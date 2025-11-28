Jeffrey Epstein ha acaparado la atención internacional por sus delitos y su presunta conexión con personas poderosas, en la misma época en la que abusaba de niñas durante años.

El financiero deshonrado se suicidó en una celda de una prisión de Nueva York en 2019, mientras esperaba ser juzgado por delitos federales de tráfico sexual. Su caso sigue siendo objeto de atención pública por sus presuntos vínculos con personajes famosos, cuyos nombres aparecen en su supuesta agenda de contactos.

Entre esos nombres se encuentran Donald Trump, Bill Clinton, Michael Jackson y el príncipe Andrés.

Aunque las personas que aparecen en la agenda no han sido acusadas de ningún delito, esto no ha impedido que los teóricos de conspiración y el público especulen sobre una posible conexión. Trump había hecho campaña para que se divulgara más información sobre la investigación de Epstein. En febrero, la fiscal general Pam Bondi publicó más de 100 páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, aunque gran parte de la información ya era de dominio público. En julio, el Departamento de Justicia publicó un memorándum en el que afirmaba que Epstein se suicidó en su celda en 2019, que no se justificaba una investigación más profunda y que el Departamento de Justicia no había encontrado pruebas que respaldaran la existencia de una “lista de clientes”, en la que el financiero caído en desgracia supuestamente llevaba un registro de nombres ricos, famosos y poderosos involucrados en su red de tráfico.

Esto desató una ola de furia por parte de los seguidores de MAGA que ha dividido al partido.

Más tarde, en julio, el Wall Street Journal informó que Trump dibujó una tarjeta de cumpleaños obscena, que incluía la ilustración de una mujer desnuda, para el 50.º cumpleaños de Epstein, junto con una nota que decía: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”. Trump negó estar involucrado en la tarjeta y demandó al Journal por ello.

En agosto, el Departamento de Justicia publicó una transcripción de la entrevista de dos días que altos funcionarios mantuvieron con Ghislaine Maxwell el mes anterior, durante la cual ella aseveró que “nunca” presenció “ninguna situación inapropiada de ningún tipo” que involucrara al presidente.

En septiembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo pública la tarjeta de cumpleaños, así como la totalidad de su libro de cumpleaños de 2003, que contiene cartas de otras figuras prominentes, como el multimillonario Leon Black y el famoso abogado defensor Alan Dershowitz, entre otros. Ese mismo mes, los miembros del Congreso lanzaron una iniciativa bipartidista para forzar una votación sobre la divulgación de los registros. La iniciativa se vio frustrada por el cierre de la Administración, que comenzó el 1 de octubre.

En octubre, Nobody's Girl, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, superviviente de Epstein, proporcionaron nuevas revelaciones sobre la “lista de clientes”, afirmando que Epstein grababa en video los dormitorios y baños de sus diversas residencias para obtener lo que Giuffre denominaba “poder sobre los demás”. Ese mismo mes, Trump dijo que “ponderaría” un posible indulto para Maxwell.

En noviembre, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron correos electrónicos del patrimonio de Jeffrey Epstein que hacen referencia a Donald Trump. Un correo electrónico de Epstein a Maxwell alega que Trump pasó “horas” en la casa de Epstein con una víctima. Trump no envió ni recibió ninguno de los correos electrónicos y no ha sido acusado de ningún delito.

Parte de la información divulgada por los funcionarios federales incluye la agenda de contactos de Epstein.

El hecho de aparecer en los documentos no implica que se haya cometido ningún delito relacionado con Epstein ni con ninguna otra persona. La lista de nombres incluye a presuntas víctimas, acusadores y personas tangencialmente relacionadas con Epstein que se vieron envueltas en las demandas civiles o penales contra Maxwell. Por ejemplo, tanto el expresidente Clinton como Trump han sido mencionados en relación con Epstein porque ambos viajaron en el jet privado de Epstein en algún momento. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido acusado formalmente de ninguna irregularidad y ambos niegan cualquier implicación en los delitos de Epstein.

A continuación se enumeran los nombres incluidos en los documentos publicados anteriormente.

