Juez ordena liberación de una inmigrante con lazos con secretaria de prensa de la Casa Blanca

Una mujer brasileña con lazos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, será liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) al tiempo que lucha contra una posible deportación, dictaminó un juez de inmigración el lunes.

Bruna Ferreira, de 33 años, que desde hace mucho tiempo reside en Massachusetts, estuvo previamente comprometida con el hermano de Leavitt, Michael. Estaba conduciendo hacia la escuela de su hijo de 11 años en Nueva Hampshire cuando fue arrestada por agentes del ICE en Revere, Massachusetts, el 12 de noviembre.

Posteriormente, Ferreira fue trasladada a un centro de detención en Luisiana, donde un juez de inmigración ordenó que fuera liberada bajo una fianza de 1,500 dólares, dijo su abogado Todd Pomerleau.

"Argumentamos que ella no representaba un peligro ni un riesgo de fuga", indicó el abogado en un mensaje de texto. "El gobierno aceptó nuestro argumento y nunca argumentó que ella fuera una inmigrante ilegal criminal y renunció a apelar".

El Departamento de Seguridad Nacional anteriormente llamó a Ferreira una "inmigrante ilegal criminal" y afirmó que había sido arrestada por agresión, una acusación que su abogado negó. Ni el Departamento ni la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes.

Pomerleau dijo que su clienta llegó a Estados Unidos cuando era una niña pequeña y luego se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política de la era del presidente Barack Obama que protege a los inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Dijo que ella estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

Karoline Leavitt creció en Nueva Hampshire y se postuló sin éxito para el Congreso federal como representante de ese estado en 2022 antes de convertirse en portavoz de Donald Trump para su campaña de 2024 y luego sumarse a él en la Casa Blanca.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.