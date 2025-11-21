La mexicana Fátima Bosch fue coronada ganadora de la 74ª edición de Miss Universo el viernes en Bangkok (Tailandia), tras varias semanas de polémica en torno al evento.

La tabasqueña de 25 años fue coronada por la ganadora del año pasado, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

En segundo lugar quedó la tailandesa Praveenar Singh, seguida de la venezolana Stephany Abasali, la filipina Ahtisa Manalo y la marfileña Olivia Yacé, que completaron los cinco primeros puestos.

Concursaron representantes de 120 países, entre ellas Nadeen Ayoub, que se convirtió en la primera mujer en representar al pueblo palestino en el certamen y llegó a estar entre las 30 primeras antes de ser eliminada.

open image in gallery La mexicana Fátima Bosch fue coronada ganadora, lo que supone el cuarto título de Miss Universo para el país ( AFP via Getty )

La ceremonia, presentada por el cómico estadounidense Steve Byrne, se inauguró con una presentación del cantante tailandés Jeff Satur.

A Bosch le preguntaron cómo utilizaría el título de Miss Universo para hacer un lugar más seguro para las mujeres.

“Como mujer y como Miss Universo, pondré mi voz y mi poder al servicio de los demás, porque hoy en día estamos aquí para alzar la voz, para hacer cambios y tenerlo todo a la vista porque somos mujeres y las valientes que alzan la voz son las que harán historia”, afirmó.

El concurso de este año comenzó a principios de este mes, con la ceremonia de entrega de bandas el 5 de noviembre.

La mexicana triunfó pese a las polémicas que han marcado esta edición del concurso.

A principios de este mes, varias concursantes abandonaron el concurso tras un enfrentamiento ampliamente difundido en el que Nawat Itsaragrisil, ejecutivo tailandés del concurso, reprendió a Bosch en un acto previo al concurso por no publicar contenidos promocionales.

En las imágenes del momento, Bosch expresa que Itsaragrisil no la “respeta como mujer”, lo que lo lleva a pedir a seguridad que la desaloje. Otras concursantes, entre ellas la actual defensora del título, la danesa Victoria Kjaer Theilvig, se retiraron en solidaridad.

open image in gallery La tabasqueña de 25 años fue coronada por la ganadora del año pasado, la danesa Victoria Kjær Theilvig ( AFP via Getty )

El presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, emitió entonces un comunicado en el que afirmaba que no permitiría “que se trasgredan los valores de respeto y dignidad de la mujer”.

Nawat pidió disculpas en un comunicado en las redes sociales a “cualquiera que se haya sentido mal, incómoda o afectada” por sus acciones.

Por otra parte, dos jueces dimitieron pocas horas antes del evento.

El miércoles, una concursante de Miss Universo tuvo que ser trasladada en camilla tras sufrir una caída durante el certamen. En las imágenes difundidas en Internet por Meekii Modez, se ve a Gabrielle Henry, Miss Jamaica, posando en la parte delantera del escenario con un vestido naranja y tacones altos cuando se cae del escenario.

Luego, se escucha la reacción de sorpresa del público ante el momento y le preguntan a Henry si se encuentra bien. Otros videos en internet muestran a un grupo de personas que acuden a ayudarla y acaban llevándosela en camilla.

Un comunicado de la Organización Miss Universo Jamaica aclaró que no sufriíó “lesiones que pongan en peligro su vida”. Rocha, también escribió en Instagram para decir que había estado en el hospital donde Henry está siendo tratada, y que “afortunadamente no hay huesos rotos y ella está bajo buen cuidado”.