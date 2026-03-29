Jerusalén vive una Pascua judía y una Semana Santa discretas a la sombra de la guerra con Irán

Los principales lugares sagrados de Jerusalén están cerrados y las familias se sienten abatidas y exhaustas antes de la Pascua judía y la Pascua cristiana, mientras la guerra con Irán entra en su quinta semana. El ambiente contrasta de forma marcada con la primavera habitual, cuando los días más largos anuncian un periodo de reuniones familiares y una afluencia de turistas por las principales festividades judías y cristianas.

Las persianas metálicas están bajadas en casi todas las tiendas de la Ciudad Vieja, donde se encuentran sitios sagrados clave, y solo pasos dispersos resuenan en callejones de piedra desiertos. En las amplias explanadas faltan las típicas multitudes de fieles y turistas.

Jerusalén en gran medida se había librado de guerras anteriores, ya que los enemigos de Israel parecían mostrarse reacios a lanzar misiles cerca de los lugares sagrados musulmanes de la ciudad. Pero desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, Jerusalén ha sido atacada repetidamente.

A principios de este mes, un misil iraní interceptado esparció metralla sobre el tejado del Patriarcado Greco Ortodoxo, a pocos pasos de la iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más importantes del cristianismo. La iglesia, construida sobre lo que muchos cristianos veneran como el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús, permanece cerrada por directrices militares israelíes que prohíben reuniones de más de 50 personas.

Restos de misiles también impactaron una carretera que conduce al Muro de las Lamentaciones o Muro Occidental, el lugar más sagrado donde los judíos pueden rezar.

Desde su oficina con vista a la plaza frente al muro, ahora también cerrada a los fieles, el rabino Shmuel Rabinowitz lamentó la explanada vacía.

“El corazón duele mucho, sangra, al ver el Muro Occidental como se ve ahora”, dijo.

La masiva bendición sacerdotal de Pascua, que por lo general atrae a decenas de miles, se realizará con apenas 50 fieles, indicó Rabinowitz. Ése es el máximo permitido para rezar juntos en el área cerrada junto al Muro Occidental bajo las directrices de seguridad en tiempos de guerra, algo que recuerda las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus.

Celebraciones de Pascua canceladas

El Patriarcado Latino canceló una procesión el domingo que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la celebración cristiana conocida como Domingo de Ramos.

En cualquier otro año, decenas de miles de cristianos de todo el mundo bajarían por las calles estrechas y empinadas hacia la Ciudad Vieja, agitando ramas de palma y cantando.

Rami Asakrieh, párroco de los católicos de Jerusalén, señaló que la comunidad echará mucho de menos la procesión, una parte profundamente emotiva y espiritual de la festividad. Pero la cancelación también es un recordatorio de que la fe nace internamente del corazón, no de acciones externas, añadió.

“Estamos celebrando la resurrección; la resurrección viene de la muerte y de vencer el dolor y la guerra”, expresó. “No llegará por tener miedo, sino por tener fe”.

Una escuela secundaria católica local, vacía de estudiantes porque se han cancelado las clases, también fue alcanzada recientemente por restos de una interceptación de un misil iraní, comentó Asakrieh.

Asakrieh, que es franciscano, sigue celebrando misa para hasta 50 feligreses en el cavernoso salón de mármol del monasterio de Saint Savoir, cerca de la escuela de música del complejo centenario, el Instituto Magnificat. La escuela se construyó en lo que antes era el sótano del convento, que ha sido aprobado por el ejército israelí como un refugio adecuado.

Las sinagogas, mezquitas e iglesias más pequeñas de Jerusalén también están abiertas para grupos de hasta 50 personas, si están ubicadas cerca de un refugio o un espacio seguro.

Cerrado durante la mayor parte del Ramadán

Junto al Muro Occidental está el recinto de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, que también ha permanecido vacío desde que comenzó la guerra, cancelando las oraciones durante la mayor parte del mes sagrado musulmán del Ramadán, que terminó hace 10 días.

Fayez Dakkak, un comerciante musulmán de tercera generación en la Ciudad Vieja cuya tienda ha atendido a peregrinos cristianos desde 1942, dijo que le rompió el corazón el cierre de Al Aqsa durante el mes sagrado islámico.

“Es como si no hubiera habido Ramadán para nosotros”, afirmó Dakkak. Agregó que rezó varias veces en una mezquita local, pero que no es comparable con poder rezar en Al Aqsa.

Órdenes policiales han cerrado su tienda, junto con todos los comercios que no venden alimentos en la Ciudad Vieja, también como parte de las directrices de seguridad durante la guerra.

Dakkak contó que desde hace años, a medida que se desplomaban las cifras de peregrinos y turistas, apenas ha podido llegar a fin de mes. Aun así, habría sido agradable abrir su tienda para tener algún atisbo de rutina y simplemente charlar con otros comerciantes.

Limpiar para la Pascua, correr al refugio

Los israelíes también se han ido agotando tras casi un mes de sirenas diarias, 16 muertes de civiles y decenas de personas gravemente heridas.

Para el séder, las familias judías planean cenas ceremoniales de Pascua más pequeñas y simplificadas que conmemoran el éxodo judío de Egipto, muy lejos de épocas en las que grandes reuniones familiares solían recibir a parientes del extranjero. El aeropuerto Ben Gurion de Israel ha operado de forma muy limitada durante toda la guerra. Muchos señalan la ironía de que, antes de la Pascua, los israelíes estén huyendo del país por el cruce fronterizo terrestre con Egipto hacia el desierto del Sinaí, mientras la festividad conmemora la historia de los antiguos israelitas que salieron de Egipto por el Sinaí rumbo a Israel.

Las familias judías observantes están limpiando frenéticamente para la Pascua para eliminar rastros de alimentos con levadura, lo que exige “poner la casa patas arriba entre una carrera y otra hacia el refugio”, dijo Jamie Geller, autora de libros de cocina que trabaja en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Desde su oficina en Aish, un instituto educativo judío con sede junto a la explanada del Muro Occidental, Geller puede ver dónde la metralla abolló y destrozó tejados, carreteras y un estacionamiento en la zona.

“Es impactante”, comentó. “La Ciudad Vieja siempre ha estado un poco fuera de los límites para el terrorismo y la guerra internacionales, pero esta vez no”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.