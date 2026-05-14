Un tribunal de migración se convierte en el eje de una contienda demócrata en NY

Un tribunal federal de inmigración ubicado en el Bajo Manhattan ha llegado a representar la campaña de deportaciones del gobierno del presidente Donald Trump en la ciudad de Nueva York, con agentes que realizan detenciones caóticas y a veces violentas en el pasillo mientras los migrantes salen de las audiencias.

Ahora la corte está sirviendo como frente en un tipo distinto de batalla: una de las contiendas por el Congreso más observadas de la ciudad.

En las primarias demócratas entre el legislador federal Dan Goldman y el excontralor de la ciudad Brad Lander —por un distrito tan sólidamente demócrata que las primarias de junio se consideran la elección decisiva— ambos candidatos han convertido el trato del gobierno de Trump a los migrantes en 26 Federal Plaza en un elemento de sus campañas, pero con enfoques claramente diferentes.

Goldman —heredero de la fortuna del denim de Levi Strauss y un exfiscal que fue el abogado principal en el primer juicio político al presidente Trump— ha abordado el tema con un enfoque jurídico que aprovecha el poder de su cargo.

Demandó al gobierno para que se abrieran los centros de detención de migrantes a los miembros del Congreso, realiza visitas de supervisión y convirtió su oficina al otro lado de la calle en lo que ha llamado un centro de triaje que conecta a los inmigrantes con grupos de defensa y servicios legales.

Tras una visita reciente, Goldman atribuyó a su labor de supervisión el hecho de que hayan mejorado las condiciones en una instalación de retención dentro del edificio.

Goldman le dijo a The Associated Press afuera de 26 Federal Plaza, después de recorrer el centro de detención que está cerrado al público: “Lo que se ve con nuestro enfoque de múltiples frentes es la manera en que yo hago frente, que no es performativa, sino sustantiva”.

Mientras tanto, Lander —un referente progresista del gobierno municipal que se postula con el respaldo del alcalde Zohran Mamdani— ha actuado como manifestante y observador judicial, siguiendo audiencias e intentando acompañar a inmigrantes que salen del edificio, pasando junto a agentes federales enmascarados.

Sus esfuerzos han hecho que lo arresten dos veces; el más reciente caso se encamina a un juicio programado para celebrarse justo antes de las primarias.

“Yo caracterizaría su función de supervisión como cartas enérgicas”, dijo Lander a AP al ser consultado sobre el enfoque de Goldman. “Y mi función de supervisión es: presentarte con cientos de tus vecinos, dar testimonio y acompañar a la gente, exigir acceso y quedarte hasta que te lo den o te arresten”.

El primer arresto de Lander ocurrió el año pasado, cuando entrelazó los brazos con una persona a la que las autoridades intentaban detener en el pasillo fuera del tribunal. Lander se postulaba para alcalde en ese momento, y el arresto le dio a su campaña una sacudida de entusiasmo en un momento en que Mamdani y el exgobernador Andrew Cuomo eran considerados los favoritos en la contienda.

Unos meses después, tras perder las primarias para la alcaldía, pero poco antes de lanzar su campaña al Congreso, Lander fue arrestado de nuevo durante una gran protesta en el edificio y acusado de un delito menor por obstrucción.

Pero, en lugar de aceptar un acuerdo que habría hecho que el caso desapareciera en seis meses, Lander optó por ir a juicio. Dijo que el caso permitiría obtener información sobre los esfuerzos del gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias en el edificio.

Goldman desestimó los esfuerzos de Lander por considerarlos performativos.

“No entiendo por qué alguien rechazaría que se desestime un caso para poder tener un juicio público, supuestamente para pedir información que yo podría proporcionarle cuando quisiera, porque tengo las respuestas por hacer mi supervisión”, opinó Goldman.

Esta semana, Lander regresó 26 Federal Plaza para asistir a audiencias. Pero, justo antes de entrar al edificio, su equipo recibió el aviso de que agentes federales merodeaban afuera de una audiencia de inmigración en otra sala federal en un edificio al otro lado de la calle. Corrió hacia allí y finalmente encontró a los agentes, que llevaban mascarillas y deambulaban por la sala de espera del tribunal.

“El desafío es tratar de averiguar a quién van a arrestar”, señaló Lander, asomándose fuera de la audiencia, donde se sentó en una fila trasera y tomó notas. Al cabo de un rato, los agentes se alejaron de la sala de audiencias, bajaron por un pasillo y salieron del piso. No estaba claro por qué se fueron.

“Tal vez tenemos estilos diferentes”, dijo Lander sobre su rival después de que los agentes se marcharon. Más tarde volvió a cruzar la calle y grabó un video de campaña frente a 26 Federal Plaza.

___________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.