores de movimiento en un rincón remoto del Aeropuerto Internacional de Denver, que se extiende por llanuras abiertas y abarca un área dos veces mayor que Manhattan. Escaló rápidamente una valla perimetral de 2,5 metros (8 pies) coronada con alambre de púas y luego caminó sin obstáculos hasta la pista, donde un avión de Frontier Airlines lo atropelló cuando despegaba el viernes 8 de mayo por la noche.

Un video de vigilancia mostró que el hombre fue succionado por el motor de la aeronave, que se incendió de inmediato, lo que obligó al piloto a abortar el despegue y evacuar a los 224 pasajeros y siete tripulantes. Doce personas sufrieron lesiones leves.

Expertos en aviación y riesgos señalaron que la colisión en la pista de Denver representa un claro fallo de seguridad. Indicaron que podría haber sido mucho peor si el piloto no hubiera detenido a salvo el avión, que viajaba a 241 km/h (150 millas por hora).

“La gente debería estar preocupada. Esto fue realmente un riesgo sin precedentes. Pero ahora hay un precedente”, afirmó Eric Chaffee, profesor de derecho en la Universidad Case Western Reserve y experto en riesgos, incluyendo en la industria de la aviación.

“El individuo terminó con un mal resultado. Pero que alguien básicamente dañe un avión es en realidad bastante preocupante por todas las vidas a bordo de cualquier aeronave”, añadió Chaffee. “Deberían implementarse nuevas medidas para prevenir este tipo de tragedia”.

15 segundos para escalar la valla

Algunos expertos en aviación discreparon de que se necesiten nuevas regulaciones. Consideran que instalar vigilancia generalizada o defensas inexpugnables alrededor de los aeropuertos sería demasiado costoso, dada la relativa rareza de sucesos peligrosos como la colisión del viernes.

La oficina forense de Denver determinó que la muerte del intruso fue un suicidio.

Funcionarios del aeropuerto, propiedad de la ciudad, prometieron revisar sus protocolos y defendieron su programa de seguridad perimetral. Durante una conferencia de prensa el martes, el director general, Phillip Washington, indicó que el aeropuerto obtuvo “calificaciones perfectas” tras inspecciones federales sobre seguridad del área de operaciones y la integridad del perímetro.

Funcionarios de la terminal dijeron, en respuesta a preguntas de The Associated Press, que las inspecciones anuales de la Administración Federal de Aviación (FAA) encontraron dos discrepancias la última década, ambas de 2019. Una fue un vehículo de respuesta que se retrasó 20 segundos durante un simulacro de rescate de aeronaves y extinción de incendios, y la otra fue un problema con los registros de capacitación de conductores.

El aeropuerto no respondió preguntas sobre inspecciones de la valla perimetral o si se han encontrado problemas. Esas vallas están bajo la supervisión de otra agencia federal, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La FAA remitió las preguntas sobre la seguridad perimetral a la TSA. AP envió correos electrónicos a la TSA para solicitar comentarios sobre los resultados de las inspecciones en Denver y documentos que detallan sus protocolos de seguridad.

“La seguridad es algo que nos tomamos muy, muy en serio”, dijo Washington a los periodistas el martes. Agregó que hacer la valla perimetral más alta o colocarle alambre de cuchillas no necesariamente habría marcado una diferencia, porque alguien motivado aún podría encontrar una manera de entrar.

En la intrusión del viernes, se activó la alarma de un sensor terrestre poco antes de que el intruso ingresara al aeropuerto por su límite oriental, a unos 3,2 kilómetros (2 millas) de la terminal. Un trabajador del aeropuerto que observaba las cámaras de videovigilancia atribuyó la alarma a una manada de ciervos y no detectó al intruso.

El hombre tardó unos 15 segundos en escalar la valla y dos minutos más en llegar a la pista, explicó Washington. Los funcionarios del aeropuerto no supieron que estaba en la pista hasta que el piloto notificó a la torre de control que el avión había golpeado a alguien.

Las intrusiones en el perímetro de los aeropuertos son un problema habitual, y quizá hay decenas al año en todo el país, según el experto en seguridad Jeff Price, quien gestionó la seguridad del aeropuerto de Denver en la década de 1990. La terminal está rodeada por unos 58 kilómetros (36 millas) de valla, que, según los funcionarios, es patrullada por personal de seguridad e inspeccionada de forma continua.

La gran mayoría de quienes ingresan sin autorización a los aeropuertos no representan una amenaza real para otras personas, de acuerdo con Price y otros expertos. Un hombre murió en el aeropuerto de Austin en 2020 después de que un avión de Southwest Airlines lo golpeó en la pista. Posteriormente, la policía determinó que fue un suicidio.

Preocupan los imitadores

Dos bufetes de abogados notificaron a funcionarios de Denver el martes que tienen la intención de demandar en nombre de los pasajeros de Frontier, y buscan más de 10 millones de dólares en daños y perjuicios. Los bufetes alegaron “múltiples fallos” en el sistema de seguridad perimetral del aeropuerto, pero no dieron detalles.

Steven Wallace, exdirector de investigaciones de accidentes de la Administración Federal de Aviación (FAA), describió la muerte en Denver como un “hecho aislado” que no justificaría mejoras costosas en los programas de seguridad perimetral de aeropuertos en todo el país.

Wallace reconoció que algunas vallas perimetrales pueden vulnerarse con facilidad. Señaló que no hay reglas establecidas para su construcción y que su función principal es mantener fuera a la fauna silvestre que podría interferir con las operaciones de vuelo.

“Simplemente no veo cómo vas a pensar y lidiar con todas las formas posibles en que un ser humano podría entrar en un aeropuerto”, manifestó.

Jim Hall, expresidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), sugirió que ahora existe una mayor probabilidad de que se repita la colisión del viernes debido al potencial de imitadores. Hall dijo que Denver debería considerar añadir más personal y vigilancia para monitorear adecuadamente su valla.

“Con la cantidad de cámaras y tecnología que hay disponibles, necesitan abordar el problema”, sostuvo. “Han tenido un fallo y no necesitan tener otro”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.