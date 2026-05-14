Los 6 muertos encontrados en un contenedor ferroviario en Texas procedían de Honduras y México

Las seis personas que fueron localizadas sin vida dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas, procedían de Honduras y México, incluido un niño de 14 años, indicaron las autoridades el jueves. Añadieron que se trata de un caso de tráfico de personas.

La policía dio a conocer más detalles sobre el hallazgo del domingo en Laredo, cerca de la frontera con México, pero indicó que las autoridades federales encabezan la investigación.

“No fallecieron en nuestra ciudad, pero fueron descubiertos aquí después de varias horas de sufrimiento”, señaló el alcalde de Laredo, Victor Treviño, en conferencia de prensa. “Exigimos justicia por la pérdida de estas vidas. No importa de dónde venían”.

Los cuerpos fueron descubiertos por un empleado de Union Pacific. El médico forense del condado de Webb sospecha que la causa de muerte fue hipertermia, o golpe de calor, una conclusión que repitió el alcalde.

Las seis personas fueron colocadas en el contenedor el sábado en Del Rio, Texas, dos días después de que el tren salió de Long Beach, California, afirmó el jefe de la policía de Laredo, Miguel Rodriguez Jr.

Añadió que el tren se dirigió al área de San Antonio antes de llegar el domingo a Laredo, un concurrido puerto terrestre para el comercio entre Estados Unidos y México y frecuente punto de conexión para el traslado ilegal de personas.

“Al principio no sabíamos lo que teníamos. No sabíamos que se trataba de una situación de tráfico de personas”, subrayó Rodriguez. Al preguntarle sobre la ruta, explicó que se trata de una investigación federal y que no daría a conocer más detalles.

El jefe de policía del condado de Bexar, Javier Salazar, declaró el lunes que creía que el cuerpo de un mexicano de 49 años que fue localizado en esa misma zona estaba vinculado al tren. El condado de Bexar, cuya cabecera es San Antonio, se ubica a unos 240 kilómetros (150 millas) al norte de Laredo.

Dos traficantes fueron sentenciados a cadena perpetua el año pasado por su papel en la operación de tráfico de personas más mortífera del país a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron declarados culpables por la muerte de 53 migrantes que fueron localizados en temperaturas sofocantes en la parte trasera de un tráiler cerca de San Antonio en 2022.

El tráfico de personas en trenes que cruzan la frontera ha sido una preocupación desde hace tiempo, en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos suelen reducir la velocidad o detenerse por completo en México antes de cruzar la frontera. Eso crea una oportunidad para que los traficantes o inmigrantes se suban o escondan drogas en el tren antes de que ingrese a Estados Unidos.

Los encuentros con inmigrantes a lo largo de la frontera disminuyeron hacia el final del gobierno del presidente Joe Biden y alcanzaron mínimos históricos durante el segundo mandato de Donald Trump. Durante el mes de marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza tuvieron unos 40 encuentros diarios con personas que cruzaban ilegalmente la frontera en el área de Laredo, convirtiendo al sector en el tercero de mayor actividad entre los nueve a lo largo de la frontera con México, según estadísticas de la agencia.