Ghislaine Maxwell: exnovia de Epstein, declarada culpable en 2021 por tráfico sexual vinculado con el accionar de Epstein.

Príncipe Andrés: duque de York, segundo hijo de la reina Isabel II de Gran Bretaña y hermano del rey Carlos III.

Bill Clinton: expresidente de los EE. UU.

Donald Trump: empresario y expresidente de los EE. UU.

Hillary Clinton: ex primera dama de Bill Clinton, candidata a la presidencia y secretaria de Estado de los EE. UU. durante el gobierno de Barack Obama.

David Copperfield: mago estadounidense.

John Connelly: detective de la policía de Nueva York y, más tarde, periodista que investigó a Epstein.

Alan Dershowitz: abogado y experto en medios de comunicación que representó a Epstein en 2006.

Leoonardo DiCaprio: actor y productor de cine, famoso por sus papeles en Titanic y El origen.

Al Gore: exvicepresidente de los EE. UU. durante el gobierno de Bill Clinton.

Richard Branson: multimillonario británico y magnate de los negocios fundador de Virgin Group.

Stephen Hawking: físico y autor científico británico.

Ehud Barak: ex primer ministro israelí.

Michael Jackson: famoso músico conocido como el “rey del pop”.

Marvin Minksy: pionero en el campo de la inteligencia artificial.

Kevin Spacey: actor conocido por sus papeles en Se7en: los siete pecados capitales y House of Cards, que fue declarado inocente de agresión sexual en 2023.

George Lucas: director de cine estadounidense y creador de la saga Star Wars.

Jean Luc Brunel: director de una agencia de modelos francesa y presunto cómplice de Epstein que murió en un aparente suicidio mientras esperaba el juicio.

Cate Blanchett: actriz australiana protagonista de El Señor de los Anillos y Tár.

Naomi Campbell: modelo británica.

Heidi Klum: modelo alemana-estadounidense.

Sharon Churcher: periodista británica.

Bruce Willis: actor famoso por sus papeles en Duro de matar y Sexto sentido.

Bianca Jagger: activista y esposa de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones.

Bill Richardson: exgobernador de Nuevo México.

Cameron Diaz: actriz protagonista de Shrek y Loco por Mary.

Glenn Dubin: gestor de fondos de cobertura estadounidense que, supuestamente, fue amigo de Epstein.

Eva Andersson-Dubin: ex miss Suecia y esposa de Glenn Dubin; salió con Epstein en una ocasión.

Noam Chomsky: lingüista, filósofo y activista político.

Tom Pritzker: magnate y filántropo estadounidense.

Chris Tucker: cómico y actor estadounidense conocido por su papel en las películas de Una pareja explosiva.

Sarah Ferguson: duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés.

Robert F. Kennedy Jr.: político y conspiracionista estadounidense.

James Michael Austrich

Juan y María Alessi: matrimonio que trabajó en la casa de Epstein en Florida.

Janusz Banasiak: administrador de la casa de Epstein en Palm Beach.

Bella Klein o Klen (difiere según los documentos): excontadora de la oficina de Epstein en Nueva York.

Leslie o Lesley Groff (difiere según los documentos): exsecretaria de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de Epstein de 2008. Al parecer, no será acusada.

Victoria Bean

Rebecca Boylan

Dana Burns

Ron Eppinger: traficante sexual.

Daniel Estes

Annie Farmer: mujer que acusó a Epstein de agresión sexual.

Maria Farmer: hermana de Annie Farmer que también acusó a Epstein de agresión sexual.

Anouska De Georgiou: modelo que acusó a Epstein de violación.

Louis Freeh: exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Frédéric Fekkai: estilista de personas famosas.

Alexander Fekkai: hijo del famoso estilista.

Jo Jo Fontanella: mayordomo de Epstein.

Doug Band: asistente de Bill Clinton durante mucho tiempo. Asegura haberle pedido a Clinton que cortara todo tipo de relación con Epstein.

Virginia Giuffre (antes conocida como Virginia Roberts): acusó al príncipe Andrés de agresión sexual.

