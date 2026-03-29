El papa León XIV abre la Semana Santa con un Domingo de Ramos que recuerda al papa Francisco

El papa León XIV celebró el Domingo de Ramos ante decenas de miles de personas en la plaza de San Pedro, al inicio de su primera Semana Santa como pontífice, que para muchas personas recordó los últimos días, de sufrimiento, de la vida del papa Francisco.

La celebración comenzó con una procesión de cardenales, obispos, sacerdotes y laicos que entraron en la plaza portando ramas de olivo y palmas, algunas trenzadas con elaborados diseños. Se detuvieron en el obelisco central, donde León pronunció una oración inicial, y luego avanzaron hacia el altar para comenzar la misa.

El Domingo de Ramos gira en torno a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén en el periodo previo a su crucifixión, que los cristianos conmemoran el Viernes Santo, y su resurrección el Domingo de Pascua.

Francisco aún estaba convaleciente en el Vaticano cuando comenzó la Semana Santa el año pasado, tras una hospitalización de cinco semanas por neumonía bilateral. Había delegado las celebraciones litúrgicas en otros, pero se repuso el Domingo de Pascua para saludar a los fieles desde la logia de la plaza de San Pedro. De manera especialmente conmovedora, luego hizo lo que se convirtió en su último recorrido en papamóvil alrededor de la plaza.

Francisco murió a la mañana siguiente, el Lunes de Pascua, tras sufrir un derrame cerebral. Su enfermero, Massimiliano Strappetti, contó después a Vatican Media que Francisco le había dicho: “Gracias por traerme de vuelta a la plaza” para el saludo final.

León tiene previsto presidir los compromisos litúrgicos de esta semana y está volviendo a la tradición con la ceremonia del lavatorio de pies del Jueves Santo, que conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos.

Durante su pontificado de 12 años, Francisco celebró de manera célebre el rito del Jueves Santo viajando a prisiones y centros de refugiados en el área de Roma para lavar los pies a personas situadas en los márgenes de la sociedad. Su objetivo era subrayar el mensaje de servicio y humildad del ritual, y con frecuencia reflexionaba en sus homilías del Jueves Santo: “¿Por qué ellos y no yo?”.

El gesto de Francisco había sido elogiado como una prueba tangible de su convicción de que la Iglesia debe ir a las periferias para encontrar a quienes más necesitan el amor y la misericordia de Dios. Pero algunos críticos se molestaban por esas salidas anuales, especialmente porque Francisco también lavaba los pies a musulmanes y a personas de otras religiones.

León, el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos, está devolviendo la tradición del lavatorio de pies del Jueves Santo a la basílica de San Juan de Letrán, donde los papas la realizaron durante décadas. El Vaticano aún no ha dicho quiénes participarán, aunque los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II normalmente lavaban los pies a 12 sacerdotes.

León tiene previsto presidir la procesión del Viernes Santo en el Coliseo de Roma el viernes, que conmemora la Pasión y crucifixión de Cristo. El sábado llega la Vigilia Pascual a última hora de la noche, durante la cual León bautizará a nuevos católicos, seguida unas horas después por el Domingo de Pascua, cuando los cristianos conmemoran la resurrección de Jesús.

León celebrará la misa del Domingo de Pascua en la plaza de San Pedro y luego impartirá su bendición pascual desde la logia de la basílica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.