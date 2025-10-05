Hombres armados matan a dos personas y hieren a 12 en tiroteo en centro de capital de Alabama

Rivales armados se dispararon entre sí en un concurrido distrito de vida nocturna en el centro de la capital de Alabama la noche del sábado, matando a dos personas e hiriendo a otras 12 en una caótica escena callejera que dejó a las autoridades tratando de averiguar quién comenzó el tiroteo, informó la policía.

Los fallecidos incluían a una mujer de 43 años identificada por la policía como Shalanda Williams, y a un joven de 17 años identificado como Jeremiah Morris. Cinco de las personas heridas fueron hospitalizadas con lesiones que amenazaban sus vidas, incluyendo a un menor de edad, afirmó la policía de Montgomery.

No se había arrestado a nadie hasta la tarde del domingo, mientras la policía hacía un llamado al público para obtener información y trataba de resolver una escena del crimen complicada que involucraba a múltiples personas disparando armas en una multitud justo después de que el partido de fútbol americano entre Tuskegee University y Morehouse College terminara a pocas cuadras de distancia.

“Haremos todo lo necesario no solo para arrestar a los responsables, sino también para arrestar a aquellos conectados de alguna manera, que sabían lo que pudo haber sucedido, que sabían lo que podría ocurrir", declaró el alcalde de Montgomery, Steven Reed, en una conferencia de prensa el domingo. "No vamos a detenernos solo con aquellos que dispararon anoche”.

Los tiradores "no tenían respeto por la vida humana", aseveró.

Los investigadores estaban revisando videos de vigilancia, entrevistando a testigos y posibles sospechosos y tratando de determinar el motivo del tiroteo.

La policía recibió un aviso en torno a las 11:30 de la noche sobre lo que el jefe de policía de Montgomery, James Graboys, describió como un "tiroteo masivo" que ocurrió cerca del Museo Hank Williams, el Museo Rosa Parks y la Casa del Estado de Alabama, al alcance del oído de los oficiales en patrulla rutinaria en el centro de Montgomery.

El tiroteo comenzó cuando alguien apuntó a una de las 14 víctimas, lo que provocó que varias personas sacaran sus propias armas y comenzaran a disparar, indicó Graboys.

"Esto fue entre dos grupos que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud", aseguró Graboys.

Los tiradores, señaló, "no se preocuparon por las personas a su alrededor cuando lo hicieron".

Siete de las 14 víctimas eran menores de 20 años, y el más joven tenía 16, dijo Graboys. Al menos dos de las víctimas estaban armadas, afirmó Graboys.

Se recuperaron múltiples armas y casquillos de la escena, señaló Graboys.

Fue un fin de semana particularmente ocupado en Montgomery, con el partido de fútbol americano de la Universidad Estatal de Alabama en el Estadio Hornet, la Feria Nacional de Alabama en el Coliseo Garrett y el partido de fútbol americano entre la Universidad de Tuskegee y el Colegio Morehouse que acababa de terminar en el cercano Cramton Bowl.

Reed dijo que había patrullas de policía a menos de 15 metros (50 pies) cuando comenzó el tiroteo. Un oficial llegó tan rápido a la escena que transportó a una víctima al hospital antes de que llegara una ambulancia, dijo Graboys.