Lynn Miller: madre de Virginia Giuffre.

Crystal Figueroa: hermana de Anthony Figueroa, que salió con Virginia Giuffre a principios de la década del 2000.

Anthony Figueroa: exnovio de Virginia Roberts.

Eric Gany

Meg Garvin: representante de Virginia Giuffre.

Sheridan Gibson-Butte

Ross Gow: agente de prensa de Maxwell.

Fred Graff

Robert Giuffre

Philip Guderyon

Alexandra Hall

Joanna Harrison

Shannon Harrison

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Forest Jones

Sarah Kellen: exasistente de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008. No fue imputada.

Adriana Ross: exasistente de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008. No fue imputada.

Carol Kess

Dr. Steven Olson

Stephen Kaufmann

Wendy Leigh: autora.

Peter Listerman

Tom Lyons

Nadia Marcinkova: supuesta amiga de Epstein. Figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008, pero no fue imputada.

Bob Meister

Jamie Melanson

Donald Morrell

David Mullen

David Norr

Joe Pagano

May Paluga

Stanley Pottinger

Detective Joe Recarey: expolicía de Palm Beach y detective encargado de investigar las denuncias de abuso sexual a menores en contra de Epstein.

Jefe Michael Reiter: responsable de la investigación de los abusos sexuales a menores cometidos por Epstein.

Rinaldo y Debra Rizzo: matrimonio que trabajaba para Glenn Dubin, presunto amigo de Epstein.

Sky Roberts

Kimblerley Roberts

Lynn Roberts

Haley Robson: mencionada como “reclutadora de adolescentes” de Epstein en documentos policiales.

Dave Rodgers: piloto del avión privado de Epstein.

Alfredo Rodríguez: mayordomo de la casa de Epstein en Florida.

Scott Rothinson

Forest Sawyer

Dough Schoetlle: investigador.

Johanna Sjoberg: mujer que afirma que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. También aseguró que el príncipe Andrés le tocó un seno.

Cecilia Stein

Marianne Strong

Mark Tafoya

Emmy Taylor: exasistente personal de Maxwell.

Brent Tindall

Kevin Thompson

Ed Tuttle

Les Wexner: fundador de L Brands y antiguo socio de Epstein.

Abigail Wexner: esposa de Les Wexner.

Cresenda Valdes

Emma Vaghan

Anthony Valladares

Christina Venero: masajista profesional.

Maritza Vázquez

Vicky Ward: periodista de investigación y escritora. Afirma que se le impidió cubrir los malos actos de Epstein mientras trabajaba en Vanity Fair.

Jarred Weisfield

Sharon White

Courtney Wild

Daniel Wilson

Mark Zeff: decorador neoyorquino.

Kelly Spamm: persona desconocida que voló en el avión privado de Epstein.

Alexandra Dixon: persona desconocida que aparece en el “pequeño libro negro” de Epstein.

Alfredo Rodríguez: exadministrador de la casa de Epstein, encarcelado en 2012 por ocultar e intentar vender la “lista negra” de Epstein.

Ricardo Legorreta: diseñador mexicano que figura como uno de los pasajeros del avión privado de Epstein.

Chris Donahue: médico que trató a Virginia Giuffre. Figura en una lista de todos los proveedores médicos previos de Giuffre que solicitó la defensa de Maxwell.

Wah Wah: médica que trató a Virginia Giuffre.

Judith Lighfoot: psicóloga que trató a Virginia Giuffre.

Karen Kutikoff: médica que trató a Virginia Giuffre.

Carol Hayek: psiquiatra que trató a Virginia Giuffre.

John Harris: médico que trató a Virginia Giuffre.

Darshanee Majaliyana: médica que trató a Virginia Giuffre.

John Harris: médico que trató a Virginia Giuffre.

Mona Devansean: médica que trató a Virginia Giuffre.

Scott Robert Geiger: médico que trató a Virginia Giuffre.

Michele Streeter: médica que trató a Virginia Giuffre.

Donna Oliver: psicóloga que trató a Virginia Giuffre.